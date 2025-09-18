WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा! अब iPhone यूजर्स को मिलेगा स्मार्ट रिमाइंडर, जानिए क्या है यह

WhatsApp ने अपने iPhone यूजर्स के लिए एक नया और बेहद उपयोगी फीचर लॉन्च किया है, जिससे रोजमर्रा की बातचीत और भी आसान हो जाएगी. iOS के नए वर्जन 25.25.74 में Message Reminders नाम का यह फीचर शामिल किया गया है. इसकी मदद से यूजर्स अब किसी भी मैसेज पर Reminder लगा सकते हैं, ताकि वे जरूरी बातें कभी न भूलें. यह फीचर पहले Android पर लॉन्च हुआ था, लेकिन अब iOS यूजर्स के लिए भी यह उपलब्ध हो गया है.

कैसे काम करता है Message Reminder फीचर?

यह फीचर iPhone यूजर्स को किसी भी व्यक्तिगत या ग्रुप चैट के मैसेज पर Reminder सेट करने की सुविधा देता है. जब आप किसी मैसेज पर टैप कर Action Menu खोलते हैं, तो आपको Reminder सेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा. यूजर चाहें तो Reminder को पहले से दिए गए समय जैसे दो घंटे, आठ घंटे या एक दिन के लिए सेट कर सकते हैं. इसके अलावा, यदि आप कोई खास दिन और समय चुनना चाहते हैं, तो "custom date & time" का विकल्प भी मौजूद है. इससे यह फीचर बेहद उपयोगी बन जाता है, खासकर जब बात किसी मीटिंग, डेडलाइन या पर्सनल टास्क की हो.

Reminder सेट होने के बाद क्या होता है?

जब आप किसी मैसेज पर Reminder सेट कर देते हैं, तो उस मैसेज में एक छोटी सी घंटी (bell icon) दिखाई देती है. निर्धारित समय आने पर WhatsApp की ओर से एक Notification भेजा जाता है जिसमें उस मैसेज का पूरा टेक्स्ट होता है, अगर उसमें कोई मीडिया (फोटो, वीडियो आदि) है तो उसकी प्रीव्यू भी दिखाई जाती है और साथ ही उस चैट का नाम भी बताया जाता है. इस तरह आपको वो मैसेज फिर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती- सब कुछ सीधे Notification में ही मिल जाता है. इसका डिजाइन इतना आसान और उपयोगी है कि Reminder सेट करना और उसे बाद में इस्तेमाल करना दोनों ही बेहद सहज हैं.

Privacy का पूरा ध्यान

WhatsApp इस फीचर के साथ यूजर्स की प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखता है. Reminder से जुड़ी सारी जानकारी सिर्फ यूजर के डिवाइस में ही स्टोर होती है. WhatsApp या इसकी पेरेंट कंपनी Meta को इन Reminders का कोई एक्सेस नहीं होता. जब Reminder अपना काम पूरा कर लेता है यानी Trigger हो जाता है, तो वो खुद-ब-खुद डिलीट भी हो जाता है, जिससे आपकी चैट साफ-सुथरी बनी रहती है. यह सिस्टम यूजर को सुविधा भी देता है और प्राइवेसी भी सुनिश्चित करता है.

WhatsApp अब सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं, बना प्रोडक्टिविटी टूल

अब तक बहुत सारे iPhone यूजर अलग-अलग रिमाइंडर या नोट्स ऐप का इस्तेमाल करते थे ताकि जरूरी बातों को याद रख सकें. लेकिन अब WhatsApp ने खुद ही यह सुविधा दे दी है, जिससे आपको किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी. WhatsApp अब सिर्फ एक चैटिंग ऐप नहीं रह गया, बल्कि एक हल्का-फुल्का प्रोडक्टिविटी टूल बन चुका है जो आपके रोजमर्रा के कामों को संभालने में मदद करता है. चाहे वो ऑफिस की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या परिवार का कोई जरूरी मैसेज- अब सबकुछ WhatsApp के Reminder फीचर से कवर हो जाएगा.

अभी किन यूजर्स को मिलेगा ये फीचर?

WaBetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर फिलहाल कुछ चुनिंदा iOS यूजर्स के लिए ही रोलआउट किया गया है. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यह फीचर सभी iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा. जिन यूजर्स को यह फीचर अभी से मिल चुका है, उनके लिए यह रोजमर्रा की बातचीत को और ज्यादा स्मार्ट बना देगा.