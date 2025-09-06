iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का सरप्राइज! नए फीचर की तैयारी, जो बदल देगा पूरा एक्सपीरियंस
WhatsApp new Feature: WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए नया फीचर लाने की तैयारी में है. ऐप में जल्द ही Liquid Glass लुक फीचर नजर आएगा. इसे अभी खासतौर पर iPhone यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो इंटरफेस को पहले से ज्यादा स्टाइलिश बना देगा. इस बदलाव के बाद चैट स्क्रीन और नेविगेशन का पूरा अंदाज बदला हुआ नजर आएगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:42 AM IST
WhatsApp new Feature: मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स और बदलाव लाता रहता है. इस बार कंपनी ने iPhone यूजर्स के लिए इंटरफेस को और ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न बनाने की तैयारी मे है. रिपोर्ट्स के अनुसार WhatsApp जल्द ही Liquid Glass Look के साथ iOS 26 स्टाइल का नया यूजर इंटरफेस लॉन्च कर सकता है. इस बदलाव से ऐप का लुक पहले से कहीं ज्यादा क्लीन और स्टाइलिश हो जाएगा. आइए आज के इस आर्टिकल में इस डिजाइन से संबंधित पूरी जानकारी समझते हैं....

WhatsApp ने शुरू किया Liquid Glass टेस्टिंग

WABetaInfo के मुताबिक WhatsApp Beta for iOS वर्जन 25.24.10.70 में पहली बार इस नए Liquid Glass डिजाइन को देखा गया है. खास बात यह है कि यह अपडेट Apple के iOS 26 SDK के साथ कंपाइल किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि WhatsApp अब अपने ऐप को iOS 26 की नई विज़ुअल भाषा और इंटरफेस गाइडलाइन्स के हिसाब से तैयार करने में लगा हुआ है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में यूजर्स को न सिर्फ एक नया इंटरफेस मिलेगा बल्कि बैकग्राउंड लेयर, बटन और मेन्यू में ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देखने को मिलेंगे. कंपनी इस अपडेट को फिलहाल टेस्टिंग स्टेज में आजमा रही है जिससे इसे पब्लिक रोलआउट से पहले और ज्यादा स्मूद और यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सके.

ये भी पढ़ेंः Microsoft का बड़ा फैसला, इस दिन से बंद होगा Windows 10 सपोर्ट, यूजर्स हो जाएं सावधान!

Liquid Glass डिजाइन की खासियत जान लीजिए

Liquid Glass न केवल एक डिजाइन में बदलाव होगा बल्कि यह WhatsApp के पूरे इंटरफेस में नई जान डाल देगा. इसमें बैकग्राउंड लेयर्स, बटन और मेन्यू ऐसे नजर आएंगे जैसे वे कांच की परत से बने हों. यूजर जब स्क्रीन पर स्क्रॉल या टैप करेंगे, तो लाइट और मूवमेंट पर के साथ यह डिजाइन पूरी तरह से रियल एक्सपीरियंस देगा और इंटरफेस और भी स्टाइलिश और फ्लुइड लगेगा.

चैटिंग एक्सपीरियंस को बदल कर रख देगा नया फीचर

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp का Liquid Glass डिजाइन एक साथ नहीं बल्कि कुछ समय में शुरू किया जाएगा. शुरुआत में नीचे वाले नेविगेशन बार को नया लुक मिलेगा. इसके बाद धीरे-धीरे बाकी इंटरएक्टिव बटन और विज़ुअल एलिमेंट्स को अपडेट किया जाएगा जिससे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट यूजर्स को कंटेंट पढ़ने में कोई परेशानी न हो.

अगर आप iPhone यूजर हैं, तो यह अपडेट आपके चैटिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगा. नया डिजाइन ऐसा लगेगा मानो आप किसी लाइव इंटरफेस पर काम कर रहे हों. हालांकि फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग स्टेज में है, लेकिन iOS 26 के पब्लिक रोलआउट के साथ ही WhatsApp में इसका पूरा असर देखने को मिलेगा.

ये भी पढ़ेंः Google लाया नया फीचर,  बार-बार Translation का झंझट खत्म! अब  Scroll करते ही समझाएगा आपकी भाषा

