/WhatsApp में आने वाला है बड़ा AI फीचर, Google-OpenAI एजेंट्स से सीधे कर सकेंगे चैट, जानें पूरी डिटेल

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Whatsapp अपने करोड़ों यूजर्स के लिए चैटिंग एक्सपीरियंस को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी अब एक ऐे फीचर पर काम कर रही है, जिसके आने के बाद यूजर्स बिना Whatsapp बंद किए ही गूगल, ओपन-AI या दूसरे थर्ड-पार्टी AI एजेंट्स से सीधे चैट कर सकेंगे. इस नए अपडेट के बाद हर AI एजेंट के लिए वॉट्सऐप में एक अलग चैट विंडो मिलेगी, जिससे डेली के काम आसान हो जाएंगे.
वॉट्सऐप के नए फीचर्स की सहायता से यूजर्स थर्ड-पार्टी AI एजेंट्स और बोट्स को सीधे Whatsapp से कनेक्ट कर सकेंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूजर्स बिना Whatsapp से बाहर जाए अलग-अलग AI सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे. हर AI एजेंट के लिए एक अलग चैट विंडो उपलब्ध होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह फीचर अभी एंड्रॉइड के कुछ बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. आने वाले महीनों में इसे दूसरे यूजर्स के लिए भी रोलआउट किया जा सकता है. हालांकि, कंपनी की ओर से भी अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
WhatsApp is rolling out chats with third-party agents!
WhatsApp is introducing a feature that lets users create a chat with their third-party agents.https://t.co/nN0w7m7du9 pic.twitter.com/MIPvussvyY
WABetaInfo (@WABetaInfo) September 3, 2026
Whatsapp फीचर ट्रैकर WABetaInfo के मुताबिक, ऐप की सेटिंग्स में एक नया एजेंट्स सेक्शन मिल सकता है, जहां यूजर्स अपनी पसंद के कंपैटिबल AI एजेंट को जोड़ सकेंगे.
लिंकिंग प्रक्रिया
यूजर्स को AI एजेंट कनेक्ट करने के लिए एक API Key मिलेगी. इस की को संबंधित AI सर्विस की वेबसाइट या ऐप में रिकार्ड करके Whatsapp से लिंक किया जा सकेगा.
प्रोफाइल कस्टमाइजेशन
यूजर्स जुड़े हुए AI एजेंट को अपनी पसंद का नाम और प्रोफाइल फोटो दे सकेंगे.
लिमिट
एक Whatsapp अकाउंट में अधिकतम 5 AI एजेंट्स को जोड़ा जा सकेगा.
इस फीचर के साथ ही Whatsapp यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेगा. सुरक्षा के लिहाज से यह फीचर काफी सेफ बताया जा रहा है. Whatsapp से जुड़ने के बाद भी AI एजेंट को यूजर की दूसरी चैट्स, कॉन्टैक्ट्स या मीडिया फाइल का एक्सेस नहीं मिलेगा.
इसके साथ ही, इन AI एजेंट्स को किसी ग्रुप चैट या कम्युनिटी में जोड़ने की परमिशन नहीं होगी. ये सिर्फ पर्सनल चैट में ही काम करेंगे. अगर यूजर किसी एजेंट को रिमूव करता है, तो कनेक्शन टूट जाएगा, लेकिन पुरानी चैट हिस्ट्री Whatsapp में सुरक्षित रहेगी, डिलीट नहीं हो जाएगी. आप अपनी मर्जी से इस चैट हिस्ट्री को डिलीट कर सकेंगे.