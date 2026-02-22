Advertisement
trendingNow13118818
Hindi NewsटेकWhatsApp से अब खुद-ब-खुद पहुंच जाएगा मैसेज! आ रहा जादुई फीचर, जानें कैसे करेगा आपकी लाइफ आसान

WhatsApp से अब खुद-ब-खुद पहुंच जाएगा मैसेज! आ रहा 'जादुई' फीचर, जानें कैसे करेगा आपकी लाइफ आसान

New WhatsApp Features 2026: वॉट्सऐप (WhatsApp) जल्द ही एक ऐसा जादुई फीचर लाने जा रहा है, जिससे आप मैसेज लिखकर उसका टाइम और डेट सेट कर सकेंगे और वह ठीक उसी समय सामने वाले को मिल जाएगा. Wabetainfo की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अभी इस फीचर को बीटा वर्जन (Beta Version) पर टेस्ट कर रही है. कंपनी ने इसको मैसेज शेड्यूलिंग (Scheduled Messages) फीचर कहा है.

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 03:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp से अब खुद-ब-खुद पहुंच जाएगा मैसेज! आ रहा 'जादुई' फीचर, जानें कैसे करेगा आपकी लाइफ आसान

New WhatsApp Features 2026: क्या आप भी अक्सर अपने दोस्तों या किसी खास का बर्थडे रात में विश करना भूल जाते हैं? या ऑफिस के जरूरी मैसेज रात को याद नहीं रहते, तो अब आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए! क्योंकि मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) जल्द ही एक ऐसा जादुई फीचर लाने वाला है, जिससे आप मैसेज लिखकर उसका टाइम सेट कर सकेंगे और वह ठीक उसी समय अपने आप सेंड हो जाएगा. जी हां, यह बिल्कुल सच है, हम बात कर रहे हैं मैसेज शेड्यूलिंग (Scheduled Messages) फीचर की.

क्या है यह नया फीचर?
अब तक WhatsApp में मैसेज तुरंत भेजने के लिए आपको उसी समय सेंड बटन दबाना पड़ता था. ऐसे में अगर आपको किसी को सुबह 7 बजे बधाई देनी है या रात 12 बजे किसी खास मौके पर मैसेज भेजना है, तो उसके लिए जागकर इंतजार करना होता था. लेकिन नए अपडेट के बाद सभी को वॉट्सऐप में शेड्यूल का ऑप्शन मिलने लगेगा. इसमें आप तारीख और समय अपने अनुसार चुन सकेंगे. जैसे ही वह समय आएगा, आपका फोन अपने आप मैसेज भेज देगा, भले ही आप उस वक्त सो रहे हों या कहीं बिजी हों.

किन लोगों को होगा ज्यादा फायदा?
इस नए फीचर के बाद ऑफिस में काम करने वाले लोग या रात 12 बजे बर्थडे और एनिवर्सरी विश करने वाले लोग अब अपना मैसेज पहले ही शेड्यूल कर सकेंगे. उनका शेड्यूल किया गया मैसेज ठीक उसी समय सामने वाले को मिल जाएगा. जैसे अगर आपको किसी से सुबह 9 बजे कोई जरूरी फाइल मांगनी है, तो इस नए फीचर के बाद आप उसे रात में ही शेड्यूल कर सकते हैं. इसके अलावा जो लोग त्योहार, जन्मदिन या सालगिरह जैसे खास मौकों पर ठीक समय पर शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, यह फीचर उनके लिए भी बेहद खास है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! अब बैंक के चक्कर काटना बंद, घर बैठे ऐसे जमा करें Life...

कैसे काम करेगा?
फिलहाल यह फीचर लॉन्च नहीं हुआ है. लेकिन Wabetainfo की रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप ने इसे TestFlight बीटा प्रोग्राम के तहत एक नया iOS अपडेट जारी किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फीचर चैट बॉक्स में 'प्लस' (+) आइकन या सेंड बटन को लॉन्ग प्रेस (देर तक दबाने) करने पर दिखाई देगा. यहां आपको 'Schedule Message' का ऑप्शन मिलेगा, जहां आप कैलेंडर और घड़ी की मदद से अपना मनचाहा समय सेट कर पाएंगे.

फिलहाल क्या है स्थिति?
यह फीचर फिलहाल बीटा वर्जन (Beta Version) पर टेस्ट किया जा रहा है. इसका मतलब है कि कुछ ही दिनों में यह एंड्रॉयड और आईफोन (iOS) के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. अभी तक यूजर्स को इसके लिए थर्ड पार्टी ऐप्स का सहारा लेना पड़ता था, जिससे डेटा लीक होने का खतरा रहता था. लेकिन अब यह वॉट्सऐप का अपना ऑफिशियल फीचर होगा, जो पूरी तरह सिक्योर (End-to-End Encrypted) होगा.

यह भी पढ़ें:- गर्मी की 'टेंशन' खत्म! फ्रिज में अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स, कूलिंग होगी डबल और बिल...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp Scheduled MessagesNew WhatsApp Features 2026WhatsApp Beta Update

Trending news

'आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर बरसे पीएम मोदी
PM Narednra Modi
'आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर बरसे पीएम मोदी
'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
Jairam ramesh
'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला
Badlapur
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला
'मन की बात' में अम्मा की याद! पोंगल का लंच और वो दो शपथ ग्रहण, PM ने सुनाए किस्से...
PM Modi
'मन की बात' में अम्मा की याद! पोंगल का लंच और वो दो शपथ ग्रहण, PM ने सुनाए किस्से...
भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन
Bhupen Bora
भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन
सवालों के घेरे में KISS इंस्टीट्यूट का हॉस्टल, एक और छात्र की संदिग्ध मौत पर सवाल
kiss
सवालों के घेरे में KISS इंस्टीट्यूट का हॉस्टल, एक और छात्र की संदिग्ध मौत पर सवाल
ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत
Odisha news
ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत
भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, फर्जी आधार कार्ड बनाकर छिपे थे आतंकी
Tamil Nadu
भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, फर्जी आधार कार्ड बनाकर छिपे थे आतंकी
मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहता था और फिर..महाराष्ट्र में पूर्व मेयर पर महिला के आरोप
Maharashtra news
मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहता था और फिर..महाराष्ट्र में पूर्व मेयर पर महिला के आरोप
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
N amchander rao
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'