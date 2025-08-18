5 सेकंड में दिवालिया हो जाएंगे आप! Hackers ने किया WhatsApp, Instagram पर भयंकर Attack, जान लीजिए बचने का तरीका

भारत में डिजिटल फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं और अब एक नया खतरा सामने आया है जिसे स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड कहा जा रहा है. बैंक और फाइनेंशियल संस्थान इस स्कैम को लेकर अपने ग्राहकों को पहले ही सतर्क कर रहे हैं. इस ठगी का मुख्य निशाना आपका बैंक बैलेंस है, जिसे अपराधी मिनटों में खाली कर सकते हैं. फ्रॉडस्टर्स अब WhatsApp और Instagram वीडियो कॉल पर स्क्रीन शेयरिंग फीचर का दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि उन्हें आपके संवेदनशील डेटा तक रीयल-टाइम एक्सेस मिल सके. लेकिन ध्यान दें, यह खतरा सिर्फ WhatsApp और Instagram तक सीमित नहीं है. कोई भी प्लेटफॉर्म जिसमें स्क्रीन शेयरिंग की सुविधा है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह स्कैम कैसे काम करता है?

स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड की शुरुआत आमतौर पर एक कॉल से होती है. कॉल करने वाला खुद को किसी बैंक या वित्तीय संस्था का अधिकारी बताता है. वह आपको डराता है कि आपके अकाउंट में कोई गंभीर समस्या है. समस्या को “तुरंत ठीक करने” के बहाने वह आपसे WhatsApp या Instagram वीडियो कॉल पर स्क्रीन शेयर करने की बात करता है.

जैसे ही आप स्क्रीन शेयरिंग ऑन करते हैं, ठग आपके फोन पर हो रही हर गतिविधि को रीयल-टाइम में देख सकता है. अगर आप बैंकिंग ऐप खोलते हैं और उसमें PIN, पासवर्ड या OTP डालते हैं, तो वह तुरंत इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है. कई बार अपराधी आपको एक मालवेयर ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कह सकते हैं, जिसमें कीलॉगर होता है. यह आपके द्वारा टाइप की गई हर जानकारी चोरी कर लेता है. इस जानकारी का इस्तेमाल करके फ्रॉडस्टर्स आपके बैंक अकाउंट, ई-वॉलेट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कब्जा कर सकते हैं.

यह स्कैम खतरनाक क्यों है?

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर भारतीय बैंकिंग ऐप्स में अब सुरक्षा फीचर्स मौजूद हैं, जैसे स्क्रीन कैप्चर ब्लॉकिंग और सिक्योर ओवरले. लेकिन यदि आप खुद स्क्रीन शेयरिंग की अनुमति दे देते हैं, तो ये सुरक्षा परतें भी बेकार हो जाती हैं.

यही वजह है कि यह स्कैम बेहद खतरनाक है, क्योंकि एक बार एक्सेस मिलने पर ठग सिर्फ आपके पासवर्ड ही नहीं बल्कि आपके पूरे फोन के इस्तेमाल का तरीका जान लेते हैं- कौन से पेमेंट ऐप्स यूज़ करते हैं, पासवर्ड कहां सेव हैं और अकाउंट में कितना बैलेंस है.

खुद को कैसे बचाएं?

क्या करें (Dos):

• हमेशा कॉल करने वाले की पहचान की पुष्टि करें.

• स्क्रीन शेयरिंग सिर्फ भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स के साथ ही करें और तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो.

• अपने फोन पर “अननोन सोर्स से ऐप इंस्टॉल” ऑप्शन बंद रखें.

• किसी भी संदिग्ध कॉल या नंबर को तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 नंबर पर कॉल करें.

क्या न करें (Don’ts):

• स्क्रीन शेयरिंग के दौरान कभी भी बैंकिंग ऐप या UPI ऐप का इस्तेमाल न करें.

• अज्ञात नंबरों से आए कॉल रिसीव करने से बचें.

• WhatsApp या Instagram पर कभी भी अकाउंट डिटेल्स, OTP या PIN साझा न करें.

• किसी भी “ऑफिशियल मैसेज” पर भरोसा न करें जिसमें पेमेंट की डिमांड की गई हो.