बदल जाएगा WhatsApp चलाने का पूरा तरीका! चैट होगी वहीं के वहीं ट्रांसलेट, जानिए कैसे करेगा काम

WhatsApp New Feature: अब WhatsApp पर चैटिंग चैटिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदलने जा रहा है. मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर्स के लिए लाइव ट्रांसलेशन फीचर शुरू किया है, जिसकी मदद से आने वाले मैसेज को रियल टाइम में अपनी पसंद की भाषा में समझा जा सकेगा. यह फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए है. कंपनी का दावा है कि यह सुविधा पूरी तरह इन-ऐप है, यानी ट्रांसलेशन के लिए किसी थर्ड-पार्टी टूल की जरूरत नहीं होगी.
WhatsApp New Feature: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप लगातार नए-नए फीचर्स के जरिए अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है. इसी क्रम में फेस्टिवल सीजन में कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नया फीचर पेश किया है. WhatsApp ने अब ऐसा अपडेट जारी किया है जिससे अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा. नया लाइव ट्रांसलेशन फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है जो चैटिंग के दौरान रियल टाइम में मैसेज का ट्रांसलेशन करने की सुविधा देता है.
WhatsApp Live Translation फीचर की सहायता से रियल टाइम में आने वाले मैसेज को अलग-अलग भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकेगा. WhatsApp की ओर से अपने ब्लॉग में इस नए फीचर के बारे में बताया गया है कि यह सुविधा इन-ऐप है. यानी इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को किसी दूसरे ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी.
एंड्रॉइड यूजर्स 6 तो iOS यूजर्स 19 भाषा में कर सकेंगे ट्रांसलेट
व्हाट्सऐप के अनुसार शुरुआत में यह सुविधा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी और अरबी ऍर 6 अन्य भाषा में उपलब्ध होगी. वहीं, iOS यूजर्स के लिए 19 से भी ज्यादा भाषाओं में यह सुविधा उपलब्ध होगी. अभी यह कुछ ही WhatsApp में देखने को मिल रही है, जल्द ही सभी WhatsApp में यह फीचर मिलने लगेगा.
इस तरह से कर सकेंगे इस्तेमाल
इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स जैसे चैट करे हैं उसी तरह से चैट करते हुए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे. बस इसके लिए आपको WhatsApp पर कोई मैसेज आएगा और आप इसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए बस उस मैसेज को बस कुछ देर तक टैप करना होगा. इसके बाद वहीं, Translate का ऑप्शन दिख जाएगा, जहां से आप मैसेज को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकेंगे. यह फीचर न केवल इंडिविजुअल चैट में काम करेगा, बल्कि ग्रुप चैट और चैनल अपडेट्स में भी काम करेगा.
ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन की भी सुविधा
इसके साथ ही WhatsApp ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक खास सुविधा और भी ऐप में जोड़ी है. इस सुविधा की सहायता से अब एंड्रॉइड यूजर्स किसी पूरी चैट के लिए ऑटो ट्रांसलेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. इससे आने वाले सभी मैसेज चुनी हुई भाषा में ही नजर आएंगे. यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत काम आएगी जो अंतरराष्ट्रीय ग्रुप्स में हैं या फिर बिजनेस के लिए दूसरी-दूसरी भाषा में बात करते हैं.
कंपनी ने यह भी बताया है कि सभी ट्रासलेंट डिवाइस पर ही किए जाएंगे जिससे यूजर की प्राइवेस सेफ रहेगी. मेटा ने भरोसा दिलाया है कि वह किसी भी मैसेज की सामग्री तक पहु.च नहीं रखेगा. यह सुविधा फिलहाल सीमित भाषाओं में शुरू की गई है, लेकिन जल्दी ही इसे और अधिक भाषाओं तक रोलआउट किया जाएगा.
