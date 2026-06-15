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WhatsApp हैक हो गया? तुरंत डायल करें ये 'सीक्रेट कोड', दिल्ली पुलिस ने बताया अकाउंट वापस पाने का सबसे आसान तरीका!

How To Restore Hacked WhatsApp: आज के समय में WhatsApp हैकिंग के मामले खूब सामने आ रहे हैं. एक छोटी सी गलती के कारण लोगों का WhatsApp हैकर्स के हाथों तक पहुंच जाता है. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने यूजर्स को अकाउंट रिकवर करने का आसान तरीका बताया है. पुलिस के मुताबिक, एक खास USSD कोड और कुछ जरूरी स्टेप्स अपनाकर हैकर्स की पहुंच रोकी जा सकती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 15, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:09 PM IST
WhatsApp हैक हो गया? तुरंत डायल करें ये 'सीक्रेट कोड', दिल्ली पुलिस ने बताया अकाउंट वापस पाने का सबसे आसान तरीका!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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