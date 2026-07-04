/बिना QR कोड स्कैन किए iPad पर चालू होगा WhatsApp, जानें क्या है नया सीक्रेट तरीका

अगर आप भी अपने iPad पर WhatsApp चलाने के लिए बार-बार फोन से QR कोड स्कैन करके थक चुके हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. WhatsApp ने आखिरकार वो फीचर दे दिया है जिसका यूजर्स सालों से इंतजार कर रहे थे. अब आपको अपने iPad पर WhatsApp चलाने के लिए किसी iPhone या Android फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सीधे अपने iPad से ही नया WhatsApp अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस नए अपडेट में क्या खास है और यह कैसे काम करेगा.
WhatsApp ने iPad यूजर्स के लिए एक नया अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है. WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर iPadOS के लेटेस्ट वर्जन 26.25.74 पर मिल रहा है. अब तक iPad सिर्फ 'कंपैनियन मोड' (Companion Mode) पर काम करता था. यानी आपको अपने फोन से लिंक करके ही इसे चलाना पड़ता था. लेकिन नए अपडेट के बाद अब आपका iPad ही आपका प्राइमरी (मुख्य) डिवाइस बन जाएगा.
पुराना कंपैनियन मोड वैसे तो ठीक था, लेकिन उसमें कई पाबंदियां थीं. उदाहरण के लिए, आप iPad से किसी को अपनी लाइव लोकेशन शेयर नहीं कर सकते थे. इसके अलावा ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने या देखने में दिक्कत आती थी. सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि अगर आपने 14 दिनों तक अपने मेन फोन में WhatsApp नहीं खोला, तो iPad से अकाउंट अपने आप लॉगआउट हो जाता था.
जब आप अपने iPad को प्राइमरी डिवाइस बना लेंगे, तो कंपैनियन मोड की सारी पाबंदियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी. अब आप आराम से iPad से लाइव लोकेशन शेयर कर पाएंगे. ब्रॉडकास्ट लिस्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे और बिजनेस अकाउंट्स से भी आसानी से बात कर पाएंगे. अब आपको हर दो हफ्ते में फोन ऑन करने की टेंशन भी नहीं रहेगी.
इसे सेटअप करना बेहद आसान है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने फोन में करते हैं.
सबसे पहले iPad पर WhatsApp खोलें.
अपना कंट्री कोड और मोबाइल नंबर डालें.
आपके नंबर पर 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसे दर्ज करें.
अगर आपने पासकी (Passkey) सेट की है, तो आप बिना कोड के भी लॉगिन कर सकते हैं.
नहीं, WhatsApp इस पुराने मोड को बंद नहीं कर रहा है. जो लोग अपने फोन को ही मेन डिवाइस रखना चाहते हैं और iPad को सिर्फ दूसरी स्क्रीन की तरह यूज करना चाहते हैं, वो ऐसा करते रह सकते हैं. ऐप को पहली बार सेटअप करते समय आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे. अगर आपका iPad पहले से लिंक है, तो आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है.
यह शानदार फीचर अभी कुछ सीमित यूजर्स के लिए जारी किया गया है. कंपनी धीरे-धीरे इसे सभी के लिए रोलआउट कर रही है. आने वाले कुछ हफ्तों में यह आपके iPad पर भी अपडेट के जरिए पहुंच जाएगा. इसलिए अपने ऐप स्टोर को चेक करते रहें.