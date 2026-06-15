WhatsApp Hack Recovery Link: आज के इस डिजिटल दौर में हर किसी के स्मार्टफोन में WhatsApp तो होता ही है. WhatsApp पर लोग अपने पर्सनल-प्राइवेट चैट से लेकर ऑफिस के कामों की जरूरी बातें भी करते हैं. इस डिडिटल दौर में WhatsApp लोगों के लिए बहुत ही पर्सनल ऐप बन जाता है. लेकिन अगर आपका WhatsApp किसी हैकर के कंट्रोल पर चला जाए तो? डरा देने वाली बात है ना? लेकिन अगर अब WhatsApp पर हैकर की नजर पड़ जाए तो चला अब घबराने की जरूरत नहीं है. दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा तरीका बता दिया है, जिसकी सहायता से आप चुटकियों में अपना हैक हुआ अकाउंट वापस पा सकते हैं.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सिर्फ ##21# कोड का एक स्मार्ट इस्तेमाल आपके डूबे हुए डिजिटल दुनिया को बचा सकता है. इसके बारे में दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट के जॉइंट सीपी रजनीश गुप्ता ने स्टेप दर स्टेप जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है. आइए जानते हैं कि साइबर अपराधियों के जाल से अपने WhatsApp को सुरक्षित निकालने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
अगर आपके भी WhatsApp का कंट्रोल किसी हैकर के पास पहुंच गया है, तो आपको सबसे पहले ##21# डायल करना चाहिए, इससे आपके नंबर पर अग कॉल या मैसेज फॉर्वर्डिंग होगा तो वह बंद हो जाएगा. दिल्ली पुलिस ने ऐसा करने के लिए इसलिए बोला है, क्योंकि इसके बिना अकाउंट रीसेट करने पर लॉगइन करने के लिए आने वाले SMS हैकर्स तक पहुंचता रहेगा, जिसके पास आपके अकाउंट का कंट्रोल होगा. ऐसे में इसे रोकने के लिए तुरंत फोन पर ##21# डायल करें.
Has your WhatsApp suddenly logged out? Are you unable to log back in?
Your account may have been compromised pic.twitter.com/UzqhTsXW8E
CyberDost I4C (@Cyberdost) June 14, 2026
##21# एक USSD कोड है, इसे डायल करते ही आपक फोन कॉल फॉरवर्डिंग या एसएमएस फॉरवर्डिंग अगर एक्टिव होगा, तो वह तुरंत बंद हो जाएगी. इसके बाद जब आप अपना अकाउंट वापस पाने का प्रयास करेंगे, तो आपके लॉगइन कोड हैकर्स तक नहीं जाएंगे.
जब आपके फोन पर कॉल या मैसेज फॉरवर्डिंग बंद हो जाए, तो
मेटा के ऑफिशियल शिकायत वाले लिंक पर जाएं.
यहां Are you a law enforcement officer का सवाल मिलेगा, इसपर No विकल्प को चुनें.
अब अपने कंट्री कोड के साथ WhatsApp नंबर 2 बार लिखें.
अब लिस्ट में से My account has been hacked वाले ऑफ्शन को सेलेक्ट करें.
इसके बाद आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर लिखें कि अकाउंट हैक हो गया है और लॉगइन नहीं हो पा रहा है.
इसके बाद अपना पूरा नाम और सही ईमेल आईडी भी लिख दें.
अंत में Electronic Signature में अपना नाम टाइप करें और Send वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
Send वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के कुछ ही घंटों बाद आपका WhatsApp हैकर्स के पास से लॉग आउट हो जाएगा और आपको ईमेल के जरिए से इसकी जानकारी मिल जाएगी. अब आप अपने नंबर और OTP की सहायता से अपने अकाउंट में फिर से लॉगइन कर सकेंगे.
WhatsApp अगर हैक हुआ है, तो आप whatsapp. com/contact/forms/1534459096974129 पर जाएं, वहीं अगर फेसबुक हैक हुआ है तो facebook. com/help/contact/295309487309948/ पर जाएं और Instagram के लिए help. instagram. com/contact/636276399721841 यहां शिकायत दर्ज करानी होगी. इस बात का ध्यान रखें कि Facebook और Instagram हैकिंग शिकायत प्रोसेस WhatsApp के जैसे ही है.