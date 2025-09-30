Advertisement
trendingNow12942565
Hindi Newsटेक

Live Photo शेयरिंग...अब सीधे WhatsApp से, इन धांसू फीचर्स से चैटिंग होगी 2x मजेदार, क्या आपने किए ये लेटेस्ट अपडेट्स?

WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स पेश किए हैं. अब iPhone और Android यूजर्स डायरेक्ट ऐप से लाइव और मोशन फोटो शेयर कर सकेंगे. साथ ही Meta AI बेस्ड चैट थीम, वीडियो कॉल बैकग्राउंड, नए स्टीकर पैक जैसे कई फीचर्स भी शामिल किए गए है.   

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Live Photo शेयरिंग...अब सीधे WhatsApp से, इन धांसू फीचर्स से चैटिंग होगी 2x मजेदार, क्या आपने किए ये लेटेस्ट अपडेट्स?

WhatsApp New Features: WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स पेश किए हैं. अब iPhone और Android यूजर्स डायरेक्ट ऐप से लाइव और मोशन फोटो शेयर कर सकेंगे. साथ ही Meta AI बेस्ड चैट थीम, वीडियो कॉल बैकग्राउंड, नए स्टीकर पैक जैसे कई फीचर्स भी शामिल किए गए है. 

  1. Explore All Latest WhatsApp Updates: व्हाट्सएप जो दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है. इसका मालिकाना हक Meta के पास है. बता दें कि कंपनी ने अपने iOS और Android यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर्स पेश करने की घोषणा की है. इन फीचर्स में साउंड और मूवमेंट के साथ में Live और Motion फोटो शेयरिंग भी शामिल है. जिसेक जरिए यूजर्स डायरेक्ट WhatsApp से ही फोटो और वीडियो शेयर कर पाएंगा, अलग से फाइल शेयरिंग ऐप के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा. आइए व्हाट्सएप के नए फीचर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं. 
  2. यह भी पढ़ें: सस्ती डील का The End... iPhone-Smart TV लपकने का आखिरी मौका, Flipkart Big Billion सेल की आ गई डेडलाइन 
  3. लाइव और मोशन फोटोज 
  4. आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स अब व्हाट्सएप से ही Live और Motion Photo शेयर कर सकेंगे. ये फोटोज GIF के जैसे ही ऑडियो और एनिमेशन के साथ मिलेंगी. आप इसे आसानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के जैसे ही शेयर कर पाएंगे. 
  5. AI बेस्ड चैट थीम
    व्हाटसएप ने अपने यूजर्स के लिए नई Chat Theme भी पेश की है. ये फीचर Meta AI पर आधारित है. एआई तकनीक का यूज करके आप चैट को क्रिएटिव और कस्टम थाम में बदल सकते हैं. ये चैट थीम ऐप में पहले से उपलब्ध है. 
  6. AI Backgorund फीचर
    यह फीचर व्हाट्सएप को पहले से मजेदार बनाता है. Meta के जरिए आप स्पेशल बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं. इस फीचर को वीडियो कॉल के अलावा वीडियो शूट और फोटो कैप्चर करते समय भी यूज कर सकते हैं. 
  7. नए स्टिकर पैक
    WhatsApp पर यूजर्स की चैट्स को मजेदार करने के लिए तीन नए स्टिकर पैक लॉन्च किए है- फियरलेस बर्ड, स्कूल डेज और वैकेशन. 
  8. डॉक्यूमेंट स्कैनिंग फीचर
    WhatsAPP का ये फीच अभी सिर्फ Android यूजर्स के लिए ही लॉन्च किया गया है. इसमें यूजर्स व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के अलावा एडिट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि यूजर्स को अलग से कोई थर्ड पार्टी ऐप ना डाउनलोड करना पड़ें.
  9. यह भी पढ़ें: नहीं खरीदना iPhone? मत करिए चिंता... अक्टूबर में लॉन्च होने जा रहे हैं ये 4 धाकड़ Smartphone, देखें List
  10. ग्रुप सर्च का फीचर
  11. व्हाट्सएप के मुताबिक, जल्द ही कंपनी ऐप में ग्रुप सर्च करने को और भा आसान बनाने की तैयारी कर रही है. इसमें WhatsApp यूजर्स ग्रुप से जुड़े किसी भी मेंबर को नाम टाइप करके आसानी से ढूंढ सकते हैं. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Whatsappfeatures

Trending news

PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
RSS completes 100 years
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
;