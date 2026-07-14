Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Google Drive और iCloud को मिलेगी टक्कर! WhatsApp ला रहा खुद का क्लाउड स्टोरेज, अब चैट बैकअप के लिए देने होंगे पैसे?

Google Drive और iCloud को मिलेगी टक्कर! WhatsApp ला रहा खुद का क्लाउड स्टोरेज, अब चैट बैकअप के लिए देने होंगे पैसे?

गूगल ड्राइव और आईक्लाउड का स्टोरेज फुल होने की समस्या अब खत्म होने वाली है. WhatsApp जल्द ही यूजर्स के लिए अपना खुद का क्लाउड बैकअप फीचर ला सकता है. प्राइवेसी वाले इस नए फीचर में फ्री डेटा के साथ पेड प्लान्स भी मिलेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 14, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:52 PM IST
Google Drive और iCloud को मिलेगी टक्कर! WhatsApp ला रहा खुद का क्लाउड स्टोरेज, अब चैट बैकअप के लिए देने होंगे पैसे?

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
15 जुलाई को दिल्ली के कई इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं आएगी बिजली
Delhi news21 min ago
2
Haryana news23 min ago
3
rashifal apps23 min ago
4
Jammu Kashmir25 min ago
5
Char Dham Yatara33 min ago