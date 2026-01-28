Advertisement
trendingNow13088807
Hindi NewsटेकWhatsApp पर अब जासूसी करना नामुमकिन! कंपनी ने गुपचुप तरीके से जोड़ा नया फीचर, एक टैप में दूर होगा हैकिंग का खतरा

WhatsApp पर अब जासूसी करना नामुमकिन! कंपनी ने गुपचुप तरीके से जोड़ा नया फीचर, एक टैप में दूर होगा हैकिंग का खतरा

WhatsApp Privacy Update: डिजिटल दौर में जहां साइबर हमले और ऑनलाइन जासूसी के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. प्राइवेसी लेकर लोगों की परेशानी को देखते हुए WhatsApp ने बड़ा कदम उठाया है. खासतौर पर पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स के लिए कंपनी ने Strict Account Settings नाम का नया सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है. इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब यूजर्स सिर्फ एक टैप में अपनी प्राइवेसी और अकाउंट सिक्योरिटी को कई गुना मजबूत बना सकते हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 28, 2026, 09:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp पर अब जासूसी करना नामुमकिन! कंपनी ने गुपचुप तरीके से जोड़ा नया फीचर, एक टैप में दूर होगा हैकिंग का खतरा

WhatsApp Strict Account Settings: आज के डिजिटल दौर में प्राइवेसी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है. तमाम तरह के जासूसी सॉफ्टवेयर और हाई-टेक साइबर अटैक किसी के लिए भी पल-भर में सिरदर्द बन सकते हैं. खासकर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित बनाए रखना और बड़ी चुनौती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए WhatsApp ने Google और Apple की राह पर चलते हुए एक Strict अपडेट लॉन्च किया है. जिससे अब आपको प्राइवेसी की टेंशन के लिए अलग-अलग सेटिंग्स में उलझने की जरूरत नहीं, बस एक क्लिक और आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सेफ हो जाएगी. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि क्या है यह Strict' अपडेट और कैसे इसे आप ऑन कर सकते हैं.

क्या है Strict Account Settings
WhatsApp अपने यूजर्स की प्राइवेसी की टेंशन को दूर करने के लिए नया फीचल लाया है. WhatsApp ने साइबर हमलों से निपटने के लिए एक नया और बेहद पावरफुल सिक्योरिटी फीचर Strict Account Settings लॉन्च कर दिया है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए लाया गया है जो डिजिटल दुनिया में हाई-रिस्क पर रहते हैं. WhatsApp का यह नया फीचर एक ही क्लिक में आपकी सुरक्षा को एक्टिव कर देता है. जैसे ही आप इसे इनेबल करते हैं ऐप नीचे दी गई सेटिंग्स को खुद-ब-खुद ऑन कर देता है.

अनजान नंबरों से आने वाली मीडिया फाइल्स और अटैचमेंट्स ब्लॉक हो जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

चैट में दिखने वाले यूआरएल थंबनेल यानी Link Previews बंद हो जाएंगे जिससे कोई फिशिंग अटैक न हो सके.

अनजान नंबरों से आने वाली कॉल खुद ही साइलेंट हो जाएंगी.

Google और Apple को कड़ी टक्कर
WhatsApp का यह नया फीचर Apple के Lockdown Mode और Google के Advanced Protection Mode के जैसा ही है. अब WhatsApp ने भी अपने यूजर्स की प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हुए इसे बेहद आसान यानी सिंगल क्लिक बना दिया है.

कैसे आन करें यह फीचर?
अगर आप भी अपनी प्राइवेसी को लेकर टेंशन में रहते हैं और इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करें-

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के WhatsApp में जाएं

अब आप WhatsApp के Settings सेक्शन में जाएं.

यहां Privacy ऑप्शन पर क्लिक करें.

ये भी पढे़ंः भारत में इंटरनेट के नियम बदलने की तैयारी, MeitY बदलेगा फैसला, टेक कंपनियों परेशान!

सबसे नीचे दिए गए Advanced सेक्शन में जाएं.

यहां आपको Strict Account Settings का विकल्प मिलेगा, बस इसे ही ऑनकर दें.

अगर आपके फोन में  Strict Account Settings ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ऐप को अपडेट करें और उसके बाद इसे ऑन कर लें.

ये भी पढे़ंः 16 से कम उम्र है तो नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया! भारत का यह राज्य उठाने जा रहा कदम

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp Privacy UpdateWhatsApp Strict Account Settings

Trending news

'मियां लोगों को नहीं देना चाहिए भारत में वोट...', CM हिमंता ने बढ़ाया सियासी पारा
CM Himanta Biswa Sarma
'मियां लोगों को नहीं देना चाहिए भारत में वोट...', CM हिमंता ने बढ़ाया सियासी पारा
आज होगी बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित
Budget session 2026 27
आज होगी बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित
तेलंगाना में नहीं थम रहा अत्याचार, अब NIT वारंगल में कुत्तों पर क्रूरता,दर्ज हुई FIR
Telangana NEWS
तेलंगाना में नहीं थम रहा अत्याचार, अब NIT वारंगल में कुत्तों पर क्रूरता,दर्ज हुई FIR
UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: आश्वासन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी बड़ी डिमांड
UGC rules controversy
UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: आश्वासन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी बड़ी डिमांड
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
PM Modi NCC Rally
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
India Energy Week
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
UGC rules controversy
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
Odisha
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
UGC
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
Sonamarg
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग