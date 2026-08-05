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WhatsApp New Feature: बिना नंबर सेव किए 1 टैप में बनेगा नया ग्रुप, आ गए 3 नए फीचर्स; जानें क्या क्या बदला

दिन भर WhatsApp ग्रुप्स में आते बेवजह के नोटिफिकेशंस और मैसेज के शोर से परेशान हो गए हैं? अगर हां, तो मेटा ने आपकी इसी झंझट को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ग्रुप चैटिंग को आसान बनाने के लिए 3 नए फीचर्स आए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 05, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:27 PM IST
WhatsApp New Feature: बिना नंबर सेव किए 1 टैप में बनेगा नया ग्रुप, आ गए 3 नए फीचर्स; जानें क्या क्या बदला

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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