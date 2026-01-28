WhatsApp पर अब जासूसी करना नामुमकिन! कंपनी ने गुपचुप तरीके से जोड़ा नया फीचर, एक टैप में दूर होगा हैकिंग का खतरा

WhatsApp Strict Account Settings: आज के डिजिटल दौर में प्राइवेसी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है. तमाम तरह के जासूसी सॉफ्टवेयर और हाई-टेक साइबर अटैक किसी के लिए भी पल-भर में सिरदर्द बन सकते हैं. खासकर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित बनाए रखना और बड़ी चुनौती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए WhatsApp ने Google और Apple की राह पर चलते हुए एक Strict अपडेट लॉन्च किया है. जिससे अब आपको प्राइवेसी की टेंशन के लिए अलग-अलग सेटिंग्स में उलझने की जरूरत नहीं, बस एक क्लिक और आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सेफ हो जाएगी. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि क्या है यह Strict' अपडेट और कैसे इसे आप ऑन कर सकते हैं.

क्या है Strict Account Settings

WhatsApp अपने यूजर्स की प्राइवेसी की टेंशन को दूर करने के लिए नया फीचल लाया है. WhatsApp ने साइबर हमलों से निपटने के लिए एक नया और बेहद पावरफुल सिक्योरिटी फीचर Strict Account Settings लॉन्च कर दिया है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए लाया गया है जो डिजिटल दुनिया में हाई-रिस्क पर रहते हैं. WhatsApp का यह नया फीचर एक ही क्लिक में आपकी सुरक्षा को एक्टिव कर देता है. जैसे ही आप इसे इनेबल करते हैं ऐप नीचे दी गई सेटिंग्स को खुद-ब-खुद ऑन कर देता है.

अनजान नंबरों से आने वाली मीडिया फाइल्स और अटैचमेंट्स ब्लॉक हो जाएंगे.

चैट में दिखने वाले यूआरएल थंबनेल यानी Link Previews बंद हो जाएंगे जिससे कोई फिशिंग अटैक न हो सके.

अनजान नंबरों से आने वाली कॉल खुद ही साइलेंट हो जाएंगी.

Google और Apple को कड़ी टक्कर

WhatsApp का यह नया फीचर Apple के Lockdown Mode और Google के Advanced Protection Mode के जैसा ही है. अब WhatsApp ने भी अपने यूजर्स की प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हुए इसे बेहद आसान यानी सिंगल क्लिक बना दिया है.

कैसे आन करें यह फीचर?

अगर आप भी अपनी प्राइवेसी को लेकर टेंशन में रहते हैं और इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करें-

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के WhatsApp में जाएं

अब आप WhatsApp के Settings सेक्शन में जाएं.

यहां Privacy ऑप्शन पर क्लिक करें.

सबसे नीचे दिए गए Advanced सेक्शन में जाएं.

यहां आपको Strict Account Settings का विकल्प मिलेगा, बस इसे ही ऑनकर दें.

अगर आपके फोन में Strict Account Settings ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ऐप को अपडेट करें और उसके बाद इसे ऑन कर लें.

