Instagram को टक्कर देने आया WhatsApp का धांसू फीचर! अब चैट्स के ऊपर दिखेगा आपका स्टेटस

अब यूजर्स छोटे-छोटे टेक्स्ट अपडेट डाल सकते हैं जो उनकी वन-टू-वन चैट्स के ऊपर दिखाई देंगे और उनके प्रोफाइल पेज पर भी दिखेंगे. इसका उद्देश्य है कि यूजर अपने बारे में जल्दी अपडेट साझा कर सकें, जैसे वे क्या कर रहे हैं, क्यों बिज़ी हैं या अभी चैट क्यों नहीं कर पा रहे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:59 AM IST
WhatsApp ने एक नया फीचर पेश किया है, जो Instagram Notes की तरह काम करता है. यह नया फीचर “About” नाम से आया है, जो पहले से मौजूद स्टेटस के एक अपग्रेडेड रूप जैसा है. अब यूजर्स छोटे-छोटे टेक्स्ट अपडेट डाल सकते हैं जो उनकी वन-टू-वन चैट्स के ऊपर दिखाई देंगे और उनके प्रोफाइल पेज पर भी दिखेंगे. इसका उद्देश्य है कि यूजर अपने बारे में जल्दी अपडेट साझा कर सकें, जैसे वे क्या कर रहे हैं, क्यों बिज़ी हैं या अभी चैट क्यों नहीं कर पा रहे. यह अपडेट बातचीत शुरू करने का एक नया तरीका भी बन सकता है.

फीचर बिल्कुल नया नहीं, WhatsApp का पुराना इतिहास जुड़ा है इससे
कई लोगों को यह फीचर बिल्कुल नया लगेगा, लेकिन WhatsApp ने बताया है कि “About” वास्तव में ऐप का पहला फीचर था—यहां तक कि प्राइवेट मैसेजिंग आने से भी पहले. शुरुआती दिनों में यूजर्स छोटे-छोटे टेक्स्ट अपडेट डालते थे, बिल्कुल Instagram Notes की तरह. अब WhatsApp ने इसी पुरानी आइडिया को फिर से वापस लाया है, लेकिन इस बार इसे और ज्यादा विज़िबल और यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है. अब यह अपडेट चैट्स के ऊपर दिखती है और यूजर इसे टैप करके सीधे रिप्लाई भी भेज सकते हैं.

24 घंटे बाद गायब होने वाला अपडेट, लेकिन पूरी तरह कस्टमाइज्ड
Instagram Notes की तरह WhatsApp का नया “About” अपडेट भी 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाता है. यह डिफॉल्ट सेटिंग है. हालांकि, यूजर्स इसे बदल भी सकते हैं—चाहें तो इसे जल्दी हटाया जा सकता है या एक दिन से ज्यादा समय तक भी रखा जा सकता है. इसके अलावा, विज़िबिलिटी सेटिंग्स भी मिलती हैं, जिससे आप तय कर सकते हैं कि आपका अपडेट सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स को दिखे या ज्यादा लोगों को.

Instagram Notes जितना एडवांस नहीं, लेकिन शुरुआत मजबूत
अभी के लिए WhatsApp का यह फीचर Instagram Notes जितना एडवांस नहीं है. Instagram Notes में लूपिंग वीडियो और म्यूजिक जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि WhatsApp का “About” फिलहाल केवल टेक्स्ट अपडेट तक सीमित है. लेकिन Meta ने संकेत दिया है कि अगर यूजर्स इस फीचर का खूब इस्तेमाल करेंगे, तो आगे चलकर इसमें और कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. खास बात यह है कि भारत, ब्राज़ील और UK जैसे देशों में WhatsApp रोजमर्रा की बातचीत का मुख्य हिस्सा है, इसलिए उम्मीद है कि यह फीचर तेजी से लोकप्रिय होगा.

दुनियाभर में शुरू हुआ रोलआउट
WhatsApp का नया “About” फीचर इस हफ्ते से दुनिया भर में मोबाइल यूजर्स के लिए रोलआउट होना शुरू हो गया है. WhatsApp के दो अरब से ज्यादा यूजर्स अब इस हल्के और आसान टेक्स्ट अपडेट फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे वे बिना चैट भरे, अपनी छोटी-छोटी बातें जल्दी शेयर कर पाएंगे. यह उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है जो अपनी एक्टिविटी बताना चाहते हैं लेकिन लंबे स्टेटस या मैसेज भेजने का समय नहीं निकाल पाते.

