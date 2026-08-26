/WhatsApp ने बदला अकाउंट सिक्योरिटी का नियम! 6 Digit PIN हुआ पुराना, अब लगेगा ऐसा पासवर्ड जो हैकर्स को करेगा परेशान

डिजिटल फ्रॉड और अकाउंट हैकिंग जैसी बढ़ती समस्याओं के बीच WhatsApp ने अपने करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी को पहले से ज्यादा सख्त बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. अक्सर आसान PIN या नार्मल पासवर्ड के कारण वॉट्सऐप अकाउंट टेकओवर की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे लोगों का पर्सनल डेटा और चैट खतरे में पड़ जाता है. इसी समस्या को को खत्म करने के लिए WhatsApp ने टू स्पेट वेरिफिकेशन में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब हैकर्स के लिए आपके अकाउंट में सेंध लगाना आसान काम नहीं रह जाएगा. आइए जानते हैं WhatsApp के इस नए सेफ्टी फीचर और उन 3 बड़े अपडेट्स के बारे में जो आपके चैटिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा सेफ बनाने वाले हैं.