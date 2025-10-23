पूरी तरीके से बदल जाएगा WhatsApp चलाने का तरीका! बिना मोबाइल नंबर के भेज सकेंगे मैसेज

Meta जल्द ही WhatsApp में एक नया यूजरनेम फीचर ला सकता है, जिससे उपयोगकर्ता बिना फोन नंबर शेयर किए भी किसी को मैसेज कर पाएंगे. इस फीचर के आने के बाद, WhatsApp यूजर अपने लिए यूजरनेम रिजर्व कर सकेंगे और इसी के जरिए संपर्क स्थापित कर सकेंगे. फिलहाल यह फीचर विकास के चरण में है और जल्द ही इसे धीरे-धीरे रोलआउट किया जाएगा.

WhatsApp यूजरनेम: क्या उम्मीद करें

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, यूजरनेम फीचर आने के बाद उपयोगकर्ता पहले से अपना यूजरनेम रिजर्व कर पाएंगे. वे अपनी पसंद का कोई भी नाम चुन सकते हैं और इसके लिए फोन नंबर साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी. यूजरनेम बनाने के लिए प्रोफाइल पेज में नया “Username” टैब मिलेगा. इस फीचर के नियमों के अनुसार, यूजरनेम में कम से कम एक अक्षर होना चाहिए और इसमें किसी वेबसाइट का एलिमेंट शामिल नहीं हो सकता.

यूजरनेम के नियम और सुरक्षा

हर यूजरनेम यूनिक होना आवश्यक होगा, ताकि दो उपयोगकर्ताओं के पास एक जैसा नाम न हो. अगर कोई यूजरनेम पहले से लिया गया हो, तो उपयोगकर्ता को सूचित किया जाएगा और उसे नया या संशोधित यूजरनेम चुनना होगा. इसके अलावा, सुरक्षा बढ़ाने के लिए WhatsApp में यूजरनेम की की (username key) जोड़ने की योजना है. यह की पासवर्ड या छोटा कोड हो सकती है, और नया उपयोगकर्ता या संपर्क मैसेज भेजने से पहले सही कोड दर्ज करेगा. इससे रैंडम लोग बिना अनुमति सीधे संदेश नहीं भेज पाएंगे.

यूजरनेम फीचर के फायदे

इस फीचर से WhatsApp उपयोगकर्ताओं को बेहतर गोपनीयता और सुरक्षा मिलेगी. किसी भी अनचाहे उपयोगकर्ता को सीधे मैसेज भेजने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही, फोन नंबर की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे चैटिंग और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगी. यूजरनेम के जरिए संपर्क करना सरल होगा और उपयोगकर्ता अपनी पहचान को सुरक्षित रखते हुए किसी भी संदेश को नियंत्रित कर पाएंगे.