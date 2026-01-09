WhatsApp ला रहा नया पैरेंटल कंट्रोल फीचर! अब माता-पिता रख पाएंगे बच्चों के अकाउंट पर नजर

WhatsApp Parental Control Feature: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp जल्द अपना नया फीचर रोलआउट करने जा रहा है. यह फीचर खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है. इस नए फीचर में पेरेंटल कंट्रोल की सुविधा मिलने वाली है. इस फीचर के आने से माता-पिता अपने बच्चों के अकाउंट को आराम से मैनेज कर सकेंगे. फिलहाल अभी यह फीचर टेस्टिंग में है और जल्द इसको आने वाले अपडेट में शामिल किया जा सकता है.

क्या है नया फीचर?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी एक ऐसा सेकेंडरी अकाउंट लेकर आ रही है, जिसको खासतौर पर बच्चों के इस्तेमाल के लिए बनाया जाएगा. यह सेकेंडरी अकाउंट माता-पिता के प्राइमरी WhatsApp अकाउंट से लिंक होगा. जिससे इसको पैरेंट्स देखने के साथ कुछ हद तक नियंत्रित कर सकेंगे. फिलहाल अभी यह फीचर WhatsApp के Android के बीटा वर्जन 2.26.1.30 में देखा गया है. अभी यह आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है. कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च तारीख भी नहीं बताई हैं. उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.

क्या होता है सेकेंडरी अकाउंट?

WhatsApp का यह नया फीचर कुछ सीमित सुविधाओं के साथ काम करेगा. इस नए फीचर में बच्चों के लिए सेकेंडरी अकाउंट बनाया जाएगा. इसका मतलब यह है कि बच्चा एक अलग प्रोफाइल से WhatsApp इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसका नियंत्रण माता-पिता के हाथों में रहेगा. इस फीचर की मदद से बच्चे के माता-पिता उसके अकाउंट में कुछ बदलाव और प्रतिबंध पहले से तय कर देंगे, जिससे बच्चा आराम से चैट और कॉल कर पाएगा. कंपनी का कहना है कि इसमें भी चैट और कॉल की प्राइवेसी बनी रहेगी.

यह फीचर कैसे करेगा काम?

इस नए फीचर में बच्चे के माता-पिता उसके अकाउंट में कुछ रोक लगा पाएंगे. इस फीचर के बाद, बच्चा केवल सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स से ही मैसेज भेज सकेगा और कॉल कर सकेगा. इससे अनजान लोगों से संपर्क होने का खतरा कम होगा. साथ ही माता-पिता को भी सेकेंडरी अकाउंट की कुछ साधारण गतिविधियों की जानकारी मिल सकती है. हालांकि, उनको मैसेज या कंटेंट नहीं दिखेगा. इस फीचर से बच्चों की प्राइवेसी के साथ उनके चैट का डेटा भी सुरक्षित रहेगा.

क्यों लाया जा रहा यह फीचर?

आज के समय में बच्चे जिस तरह से मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे वो कई बार अनचाहे कॉल और अनजान लोगों से संपर्क में आ जाते हैं. इसी वजह से कई बार उन्हें या उनके परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. WhatsApp इसी समस्या का हल निकालने के लिए इस फीचर पर काम कर रहा है. इससे माता-पिता बच्चों की सुरक्षा पर थोड़ा नियंत्रण रख सकते हैं.

