Apple Watch पर अब चलेगा WhatsApp! बिना iPhone उठाए करें चैट, कॉल और वॉइस मैसेज; जानिए कैसे करें डाउनलोड

WhatsApp ने अब अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है. कंपनी ने पहली बार Apple Watch के लिए ऑफिशियल WhatsApp ऐप लॉन्च कर दिया है. इसका मतलब यह है कि अब यूजर्स बिना iPhone उठाए ही अपने वॉच से चैट, वॉइस मैसेज भेजने और कॉल रिसीव करने जैसे काम कर पाएंगे. नया ऐप मंगलवार, 4 नवंबर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. WhatsApp का यह कदम इस दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि यह ऐप अब iPhone के साथ-साथ Apple Watch पर भी वही end-to-end encryption सिक्योरिटी देता है, जो सभी मैसेज और कॉल्स को प्राइवेट रखता है.

क्या है नए WhatsApp Apple Watch ऐप की खासियतें

WhatsApp के इस नए वर्जन में कई ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और आसान बनाती हैं. अब आप अपने Apple Watch पर सीधे कॉल नोटिफिकेशन पा सकते हैं, पूरे मैसेज (लंबे टेक्स्ट सहित) देख सकते हैं और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं, वो भी बिना iPhone छुए. इसके अलावा, अब आप किसी मैसेज पर emoji रिएक्शन देकर तुरंत जवाब भी दे सकते हैं. वॉच की स्क्रीन पर अब इमेज और स्टिकर भी पहले से ज्यादा साफ़ और बेहतर क्वालिटी में दिखेंगे. साथ ही, WhatsApp ने यह भी जोड़ा है कि यूजर्स अब वॉच से पुराने चैट हिस्ट्री तक पहुंच सकते हैं, जिससे बातचीत को वहीं से जारी रखा जा सकता है जहां छोड़ा था.

सबसे खास बात – WhatsApp ने कन्फर्म किया है कि Apple Watch पर भेजे और प्राप्त किए गए सभी मैसेज और कॉल्स भी end-to-end encrypted रहेंगे, जिससे आपकी गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पूरी तरह बरकरार रहती है.

कैसे डाउनलोड करें WhatsApp Apple Watch ऐप

अगर आपके पास Apple Watch Series 4 या उससे नया मॉडल है, और उसमें watchOS 10 या उससे नया वर्जन इंस्टॉल है, तो आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं.

डाउनलोड करने का तरीका आसान है:

पहले अपने iPhone को iOS के लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें और App Store से WhatsApp का नवीनतम वर्जन डाउनलोड करें. इसके बाद Apple Watch को iPhone से पेयर करें. अब iPhone में Watch ऐप खोलें और “Available Apps” सेक्शन में जाकर WhatsApp इंस्टॉल करें. इंस्टॉल होने के बाद बस WhatsApp में लॉगिन करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें. इसके बाद आपके सभी मैसेज, कॉल और वॉइस नोटिफिकेशन सीधे वॉच पर आने लगेंगे.

कौन-कौन से मॉडल्स को मिलेगा सपोर्ट

यह नया ऐप केवल Apple Watch Series 4 या उससे नए मॉडल्स पर चलेगा. अगर आपका वॉच इससे पुराना है या उसमें watchOS 10 से पुराना वर्जन है, तो नया WhatsApp ऐप काम नहीं करेगा.

क्या वॉच से वॉइस मैसेज और इमोजी भेज सकते हैं?

हां, अब यूजर्स अपने वॉच से ही वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं, और साथ ही किसी चैट पर इमोजी रिएक्शन देकर जवाब दे सकते हैं. इससे चैटिंग का पूरा अनुभव हाथ की कलाई से ही संभव हो जाता है — यानी अब WhatsApp को इस्तेमाल करने के लिए iPhone निकालने की जरूरत नहीं.

कितनी सुरक्षित है Apple Watch पर WhatsApp?

WhatsApp ने यह साफ किया है कि चाहे यूजर iPhone पर चैट करे या वॉच पर, सभी मैसेज और कॉल्स end-to-end encrypted रहेंगे. इसका मतलब है कि न तो WhatsApp और न ही कोई तीसरा व्यक्ति आपकी बातचीत पढ़ सकता है या सुन सकता है. यह फीचर पूरी तरह से सिक्योर और प्राइवेट एक्सपीरियंस सुनिश्चित करता है.