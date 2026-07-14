/Google Drive और iCloud को मिलेगी टक्कर! WhatsApp ला रहा खुद का क्लाउड स्टोरेज, अब चैट बैकअप के लिए देने होंगे पैसे?

क्या आप भी Google Drive या iCloud स्टोरेज Full हो गया है? आप भी WhatsApp चैट्स के भारी-भरकम बैकअप के कारण से अपनी तस्वीरों और जरूरी फाइल्स वजह से अपनी तस्वीरें और जरूरी फाइल्स डिलीट करने पर मजबूर हो जाते हैं? अगर हां, तो मार्क जुकरबर्ग आपके लिए एक ऐसा कमाल का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, जिससे आपकी सारी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. लेकिन इसके लिए आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है. जल्द ही WhatsApp एक ऐसा बड़ा बदलाव करने जा रहा है जो गूगल और एप्पल दोनों को टेंशन में डाल सकता है. आइए जानते हैं क्या है व्हाट्सएप का यह नया प्लान...
WhatsApp जल्द ही एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. अब कंपनी चैट बैकअप के लिए Google Drive या Apple iCloud पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि अपना खुद का क्लाउड बैकअप सिस्टम WhatsApp Cloud Backup लॉन्च करने की तैयारी में है. WABetaInfo की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर सबसे पहले iOS 26.28.10.16 वर्जन परदेखा गया. इसका मतलब है कि यह फीचर पहले आईफोन यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा.
ज्यादातर Apple यूजर्स को सिर्फ 5GB का फ्री iCloud स्टोरेज मिलता है, जिसमें फोटोज, वीडियोज और ऐप्स का डेटा शामिल होता है. WhatsApp का भारी-भरकम बैकअप इस स्टोरेज को तुरंत भर देता है, जिसके बाद यूजर्स को हर महीने पैसे देकर एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीदना पड़ता है.
WhatsApp का अपना क्लाउड बैकअप आने से यूजर्स का काफी स्पेस बच जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी शुरुआत में सभी यूजर्स को 2GB का फ्री स्टोरेज देगी. हालांकि, iCloud और Google Drive का डिफॉल्ट ऑप्शन भी ऑन रहेगा, यानी यूजर अपनी मर्जी से तय कर सकेंगे.
अगर आपका बैकअप 2GB से ज्यादा का है, तो WhatsApp इसके लिए पेड प्लान्स भी ला रहा है.
50GB प्लान
इसके लिए यूजर्स को हर महीने लगभग $0.99 लगभग 80-85 रुपये देने पड़ सकते हैं.
1TB प्लान
ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले हैवी यूजर्स के लिए 1TB का बड़ा प्लान भी लाया जा रहा है.
बता दें कि ये कीमतें शुरुआती रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, लॉन्चिंग के समय इनमें बदलाव हो सकता है.)
Google Drive या iCloud पर बैकअप को सेफ बनाने के लिए End-to-End Encrypted करने का ऑप्शन मैन्युअल होता है, लेकिन WhatsApp के खुद के क्लाउड सर्वर पर यह बाय-डिफॉल्ट ऑन रहेगा. इसे बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा. यूजर्स अपने बैकअप को पासकी, पासवर्ड या 64-डिजिट की एन्क्रिप्शन की से लॉक कर सकेंगे. यानी आपके अलावा खुद WhatsApp या Meta भी आपकी चैट्स को नहीं पढ़ पाएंगे.
WABetaInfo के अनुसार अभी यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम Android और iOS पर काम चलने की वजह से माना जा रहा है कि इसे जल्द ही सभी के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा.