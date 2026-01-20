WhatsApp को ऐसे बनाएं 'हैक-प्रूफ'! स्कैमर्स और हैकर्स से खुद को रखें दूर, बस अभी कर लें ये काम

आज शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन यूजर हो जो WhatsApp इस्तेमाल न करता होगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WhatsApp के इस समय पूरी दुनिया में 3 अरब से ज्यादा यूजर्स है. WhatsApp पर लोग कई तरह के काम करते हैं. इसमें कई लोग बिल्कुल प्राइवेट चैट भी करते है. ऐसे में WhatsApp पर स्कैमर्स और हैकर्स की भी नजर रहती है. यही वजह है कि आए दिन अकाउंट हैक होने, फर्जी कॉल आने और पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल की खबरें सामने आती रहती हैं. हालांकि WhatsApp एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देता है, लेकिन असली खतरा अक्सर हमारी लापरवाही और गलत सेटिंग्स से होता है. तो हम यहां आपको WhatsApp पर मिलने वाले कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी सुरक्षा काफी हद तक बढ़ा सकते हैं.

प्राइवेसी चेकअप से करें शुरुआत

अगर आप यह कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल फोटो, स्टेटस, लास्ट सीन या बायो कौन देखे, तो प्राइवेसी चेकअप सबसे आसान तरीका है. यहां आप तय कर सकते हैं कि कौन आपको कॉल कर सकता है, कौन ग्रुप में जोड़ सकता है और अनजान नंबरों से आने वाली कॉल अपने आप म्यूट रहें या नहीं. इसके साथ आप अपना लास्ट सीन और स्टेटस भी लोगों से हाइड कर सकते हैं.

वन-टाइम मैसेज का करें प्रयोग

अगर आप चाहते है कि आपके मैसेज देखने के बाद सामने वाले के चैट से गायब हो जाए, तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही WhatsApp का 'व्यू वन्स' फीचर आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा को और बढ़ा देता है. Disappearing Message फीचर से चैट को ऑटो-डिलीट कर सकते हैं. आप चाहें तो इसे सभी नई चैट के लिए भी डिफॉल्ट बना सकते हैं. इसमें तय समय के बाद मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते हैं.

टू स्टेप वेरिफिकेशन जरूर करें ऑन

टू-स्टेप वेरिफिकेशन एक ऑप्शनल फीचर है, जो आपके WhatsApp अकाउंट को ज्यादा सुरक्षित बनाता है. इस फीचर के बाद कोई भी आपके नंबर से आपके WhatsApp अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता है. अगर कोई भी अपके नंबर से अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसको टू-स्टेप वेरिफिकेशन के लिए पिन डालना जरूरी होगा.

ऐप लॉक और चैट लॉक का करें प्रयोग

अगर आपका फोन कभी किसी और के हाथ लग जाता है, तो वहां ऐप लॉक फीचर काम आता है. इससे WhatsApp सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस लॉक से ही खुलेगा. अगर अपके फोन में कुछ चैट ऐसी है, जिनको आप छुपाकर रखना चाहते हैं, तो चैट लॉक फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे वह चैट अलग फोल्डर में चली जाती है और बिना फिंगरप्रिंट या फेस लॉक के नहीं खुलती.

इन सेटिंग्स को भी करें ऑन

WhatsApp में कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं, जिन्हें लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं. इसमें आप अनजान मैसेज ब्लॉक कर सकते हैं. कॉल के समय अपनी IP एड्रेस छुपा सकते हैं, साथ ही लिंक प्रीव्यू बंद कर सकते हैं. ये फीचर्स आपकी जानकारी को बेवजह बाहर जाने से रोकते हैं.

मीडिया डाउनलोड पर रखें कंट्रोल

आभी तक WhatsApp पर आने वाली हर फोटो और वीडियो अपने आप फोन में सेव हो जाती थी. इससे आपको फोन का स्टोरेज भरने के साथ प्राइवेसी को भी बड़ा खतरा रहता था. अब आप ऑटो डाउनलोड फीचर को बंद करके तय कर सकते हैं कि क्या रखना है और क्या नहीं. आज के डिजिटल समय में सतर्क रहना बहुत जरूरी है. WhatsApp की ये साधारण सी सेटिंग्स आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं.

