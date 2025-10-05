Advertisement
WhatsApp लाया ग्रुप कॉलिंग का नया तरीका, अब बिना कॉल किए भी हो जाएगी बात; जानें क्या है ये फीचर

WhatsApp ने एक बार फिर से अपना नया फीचर लॉन्च कर दिया है. ये कमाल का फीचर वॉइस ग्रुप कॉलिंग में अपडेट किया गया है. चलिए जानते हैं क्या है ये फीचर और कैसे करता है काम.

Oct 05, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp अपने यूजर्स के लिए ऐप को फ्रेंडली बनाते हुए नए-नए फीचर्स लेकर आ रहा है. ऐसे में लोगों के लिए ऐप के साथ जुड़े रह पाना और आसान हो गया है. इसी बीच अब WhatsApp ने ग्रुप वॉइस चैट का नया फीचर लॉन्च कर दिया है, इसके जरिए ग्रुप में बात कर पाना पहले से ज्यादा आसान हो गया है. ये नया फीचर बाकी ग्रुप कॉल से काफी अलग है. इसमें कॉल रिंग सभी मेंबर्स को नहीं मिलती. इसके अलावा वह अपनी मर्जी से कॉल को जॉइन भी कर ते हैं और कभी भी छोड़ भी सकते हैं. बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल लाइव चैट रूप की तरह ही किया जा सकता है. इसमें एक ग्रुप के लोग बिना सामने वाले शख्स को कॉल किए भी चर्चा कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे करें इस फीचर का इस्तेमाल

ग्रुप वॉइस चैट के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो
1. कोई भी ग्रुप वॉइस चैट शुरू करने के लिए सबसे पहले उस ग्रुप को खोलें जिसमें आप बातचीत करना चाहते हैं.
2. अब स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर वेवफॉर्म जैसे आइकन पर टैप करें. यह Voice Chat का बटन होता है.
3. इसके बाद 'Start Voice Chat' पर क्लिक करें.
4. चैट शुरू होते ही ग्रुप के सभी सदस्यों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन यह किसी कॉल की तरह रिंग नहीं करेगा.
5. जो भी सदस्य वॉइस चैट में शामिल होते हैं, उनके नाम नीचे एक बैनर में दिखाई देंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन-कौन बातचीत में शामिल है.

ग्रुप वॉइस चैट में ये भी सुविधाएं
अगर आप ग्रुप मैसेज या वॉइस कॉल की नोटिफिकेशन से बचना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन दिया गया है. इसके लिए ग्रुप इंफो में सेटिंग्स आसानी से मिल जाएंगी. यहां से आप अलर्ट्स को म्यूट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई मेंबर 60 मिनट तक वॉइस चैट में एक्टिव नहीं होता या आखिरी शख्स चैट छोड़ देता है तो वॉइस चैट खुद ही बंद हो जाती है. वहीं, अगर आप खुद चैट से बाहर निकलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे माइक्रोफोन वाले AI Voice Mute आइकन पर टैप करके आसानी से बाहर आ सकते हैं.

कैसे जुड़ते हैं लोग
ग्रुप कॉल और वॉइस चैट के बीच एक बड़ा फर्क यह होता है कि जब आप सामान्य ग्रुप कॉल करते हैं तो सभी सदस्यों के फोन पर रिंग जाती है. लेकिन ग्रुप वॉइस चैट में ऐसा नहीं होता, यह बिना किसी रिंग के शुरू होती है और सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार इसमें शामिल हो सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं. यह फीचर ज्यादा सहज अनुभव देता है.

कितने लोग हो सकते हैं चैट में शामिल
बता दें कि वॉइस चैट ज्यााद से ज्यादा 32 लोग ही शामिल हो सकते हैं. इसके लिए आपको एक्स्ट्रा डेटा की भी जरूरत नहीं होती, इसमें उतने ही डेटा का इस्तेमाल होता है जितना सामान्य कॉल के लिए चाहिए होता है. दूसरी ओर चैटिंग एक बार एक्टिव होने पर हेडर के तौर पर आपको इसकी जानकारी मिल जाती है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

;