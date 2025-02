WhatsApp चैटिंग हो जाएगी और भी मजेदार, कंपनी ने लॉन्च किया चैट थीम का नया फीचर, जानें फायदे

WhatsApp ने अब चैट थीम नाम का एक नया फीचर पेश किया है. इससे यूजर्स अपने मैसेजिंग एक्सपीरियंस को और भी खास बना सकते हैं. यह फीचर यूजर्स को चैट बबल्स के कलर और कस्टम वॉलपेपर बदलने की सुविधा देता है. इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने चैट बबल्स और कस्टम वॉलपेपर को पर्सनलाइज कर सकते हैं. यूजर्स के लिए यह फीचर काफी काम का साबित हो सकता है. आइए आपको इस फीचर के बारे में डिटेल में बताते हैं.

X पर किया पोस्ट

व्हाट्सएप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट करके इस फीचर के बारे में बताया है. इस अपडेट के साथ यूजर्स को अपने चैट्स के लुक पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है. यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से चैट के कलर को बदल पाएंगे. इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी चैट्स को ज्यादा क्रिएटिव भी बना पाएंगे.

chat themes are here

choose a theme or create your own select bubble colors and mix with fun backgrounds only you can see it so choose what you want twitter.com/BXGKNuo2Y8

WhatsApp WhatsApp February 13 2025