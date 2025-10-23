Advertisement
WhatsApp लाया नया ‘@All’ फीचर, अब पूरे ग्रुप को कर सकेंगे एक साथ टैग, जान लीजिए कैसे

इस फीचर की मदद से यूजर किसी भी ग्रुप चैट में सभी सदस्यों को एक साथ टैग कर सकेंगे, यानी हर सदस्य को एक ही मैसेज से नोटिफिकेशन जाएगा. यह फीचर Android बीटा वर्जन 2.25.31.9 में कुछ टेस्टर्स के लिए Google Play Store के जरिए रोल आउट होना शुरू हो गया है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:56 AM IST
WhatsApp लाया नया ‘@All’ फीचर, अब पूरे ग्रुप को कर सकेंगे एक साथ टैग, जान लीजिए कैसे

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जिसका नाम है ‘@All’ या ‘Mention Everyone’. इस फीचर की मदद से यूजर किसी भी ग्रुप चैट में सभी सदस्यों को एक साथ टैग कर सकेंगे, यानी हर सदस्य को एक ही मैसेज से नोटिफिकेशन जाएगा. यह फीचर Android बीटा वर्जन 2.25.31.9 में कुछ टेस्टर्स के लिए Google Play Store के जरिए रोल आउट होना शुरू हो गया है.

क्यों खास है ‘Mention Everyone’ फीचर
पहले इस फीचर को डेवलपमेंट स्टेज में देखा गया था, और अब यह mention menu में दिखने लगा है. इस शॉर्टकट से यूजर्स को हर एक सदस्य को अलग-अलग टैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा जिन्होंने ग्रुप म्यूट कर रखा है, क्योंकि उन्हें भी यह नोटिफिकेशन मिलेगा. इससे कोई जरूरी मैसेज मिस नहीं होगा.

कैसे करेगा काम नया ‘@All’ फीचर
WhatsApp का ‘@All’ कमांड ग्रुप चैट में सभी मेंबर्स को एक साथ मेंशन करने की सुविधा देगा. इसका मकसद है बड़े ग्रुप्स में कम्युनिकेशन आसान बनाना, जहां रोजाना कई मैसेज के बीच जरूरी बातें खो जाती हैं. यह फीचर खासतौर पर टीम्स, ऑफिस ग्रुप्स, कम्युनिटीज और फैमिली चैट्स के लिए बहुत मददगार होगा.

कौन कर सकेगा इस्तेमाल — सब या सिर्फ एडमिन?
फीचर ट्रैकर WABetaInfo के मुताबिक, WhatsApp ने इसके लिए कुछ नियम तय किए हैं.
• अगर ग्रुप छोटा है (32 मेंबर्स या उससे कम), तो हर कोई ‘@All’ कमांड का इस्तेमाल कर सकता है.
• लेकिन अगर ग्रुप बड़ा है (32 से ज्यादा मेंबर्स), तो सिर्फ एडमिन को ही इसका अधिकार होगा. इस लिमिटेशन का मकसद है स्पैमिंग और अनचाहे नोटिफिकेशन से बचाव.

यूजर्स को मिलेगा नोटिफिकेशन कंट्रोल
WhatsApp एक और सेटिंग पर काम कर रहा है जिससे यूजर चाहें तो ‘@All’ mentions को म्यूट कर सकेंगे. अगर कोई यूजर कई एक्टिव ग्रुप्स में है, तो यह फीचर उनके लिए बहुत राहत भरा होगा. इसका मतलब है कि अगर किसी ने ग्रुप म्यूट किया है, तो भी उसे ‘@All’ नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब वह चाहेगा. यूजर इसे Group Info > Notification Settings में जाकर कंट्रोल कर सकते हैं. इससे लोग जरूरी मैसेज मिस नहीं करेंगे, लेकिन बार-बार के नोटिफिकेशन से भी परेशान नहीं होंगे.

फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है यह फीचर
WhatsApp का यह नया ‘@All’ फीचर अभी कुछ बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है. आने वाले हफ्तों में इसे और ज्यादा टेस्टर्स तक पहुंचाया जाएगा. जब बीटा टेस्ट पूरा हो जाएगा, तब कंपनी इसे सभी Android यूजर्स के लिए स्टेबल अपडेट के रूप में जारी करेगी, और उसके बाद iOS यूजर्स को भी यह फीचर मिलेगा. WhatsApp लगातार ग्रुप चैट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे अपडेट्स ला रहा है, ताकि सुविधा और यूजर कंट्रोल दोनों का बैलेंस बना रहे.

