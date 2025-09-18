WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा! अब iPhone यूजर्स को मिलेगा स्मार्ट रिमाइंडर, जानिए क्या है यह
Advertisement
trendingNow12926913
Hindi Newsटेक

WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा! अब iPhone यूजर्स को मिलेगा स्मार्ट रिमाइंडर, जानिए क्या है यह

iOS के नए वर्जन 25.25.74 में Message Reminders नाम का यह फीचर शामिल किया गया है. इसकी मदद से यूजर्स अब किसी भी मैसेज पर Reminder लगा सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा! अब iPhone यूजर्स को मिलेगा स्मार्ट रिमाइंडर, जानिए क्या है यह

WhatsApp ने अपने iPhone यूजर्स के लिए एक नया और बेहद उपयोगी फीचर लॉन्च किया है, जिससे रोजमर्रा की बातचीत और भी आसान हो जाएगी. iOS के नए वर्जन 25.25.74 में Message Reminders नाम का यह फीचर शामिल किया गया है. इसकी मदद से यूजर्स अब किसी भी मैसेज पर Reminder लगा सकते हैं, ताकि वे जरूरी बातें कभी न भूलें. यह फीचर पहले Android पर लॉन्च हुआ था, लेकिन अब iOS यूजर्स के लिए भी यह उपलब्ध हो गया है.

कैसे काम करता है Message Reminder फीचर?
यह फीचर iPhone यूजर्स को किसी भी व्यक्तिगत या ग्रुप चैट के मैसेज पर Reminder सेट करने की सुविधा देता है. जब आप किसी मैसेज पर टैप कर Action Menu खोलते हैं, तो आपको Reminder सेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा. यूजर चाहें तो Reminder को पहले से दिए गए समय जैसे दो घंटे, आठ घंटे या एक दिन के लिए सेट कर सकते हैं. इसके अलावा, यदि आप कोई खास दिन और समय चुनना चाहते हैं, तो "custom date & time" का विकल्प भी मौजूद है. इससे यह फीचर बेहद उपयोगी बन जाता है, खासकर जब बात किसी मीटिंग, डेडलाइन या पर्सनल टास्क की हो.

Reminder सेट होने के बाद क्या होता है?
जब आप किसी मैसेज पर Reminder सेट कर देते हैं, तो उस मैसेज में एक छोटी सी घंटी (bell icon) दिखाई देती है. निर्धारित समय आने पर WhatsApp की ओर से एक Notification भेजा जाता है जिसमें उस मैसेज का पूरा टेक्स्ट होता है, अगर उसमें कोई मीडिया (फोटो, वीडियो आदि) है तो उसकी प्रीव्यू भी दिखाई जाती है और साथ ही उस चैट का नाम भी बताया जाता है. इस तरह आपको वो मैसेज फिर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती- सब कुछ सीधे Notification में ही मिल जाता है. इसका डिजाइन इतना आसान और उपयोगी है कि Reminder सेट करना और उसे बाद में इस्तेमाल करना दोनों ही बेहद सहज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Privacy का पूरा ध्यान
WhatsApp इस फीचर के साथ यूजर्स की प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखता है. Reminder से जुड़ी सारी जानकारी सिर्फ यूजर के डिवाइस में ही स्टोर होती है. WhatsApp या इसकी पेरेंट कंपनी Meta को इन Reminders का कोई एक्सेस नहीं होता. जब Reminder अपना काम पूरा कर लेता है यानी Trigger हो जाता है, तो वो खुद-ब-खुद डिलीट भी हो जाता है, जिससे आपकी चैट साफ-सुथरी बनी रहती है. यह सिस्टम यूजर को सुविधा भी देता है और प्राइवेसी भी सुनिश्चित करता है.

WhatsApp अब सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं, बना प्रोडक्टिविटी टूल
अब तक बहुत सारे iPhone यूजर अलग-अलग रिमाइंडर या नोट्स ऐप का इस्तेमाल करते थे ताकि जरूरी बातों को याद रख सकें. लेकिन अब WhatsApp ने खुद ही यह सुविधा दे दी है, जिससे आपको किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी. WhatsApp अब सिर्फ एक चैटिंग ऐप नहीं रह गया, बल्कि एक हल्का-फुल्का प्रोडक्टिविटी टूल बन चुका है जो आपके रोजमर्रा के कामों को संभालने में मदद करता है. चाहे वो ऑफिस की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या परिवार का कोई जरूरी मैसेज- अब सबकुछ WhatsApp के Reminder फीचर से कवर हो जाएगा.

अभी किन यूजर्स को मिलेगा ये फीचर?
WaBetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर फिलहाल कुछ चुनिंदा iOS यूजर्स के लिए ही रोलआउट किया गया है. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यह फीचर सभी iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा. जिन यूजर्स को यह फीचर अभी से मिल चुका है, उनके लिए यह रोजमर्रा की बातचीत को और ज्यादा स्मार्ट बना देगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Whatsapp

Trending news

राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर फिर किया दावा, आलंद सीट के बहाने बताई अपनी थ्‍योरी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर फिर किया दावा, आलंद सीट के बहाने बताई अपनी थ्‍योरी
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
Sabarimala temple gold missing
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
Pethapur demolition drive
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
17 September PM Modi birthday
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
rahul gandhi press conference
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
hyderabad heavy rain
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
Indian border security alert
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
HC cancels Karnataka MLA election result
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
;