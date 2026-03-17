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Hindi Newsटेकअब बिना अकाउंट के भी चलेगा WhatsApp! नंबर सेव करने और ऐप डाउनलोड करने का झंझट खत्म, जानें कैसे?

अब बिना अकाउंट के भी चलेगा WhatsApp! नंबर सेव करने और ऐप डाउनलोड करने का झंझट खत्म, जानें कैसे?

WhatsApp का नया 'Guest Mode' एकदम तगड़ा है- अब बिना अकाउंट या ऐप डाउनलोड किए भी किसी से भी चैटिंग हो सकेगी. बस एक लिंक भेजो और ब्राउजर पर बात शुरू, न नंबर सेव करने की झंझट और न ही प्राइवेसी की टेंशन. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:19 AM IST
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अब बिना अकाउंट के भी चलेगा WhatsApp! नंबर सेव करने और ऐप डाउनलोड करने का झंझट खत्म, जानें कैसे?

WhatsApp आने वाले समय में एक ऐसा फीचर ला सकता है जो यूजर्स के चैट करने के तरीके को बदल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है, जिसकी मदद से यूजर्स उन लोगों को भी मैसेज भेज सकेंगे जिनके पास WhatsApp अकाउंट नहीं है.

एक रिपोर्ट के अनुसार इस फीचर का नाम Guest Chats है और इसे फिलहाल सीमित बीटा यूजर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है. यह टेस्टिंग Android, iPhone और वेब वर्जन पर चल रही है. अभी यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और सभी यूजर्स के लिए रिलीज नहीं किया गया है. अगर यह फीचर लॉन्च होता है तो WhatsApp यूजर्स सीधे एक लिंक के जरिए ऐसे लोगों को चैट में जोड़ सकेंगे जो ऐप इस्तेमाल नहीं करते. इससे कई बार ऐप डाउनलोड करने की जरूरत भी खत्म हो सकती है.

ऐसे काम कर सकता है Guest Chats फीचर
Guest Chats फीचर के तहत WhatsApp यूजर एक सिक्योर इनवाइट लिंक बना पाएंगे. यह लिंक “Invite a friend” सेक्शन या कॉन्टैक्ट लिस्ट के नीचे से बनाया जा सकता है. यूजर इस लिंक को SMS, ईमेल या किसी दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर कर सकते हैं. जब सामने वाला व्यक्ति उस लिंक को ओपन करेगा तो उसके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे. पहला ऑप्शन होगा WhatsApp डाउनलोड करने का और दूसरा होगा Guest के तौर पर चैट जारी रखने का. अगर व्यक्ति Guest के रूप में चैट चुनता है तो बातचीत सीधे ब्राउज़र में WhatsApp Web पर शुरू हो जाएगी. इसका मतलब है कि बिना ऐप इंस्टॉल किए भी चैट की जा सकेगी.

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एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे मैसेज
WhatsApp का कहना है कि Guest Chats में भी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा. जब कोई Guest चैट में शामिल होगा तो प्लेटफॉर्म एक यूनिक आइडेंटिफायर जेनरेट करेगा, जो उस चैट की एन्क्रिप्शन की के रूप में काम करेगा. इसका मतलब है कि चैट में भेजे गए मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे और उन्हें केवल बातचीत में शामिल लोग ही पढ़ पाएंगे. यूजर्स चाहें तो QR कोड या सिक्योरिटी कोड की तुलना करके एन्क्रिप्शन को वेरिफाई भी कर सकते हैं. हालांकि चैट शुरू करने के लिए Guest को अपना नाम दर्ज करना होगा, जो असली नाम या कोई छद्म नाम भी हो सकता है.

Guest यूजर्स के साथ कुछ सीमाएं भी होंगी
इस फीचर में कुछ सीमाएं भी रखी गई हैं. क्योंकि Guest यूजर का WhatsApp अकाउंट नहीं होगा, इसलिए प्लेटफॉर्म उन्हें वेरिफाई नहीं कर पाएगा. इसका मतलब है कि अगर इनवाइट लिंक किसी और के हाथ लग जाए तो वह भी उस चैट में शामिल हो सकता है. WhatsApp इस समस्या को कम करने के लिए चैट इंटरफेस के ऊपर “Guest” का लेबल दिखाएगा ताकि यूजर आसानी से पहचान सकें कि सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड अकाउंट वाला यूजर नहीं है.

सीमित फीचर्स के साथ होगी अस्थायी चैट
Guest Chats को अस्थायी बातचीत के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इसमें केवल बेसिक मैसेजिंग फीचर मिलेंगे. इसमें ग्रुप चैट, फोटो या वीडियो शेयरिंग, स्टिकर्स, GIF, वॉयस मैसेज, डॉक्यूमेंट भेजना या वॉयस-वीडियो कॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

इसके अलावा अगर चैट में 10 दिनों तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो वह अपने आप एक्सपायर हो जाएगी. ऐसे में बातचीत जारी रखने के लिए इनवाइट भेजने वाले यूजर को नया लिंक बनाना पड़ेगा. फिलहाल यह फीचर सीमित बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इसे सभी यूजर्स के लिए कब जारी किया जाएगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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