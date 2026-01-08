2026 में बदला WhatsApp पर चैट करने का तरीका! जो लिखोगे वो 'स्टिकर' बन जाएगा, जानिए नए धांसू फीचर्स

WhatsApp ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए ग्रुप चैट को और बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए हैं. अब WhatsApp ग्रुप्स सिर्फ मैसेज भेजने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यहां खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना और लोगों से जुड़े रहना पहले से कहीं आसान हो जाएगा. कंपनी ने बताया है कि नए अपडेट के तहत यूजर्स को member tags, text stickers और event reminders जैसे फीचर्स मिलेंगे. WhatsApp के मुताबिक, ग्रुप चैट लोगों को जोड़कर रखने का सबसे आसान तरीका है, चाहे सामने वाला कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हो.

WhatsApp का कहना क्या है?

WhatsApp ने अपने बयान में कहा कि ग्रुप चैट्स की मदद से लोग अपनी जिंदगी से जुड़े हर छोटे-बड़े पल शेयर कर पाते हैं. चाहे नए साल के रेजोल्यूशन हों, किसी खास सेलिब्रेशन की तैयारी हो या फिर दोस्तों के साथ फुटबॉल लीग जीतने की प्लानिंग—ग्रुप चैट हर जगह काम आती है. कंपनी का कहना है कि नए फीचर्स ग्रुप चैट में जुड़े रहने और खुद को एक्सप्रेस करने के अनुभव को और बेहतर बनाएंगे.

Member Tags से पहचान होगी और साफ

नए member tags फीचर के जरिए अब ग्रुप में आपकी पहचान और भी साफ दिखेगी. अक्सर एक ही इंसान अलग-अलग ग्रुप में अलग रोल निभाता है, लेकिन सामने वाले को यह समझ नहीं आता. अब यूजर खुद के लिए एक टैग सेट कर सकते हैं, जो बताएगा कि वह उस ग्रुप में किस रोल में है. खास बात यह है कि हर ग्रुप के लिए टैग अलग रखा जा सकता है. यानी किसी फैमिली ग्रुप में आप “अन्ना के पापा” हो सकते हैं और स्पोर्ट्स ग्रुप में “गोलकीपर”. यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Text Stickers से मैसेज बनेंगे खास

WhatsApp ने टेक्स्ट को मजेदार बनाने के लिए text stickers का फीचर भी जोड़ा है. अब अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मैसेज सबसे अलग दिखे, तो आप किसी भी शब्द को स्टिकर में बदल सकते हैं. इसके लिए बस स्टिकर सर्च में अपना टेक्स्ट टाइप करना होगा. इतना ही नहीं, जो स्टिकर आप खुद बनाते हैं, उन्हें सीधे अपने स्टिकर पैक में सेव भी किया जा सकता है. यानी अब चैट में पहले स्टिकर भेजने की झंझट भी नहीं रहेगी.

Event Reminders से कोई प्लान नहीं छूटेगा

ग्रुप चैट में प्लान बनते तो हैं, लेकिन अक्सर लोग समय पर भूल जाते हैं. इसी समस्या को हल करने के लिए WhatsApp ने event reminders फीचर पेश किया है. अब जब आप ग्रुप में कोई इवेंट बनाकर भेजते हैं, तो उसमें कस्टम अर्ली रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. इससे पार्टी में पहुंचना हो या किसी जरूरी कॉल पर समय से जुड़ना, सब कुछ आसान हो जाएगा. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बिजी शेड्यूल की वजह से चीजें भूल जाते हैं.

पुराने फीचर्स के साथ और मजबूत ग्रुप्स

WhatsApp ने बताया कि ये नए अपडेट उन फीचर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो पिछले कुछ सालों में ग्रुप्स को और करीब लाने के लिए लॉन्च किए गए थे. इनमें 2GB तक की बड़ी फाइल शेयरिंग, HD फोटो-वीडियो, स्क्रीन शेयरिंग, वॉयस चैट जैसे फीचर्स पहले से मौजूद हैं. नए अपडेट के साथ WhatsApp ग्रुप चैट अब सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि एक पूरा प्लानिंग और एक्सप्रेशन टूल बनता जा रहा है.