चालान के बहाने WhatsApp पर हो रही ठगी, सेकंडों में पूरा बैंक अकाउंट साफ, इस मैसेज पर क्लिक किया तो...

WhatsApp Fake Challan Scam: व्हाट्सएप पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है. स्कैमर्स नकली चालान मैसेज भेजकर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाकर पैसे वसूल रहे हैं. अगर ऐसा कोई मैसेज आपके पास आए तो लिंक न खोलें और तुरंत रिपोर्ट करें. ठगों का अगला निशाना आप हो सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:39 AM IST
Fake Challan Fraud On WhatsApp: साइबर फ्रॉड करने वालों ने अब व्हाट्सएप पर ठगी का एक नया तरीका निकाल लिया है. इसमें वे लोगों को फर्जी ट्रैफिक चालान के मैसेज भेज रहे हैं. कई यूजर्स ने रिपोर्ट की है कि उन्हें +91 82177 88085 जैसे नंबर से मैसेज आ रहे हैं, जिसमें Traffic Enforcement Department या e-Parivahan का अधिकार बनकर झूठा दावा किया जा रहा है और 1,000 रुपये का जुर्माना मांगा जा रहा है.

WhatsApp Challan Scam क्या है? 
फ्रॉड करने वाले इस स्कैम को बहुत ही ऑफिशियल तरीके से अंजाम दे रहे हैं ताकि लोग डरकर तुरंत कार्रवाई करें. इन मैसेज में Traffic Violation Notice, Challan Number और Legal Proceedings जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हैं. मैसेज में एक नकली चालान नंबर और एक लिंक होता है, जिस पर क्लिक करके लोगों को ऐप डाउनलोड करने या फोटोग्राफिक/वीडियो एविडेंस देखने के लिए भटकाया जाता है. 

ये लिंक असल में फिशिंग या मालवेयर साइट्स पर ले जाते हैं. इन फेक WhatsApp अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर पर अक्सर किसी देवी-देवता की फोटो लगी होती है, ध्यान रखें कि जबकि कोई भी सरकारी संस्था ऐसी गलती नहीं करती है.

mParivahan कैसे भेजता है चालान?
यह बात हमेशा ध्यान दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) या mParivahan सेवा कभी भी व्हाट्सएप पर चालान की कोई सूचना नहीं भेजती है. ऑफिशियल ई-चालान की जानकारी केवल SMS के जरिए दी जाती है या फिर इसे आधिकारिक Parivahan पोर्टल (https://echallan.parivahan.gov.in/) पर या राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ही चेक किया जा सकता है.

चालान स्कैम से सुरक्षित कैसे रहें?

स्कैम से बचने के लिए इन सावधानियों का गांठ बांध लीजिए-
1. WhatsApp पर mParivahan या ट्रैफिक विभाग के नाम से आए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और कोई ऐप भी डाउनलोड न करें.
2 अपना चालान हमेशा ऑफिशियल Parivahan वेबसाइट या mParivahan मोबाइल ऐप पर जाकर ही चेक करें.
3. ऐसे फर्जी अकाउंट्स को तुरंत व्हाट्सएप पर ब्लॉक और रिपोर्ट करें.
4. किसी भी अनजान लिंक या अनऑफिशियल ऐप पर अपनी पर्सनल या वाहन की जानकारी शेयर न करें.

