WhatsApp का बड़ा धमाका! दोस्त ने Hide कर रखी है अपनी DP? अब फिर भी दिखेगा उनका चेहरा, आ रहा जबरदस्त फीचर

WhatsApp Profile Picture Feature: क्या आप भी WhatsApp पर बिना प्रोफाइल फोटो वाले लोगों के मैसेज देखकर अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं? कई बार आपके लिस्ट में एक ही नाम के कई लोग होते हैं और फोटो न होने की वजह से उनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. WhatsApp अब इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जो आपकी इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा. अब प्रोफाइल फोटो न होने पर भी आपको अपने दोस्तों के चेहरे दिखाई देंगे. आइए जानते हैं क्या है WhatsApp का यह नया फीचर.

WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर लाता रहता है. अभी तक जब हमारे किसी दोस्त या रिश्तेदार ने अपनी प्रोफाइल फोटो यानी DP नहीं लगी होती है तो वहां हमें एक ग्रे कलर का पुतला दिखाई देता है, लेकिन इस नए फीचर के बाद ऐसा नहीं होगा.

क्या है यह नया अपडेट?

WhatsApp के नए-नए अपडेट और फीचर पर नजर रखने वाली WABetaInfo वेबसाइट के मुताबिक WhatsApp एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो आपके फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट का इस्तेमाल करेगा. अगर आपके किसी कॉन्टैक्ट ने WhatsApp पर अपनी फोटो नहीं लगाई है या अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स के कारण उसे हाइड कर रखा है तो WhatsApp खुद-ब-खुद उस फोटो को वहां दिखाएगा जो आपने अपने फोन में उस व्यक्ति के नाम के साथ सेव की है.

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कैसे काम करेगा यह फीचर?

WhatsApp पर इस नए फीचर के आने के बाद ग्रे कलर के आइकन की जगह आपको वह चेहरा दिखाई देगा जिसे आप पहचानते हैं.

WhatsApp का यह फीचर आपके चैट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा.

अगर आपके पास एक ही नाम के कई कॉन्टैक्ट्स हैं तो फोटो की मदद से उन्हें पहचानना आसान हो जाएगा.

खास बात यह है कि अगर आपने अपनी खुद की प्रोफाइल फोटो नहीं लगाई है तो WhatsApp आपके अपने फोन के माय कार्ड से आपकी फोटो उठाकर आपको दिखा सकता है.

प्राइवेसी को कोई खतरा तो नहीं?

अब लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या इस नए फीचर से प्राइवेस की कोई खतरा होगा? तो इसका जवाब है नहीं. यह फीचर पूरी तरह से डिवाइस-बेस्ड है, यानी-

आपके द्वारा देखी जाने वाली फोटो सिर्फ आपके फोन तक ही सीमित रहेगी.

सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि आप उसकी कौन सी फोटो देख पा रहे हैं.

किसी की प्राइवेसी सेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. WhatsApp दूसरों के अकाउंट से फोटो नहीं चुरा रहा है बल्कि केवल वही दिखा रहा है जो पहले से आपके फोन में मौजूद है.

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कब तक मिलेगा यह फीचर?

WhatsApp का यह फीचर अभी iOS के बीटा वर्जन पर टेस्ट हो रहा है. कुछ चुनिंदा बीटा टेस्टर्स इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को WhatsApp को अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने की परमिशन देनी होगी. अगर टेस्टिंग सफल होती है तो बहुत ही जल्द इस फीचर को Android और सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा.

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