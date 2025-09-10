WhatsApp Trick: नेट ऑन होने के बाद भी नहीं आएगा कोई मैसेज, दिखेगा सिर्फ सिंगल टिक! बस कर लीजिये ये काम
WhatsApp Trick: नेट ऑन होने के बाद भी नहीं आएगा कोई मैसेज, दिखेगा सिर्फ सिंगल टिक! बस कर लीजिये ये काम

WhatsApp Trick:  क्या आप चाहते हैं कि आपका WhatsApp ऑन हो, लेकिन कोई आपको परेशान न करे? क्या आपको ऐसे मैसेज भी नहीं चाहिए जो पढ़ने का मन न हो? तो आपके लिए एक कमाल की ट्रिक है! इस ट्रिक को अपनाने के बाद आपके पास कोई भी मैसेज नहीं पहुंचेगा और सामने वाले को सिर्फ सिंगल टिक ही दिखाई देगा. आइए जानते हैं कैसे ये हो सकता है...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp Trick: आजकल लगभग-लगभग सभी स्मार्टफोन में WhatsApp होता ही है. लोग चैंटिग से लेकर ऑफिस के जरूरी काम तक  WhatsApp  से करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन रहना तो चाहते हैं, लेकिन किसी का मैसेज भी नहीं पाना चाहते. ऐसे में समस्या यह होती है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि मैसेज डिलीवर हो गया है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. इसका एक आसान हल है. एक सेटिंग बदलकर आप चाहें तो मैसेज अपने फोन तक आने ही न दें और सामने वाले को सिर्फ सिंगल टिक ही दिखाई दे, साथ ही आपका नेट भी ऑन रहेगा. इससे आपको पूरा कंट्रोल मिल जाएगा कि कब और किसका मैसेज पढ़ना है.

 WhatsApp ने स्पेशली Android यूजर्स के लिए ऐसा सीक्रेट फीचर इस ऐप में दिया है, जिसकी सहायता से यूजर केवल उस एक ऐप का नेट ऑफ कर सकता है, जिसे वो यूज नहीं करना चाहता है. इस सीक्रेट फीचर का यूज करके आप वाट्सऐप पर आने वाले मैसेज को बंद कर सकते हैं और बिना डिस्टर्ब हुए फोन पर वीडियो या फिर अन्य OTT ऐप्स का मजा ले सकते हैं. इसके लिए आपको बस WhatsApp के डेटा यूसेज को रिस्ट्रिक्ट करना होगा. आइए जानते हैं आप कैसे कर सकते हैं....

कैसे करें रिस्ट्रिक्ट करें डेटा

इसके लिए आपको सबसे पहले फोन की सेटिंग्स में जाना होगा.
अब आपको यहां कनेक्टिविटी या More कनेक्टिविटी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
अब Data Usage ऑप्शन दिखाई देगा.
यहां आपको फोन में मौजूद ऐप्स की लिस्ट दिखने लगेगी. जिस ऐप का डेटा यूसेज बंद करना है अब उस पर क्लिक करें.
इसके बाद मोबाइल डेटा को ऑफ कर दें.
ऐसा करने से ही फोन का नेट ऑन होने के बाद भी उस ऐप को नेट का एक्सेस नहीं होगा.

डेटा ऑन करने के बाद भी दिखेगा सिंगल टिक
WhatsApp के लिए ये सेटिंग्स करने के बाद आपको अगर कोई मैसेज भेजता है तो उसे सिंगल टिक दिखेगा यानी मैसेज डिलीवर नहीं होगा और आप बिना डिस्टर्ब हुए फोन यूज कर पाएंगे. बता दें कि यह सेटिंग्स यूजर के फोन में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर ही काम करता है. स्टॉक Android 14 यूजर को यह फीचर नहीं मिलता है. ऐसे में वो केवल ऐप का बैकग्राउंड डेटा एक्सेस ही बंद कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही उन्हें फिर से वाट्सऐप पर मैसेज मिलने लगेंगे.

