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WhatsApp ने बदला अकाउंट सिक्योरिटी का नियम! 6 Digit PIN हुआ पुराना, अब लगेगा ऐसा पासवर्ड जो हैकर्स को करेगा परेशान

साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी से यूजर्स को बचाने के लिए WhatsApp नए अपडेट के जरिए फीचर्स में बदलाव कर रहा है. इसी क्रम में अब WhatsApp ने अकाउंट सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब हैकर्स के लिए अकाउंट हैक करना आसान नहीं होगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 26, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:01 PM IST
WhatsApp ने बदला अकाउंट सिक्योरिटी का नियम! 6 Digit PIN हुआ पुराना, अब लगेगा ऐसा पासवर्ड जो हैकर्स को करेगा परेशान
Image Credit: WhatsApp में आया बड़ा सिक्योरिटी अपडेट!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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