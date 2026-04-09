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Hindi Newsटेकड्राइविंग के दौरान WhatsApp इस्तेमाल करना हुआ और भी आसान, बस करना होगा ये छोटा सा काम

ड्राइविंग के दौरान WhatsApp इस्तेमाल करना हुआ और भी आसान, बस करना होगा ये छोटा सा काम

WhatsApp ने Apple CarPlay के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें अब यूजर्स सीधे कार के डैशबोर्ड से मैसेज देखने, कॉल करने और अपने 'फेवरेट कॉन्टैक्ट्स' को एक्सेस करने के लिए तीन नए डेडिकेटेड टैब का इस्तेमाल कर सकेंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:11 AM IST
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WhatsApp ने Apple CarPlay यूजर्स के लिए नया अपडेट जारी किया है, जिससे अब कार के डैशबोर्ड से ही कॉल और मैसेज करना आसान हो गया है.
WhatsApp ने Apple CarPlay यूजर्स के लिए नया अपडेट जारी किया है, जिससे अब कार के डैशबोर्ड से ही कॉल और मैसेज करना आसान हो गया है.

WhatsApp ने Apple CarPlay यूजर्स के लिए नया अपडेट जारी किया है, जिससे अब कार के डैशबोर्ड से ही कॉल और मैसेज करना आसान हो गया है. इस अपडेट के साथ यूजर्स सीधे अपनी कार की स्क्रीन से मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच सकते हैं. यह अपडेट iOS के लेटेस्ट वर्जन के साथ आया है और इसे App Store के जरिए रोलआउट किया गया है.

पहले क्या दिक्कत थी

इससे पहले CarPlay पर WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को Siri पर निर्भर रहना पड़ता था. कई बार Siri मैसेज को गलत समझ लेती थी, जिससे गलत मैसेज भेजने का खतरा रहता था. इसके अलावा, यूजर्स को न तो अपने हाल के चैट्स दिखते थे और न ही कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स स्क्रीन पर मिलती थीं. यानी पूरा एक्सपीरियंस सीमित और थोड़ा परेशान करने वाला था.

तीन नए टैब से आसान हुआ इस्तेमाल

नए अपडेट के साथ WhatsApp ने CarPlay इंटरफेस में तीन नए टैब जोड़ दिए हैं, जिससे यूजर्स का एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो गया है. पहला टैब Chat List का है, जहां यूजर्स अपने हाल के चैट्स देख सकते हैं. हालांकि वे सीधे चैट खोल नहीं सकते, लेकिन यह पता चल जाता है कि किस मैसेज का जवाब देना है. दूसरा टैब Call History का है, जिसमें इनकमिंग, आउटगोइंग और मिस्ड कॉल्स की पूरी लिस्ट मिलती है. यूजर्स किसी कॉन्टैक्ट पर टैप करके तुरंत कॉल बैक कर सकते हैं. तीसरा टैब Favourite Contacts का है, जहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉन्टैक्ट्स को जल्दी एक्सेस किया जा सकता है. इससे बार-बार पूरी लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

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कैसे मिलेगा यह फीचर

इस फीचर के लिए यूजर्स को अलग से कोई नया ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. बस Apple के App Store से WhatsApp का लेटेस्ट iOS अपडेट इंस्टॉल करना होगा. फोन को कार से कनेक्ट करते ही WhatsApp अपने आप CarPlay डैशबोर्ड पर दिखने लगेगा और यूजर्स आसानी से कॉलिंग और मैसेजिंग फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे.

WhatsApp के दूसरे नए अपडेट भी खास

यह हाल के दिनों में WhatsApp का दूसरा बड़ा अपडेट है. इससे पहले कंपनी ने iOS यूजर्स के लिए एक ही डिवाइस में दो अकाउंट इस्तेमाल करने का फीचर भी शुरू किया था, जो पहले सिर्फ Android पर उपलब्ध था. इसके अलावा, अब चैट ट्रांसफर करना भी आसान हो गया है. यूजर्स iOS से Android या उसी प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी चैट हिस्ट्री आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं.

यूजर्स के लिए क्या बदला

इस अपडेट के बाद CarPlay पर WhatsApp का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट हो गया है. अब ड्राइव करते समय बार-बार फोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यूजर्स सुरक्षित तरीके से जुड़े रह सकते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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