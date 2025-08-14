अब WhatsApp सिखाएगा आपको लिखने का तरीका, जल्द लॉन्च होने जा रहा है ये कमाल का फीचर

WhatsApp का इस्तेमाल इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है. इस एक ऐप ने कई कामों को आसान बना दिया है. इसके जरिए लोग अपनी फोटोज, वीडियोज, लोकेशन से लेकर ऑफिस की फाइल्स तक शेयर कर रहे हैं. ऐसे में कंपनी लगातार अपनी इस ऐप को अपडेट कर रही है, ताकि यूजर्स का एक्सपीरियंस स्मूद बन सके. बताया जा रहा है कि अब WhatsApp में एक नया फीचर आने वाला है, जो यूजर्स को मैसेज लिखना भी सिखाइगा. रिपोर्ट्स की मानें तो यह फीचर पूरी तरह आर्टिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर बेस्ड होगा.

सुरक्षा का भी रखा जाएगा ध्यान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp के इस नए फीचर की टेस्टिंग ऐप के बीटा वर्जन पर की जा रही है. इसके बाद जल्द ही कंपनी इसे अपने बाकी यूजर्स के लिए भी लॉन्च करने की तैयारी में है. व्हाट्सएप का ये नया Writing Help असिस्टेंट फीचर में मेटा की टेक्नोलॉजी Private Processing का इस्तेमाल किया गया है. जिससे आपकी चैट्स पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी. यह फीचर यूजर्स के मैसेज के लिए कई सुझाव तैयार करके देगा, कंटेंट भी तैयार करेगा, लेकिन इससे जुड़ा कोई भी डेटा सेव नहीं रखेगा.

जानें कैसे काम करेगा फीचर

WhatsApp का ये फीचर पूरी तरह से आपकी चैट्स पर काम नहीं करेगा, बल्कि ये तभी काम करेगा जब आप इस ऑप्शन को चुनेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्राइवेट प्रोसेसिंग के स्टार्ट होते ही यूजर्स चैटिंग के दौरान कुछ शब्द टाइप कर लेंगे तो उन्हें स्टीकर आइकन की तरह ही एक पेन का आइकन दिखने लगेगा, जो Writing Help की ओर इशारा करेगा. जैसे ही आप इस पेन वाले आइकन पर टैप करेंगे आप AI कुछ सुझाव देने लगेगा.

इन चीजों पर सुधार करेगा AI

Meta AI से मिले सुझाव आपके टेक्स्ट की टोन, ग्रामर और जो भी बात आप कह रहे हैं उसकी स्पष्टता में सुधार करेंगे. अगर यूजर को AI के ये सुझाव नहीं चाहिए तो इसका आपके लिखे शब्दों पर कोई असर नहीं होगा और आपकी बात वैसी ही रहेगी जो आपने लिखी है. यह सिर्फ तभी काम करेगा जब आप इसे कंफर्म कर देंगे. ये Writing Help फीचर फिलहाल AI से तैयार हुए तीन ही सुझाव देगा, जिसमें Rephrase, Professional, Funny, Supportive और Proofread का इस्तेमाल कर अलग-अलग टोन दी जाएगी.