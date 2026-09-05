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WhatsApp में आने वाला है बड़ा AI फीचर, Google-OpenAI एजेंट्स से सीधे कर सकेंगे चैट, जानें पूरी डिटेल

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट लाने वाला है. जिसके बाद आप बिना ऐप छोड़े गूगल और ओपन-एआई जैसे थर्ड-पार्टी एआई एजेंट्स से सीधे चैट कर सकेंगे. इस नए फीचर से यूजर्स का चैटिंग एक्सपीरियंस और डेली टास्क मैनेजमेंट काफी आसान हो जाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 05, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:04 PM IST
WhatsApp में आने वाला है बड़ा AI फीचर, Google-OpenAI एजेंट्स से सीधे कर सकेंगे चैट, जानें पूरी डिटेल
Image Credit: WhatsApp को मिलेगा नया AI फीचर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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