Advertisement
trendingNow13126405
Hindi Newsटेकआज से बदल गया WhatsApp चलाने का तरीका, सिम निकाला तो अकाउंट ब्लैकआउट; जानिए क्या-क्या बदलाव हुए

आज से बदल गया WhatsApp चलाने का तरीका, सिम निकाला तो अकाउंट 'ब्लैकआउट'; जानिए क्या-क्या बदलाव हुए

WhatsApp Sim Binding Rule: अगर आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले वॉट्सऐप (WhatsApp) चेक करते हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे जरूरी है. आज 1 मार्च से भारत में वॉट्सऐप इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है. सरकार और Meta मिलकर एक नया सिक्योरिटी नियम लागू कर रहे हैं. इस नए नियम को सिम-बाइंडिंग (SIM-Binding) कहा जा रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज से बदल गया WhatsApp चलाने का तरीका, सिम निकाला तो अकाउंट 'ब्लैकआउट'; जानिए क्या-क्या बदलाव हुए

WhatsApp Sim Binding Rule: अगर आपको भी सुबह उठते ही सबसे पहले वॉट्सऐप (WhatsApp) चेक करना होता है, तो यह खबर आपके लिए है. आज यानी 1 मार्च से भारत में वॉट्सऐप इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है. सरकार के आदेश पर अब सिम बाइंडिंग (SIM Binding) नियम को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि जिस फोन में वॉट्सऐप चलेगा, उसी में सिम का होना अब आपकी मजबूरी बन गया है. अगर आम भाषा में कहें तो, अब आपका वॉट्सऐप सिर्फ आपके नंबर से नहीं, बल्कि आपके फोन में मौजूद सिम कार्ड से बंधा होगा.

क्या है यह सिम बाइंडिंग का चक्कर?

अगर आप भी अभी तक अपने नंबर पर वॉट्सऐप चालू करके सिम कार्ड किसी और फोन में लगाकर मजे से यूज करते थे, तो अब वह बंद हो गया है. पहले एक बार ओटीपी आया, अकाउंट चालू हुआ और फिर आप सिम कार्ड निकाल भी दें तो वॉट्सऐप चलता रहता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. दूरसंचार विभाग (DoT) के नए नियमों के बाद वॉट्सऐप अब हर 6 घंटे में चुपके से यह चेक करेगा कि वह सिम कार्ड आपके फोन में मौजूद है या नहीं. अगर सिम गायब मिला, तो आपका अकाउंट तुरंत लॉग-आउट हो जाएगा.

डेस्कटॉप और वेब यूजर्स को बड़ा झटका

सिम बाइंडिंग नियम लागू होने से ऑफिस में लैपटॉप या कंप्यूटर पर वॉट्सऐप वेब (WhatsApp Web) इस्तेमाल करने वाले लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा है. अब उन्हें हर 6 घंटे में अपना अकाउंट दोबारा लिंक करना पड़ सकता है. क्योंकि बिना प्राइमरी फोन (जिसमें सिम है) के अब वेब वर्जन लंबे समय तक काम नहीं करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- WhatsApp पर 'सुकून' खत्म! अब कोने-कोने में Ads से कंपनियां बेचेंगी सामान...

मल्टी-डिवाइस लॉगिन पर पहरा

वॉट्सऐप का 'लिंक्ड डिवाइसेस' फीचर, जो आपको एक साथ 4 डिवाइस पर अकाउंट चलाने की आजादी देता था, अब काफी सीमित हो जाएगा. अब सेकेंडरी फोन या टैबलेट पर वॉट्सऐप चलाने के लिए भी प्राइमरी सिम वाले फोन का ऑनलाइन और एक्टिव रहना जरूरी होगा.

वाई-फाई वाले टैबलेट यूजर्स की बढ़ी टेंशन

यह नियम उन यूजर्स के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है, जो बिना सिम वाले टैबलेट पर केवल वाई-फाई के जरिए वॉट्सऐप चलाते थे, उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. उन्हें अब बार-बार अपने प्राइमरी फोन से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा.

सरकार ने क्यों लिया यह सख्त फैसला?

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का कहना है कि यह सब लोगों की सिक्योरिटी और देश की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है. पिछले साल साइबर फ्रॉड के जरिए देश को 22,800 करोड़ रुपये का चूना लगा था. ठग अक्सर एक बार ओटीपी लेकर विदेश से या दूर बैठकर वॉट्सऐप चलाते थे और लोगों को ठगते थे. सिम बाइंडिंग से यह सुनिश्चित होगा कि वॉट्सऐप चलाने वाला व्यक्ति वही है, जिसके हाथ में वह फिजिकल सिम कार्ड है. इस नियम के बाद अब दलालों और फ्रॉड करने वालों के लिए फर्जी अकाउंट चलाना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा.

क्या कर सकते हैं आप?

सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि आपका वॉट्सऐप जिस नंबर पर है, वह सिम इसी फोन में लगा है या नहीं. अगर आप सिम बदलते रहते हैं, तो अब ऐसा करना बंद कर दें. ऐसा बार-बार करने से आपका अकाउंट लॉग-आउट हो सकता है. इससे आपका डेटा सिंक होने में दिक्कत आ सकती है. साथ ही अपने वॉट्सऐप को तुरंत अपडेट करें, ताकि आप नए सिक्योरिटी नियमों के साथ तालमेल बिठा सकें.

यह भी पढ़ें:- स्मार्टफोन मार्केट में मचा हाहाकार! 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट की आहट, जानें क्यों..

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp Sim Binding RuleMarch 1 WhatsApp ChangesHow Sim Binding works

Trending news

SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी