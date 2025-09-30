Live Photo शेयरिंग...अब सीधे WhatsApp से, इन धांसू फीचर्स से चैटिंग होगी 2x मजेदार, क्या आपने किए ये लेटेस्ट अपडेट्स?

WhatsApp New Features: WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स पेश किए हैं. अब iPhone और Android यूजर्स डायरेक्ट ऐप से लाइव और मोशन फोटो शेयर कर सकेंगे. साथ ही Meta AI बेस्ड चैट थीम, वीडियो कॉल बैकग्राउंड, नए स्टीकर पैक जैसे कई फीचर्स भी शामिल किए गए है.

Explore All Latest WhatsApp Updates: व्हाट्सएप जो दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है. इसका मालिकाना हक Meta के पास है. बता दें कि कंपनी ने अपने iOS और Android यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर्स पेश करने की घोषणा की है. इन फीचर्स में साउंड और मूवमेंट के साथ में Live और Motion फोटो शेयरिंग भी शामिल है. जिसेक जरिए यूजर्स डायरेक्ट WhatsApp से ही फोटो और वीडियो शेयर कर पाएंगा, अलग से फाइल शेयरिंग ऐप के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा. आइए व्हाट्सएप के नए फीचर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं. लाइव और मोशन फोटोज आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स अब व्हाट्सएप से ही Live और Motion Photo शेयर कर सकेंगे. ये फोटोज GIF के जैसे ही ऑडियो और एनिमेशन के साथ मिलेंगी. आप इसे आसानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के जैसे ही शेयर कर पाएंगे. AI बेस्ड चैट थीम

व्हाटसएप ने अपने यूजर्स के लिए नई Chat Theme भी पेश की है. ये फीचर Meta AI पर आधारित है. एआई तकनीक का यूज करके आप चैट को क्रिएटिव और कस्टम थाम में बदल सकते हैं. ये चैट थीम ऐप में पहले से उपलब्ध है. AI Backgorund फीचर

यह फीचर व्हाट्सएप को पहले से मजेदार बनाता है. Meta के जरिए आप स्पेशल बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं. इस फीचर को वीडियो कॉल के अलावा वीडियो शूट और फोटो कैप्चर करते समय भी यूज कर सकते हैं. नए स्टिकर पैक

WhatsApp पर यूजर्स की चैट्स को मजेदार करने के लिए तीन नए स्टिकर पैक लॉन्च किए है- फियरलेस बर्ड, स्कूल डेज और वैकेशन. डॉक्यूमेंट स्कैनिंग फीचर

WhatsAPP का ये फीच अभी सिर्फ Android यूजर्स के लिए ही लॉन्च किया गया है. इसमें यूजर्स व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के अलावा एडिट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि यूजर्स को अलग से कोई थर्ड पार्टी ऐप ना डाउनलोड करना पड़ें. ग्रुप सर्च का फीचर व्हाट्सएप के मुताबिक, जल्द ही कंपनी ऐप में ग्रुप सर्च करने को और भा आसान बनाने की तैयारी कर रही है. इसमें WhatsApp यूजर्स ग्रुप से जुड़े किसी भी मेंबर को नाम टाइप करके आसानी से ढूंढ सकते हैं.