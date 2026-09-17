/बिना लॉगआउट किए चला सकेंगे 3 अकाउंट्स, iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp ला रहा नया फीचर!

इंस्टेंट मैसेजिंग प्लटफॉर्म WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp आईफोन यूजर्स के लिए एक नए फीचर्स पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी सहायता से आप एक दो नहीं बल्कि तीन वॉट्सऐप अकाउंट चला सकेंगे. सुनने में यह जरा अजीब लग सकता है कि एक WhatsApp में तीन अकाउंट कैसे? लेकिन वॉट्सऐप अब इसी एक्सपीरियंस को अपने यूजर्स के लिए ला रहा है. आइए जानते हैं क्या है वॉट्सऐप का यह नया और दमदार फीचर जो आपकी चैटिंग का अंदाज पूरी तरह बदलने वाला है.
अभी तक वॉट्सऐप यूजर्स को एक ही ऐप में सिर्फ दूसरा अकाउंट जोड़ने की परमिशन है. लेकिन अब कंपनी इस लिमिट को बढ़ाने की तैयारी कर रही है. WABetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वॉट्सऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से यूजर्स बिना लॉगआउट किए आसानी से तीन अलग-अलग अकाउंट्स के बीच स्विच कर सकेंगे.
WhatsApp के इस नए फीचर की सबसे खास बात यह होगा कि तीनों अकाउंट्स का डेटा आपस में मिक्स नहीं होगा. रिपोर्ट के अनुसार, हर अकाउंट की चैट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन्स, प्राइवेसी सेटिंग्स, बैकअप और मीडिया फाइल्स बिल्कुल अलग रहेंगी.
WhatsApp is testing support for up to three accounts on iOS!
WhatsApp is working on an update that expands the multi-account feature from two accounts to three.https://t.co/7euyWRs0ps pic.twitter.com/wqZrdUCtwP
— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 14, 2026
यह नया फीचर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो अपने काम यानी ऑफिस और पर्सनल लाइफ के लिए अलग-अलग फोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें अब अलग-अलग फोन रखने या बार-बार लॉग इन-लॉग आउट करने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा. हालांकि, फिलहाल यह फीचर अभी डेपलवमेंट फेस में है और अभी बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं कराया गया है. ऐसे में आम यूजर्स तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय लग सकता है.
सिर्फ मल्टी-अकाउंट ही नहीं, बल्कि WhatsApp आईफोन यूजर्स के लिए कई दूसरे बेहतरीन फीचर्स की भी टेस्टिंग कर रहा है. इनमें से कुछ प्रमुख फीचर्स इस प्रकार हैं-
चैट थीम सिंक करना
WhatsApp एक ऐसे विकल्प पर भी काम कर रहा है जिससे यूजर्स किसी बातचीत के दौरान चैट की थीम, वॉलपेपर और यहां तक कि चैट बबल के रंगों को दूसरे व्यक्ति के साथ सिंक कर पाएंगे.
ब्रोकर के जरिए कॉलिंग
आईफोन यूजर्स जल्द ही उन लोगों को भी वीडियो या वॉयस कॉल पर इनवाइट कर सकेंगे जिनके पास WhatsApp नहीं है. वे सीधे ब्राउजर के जरिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ कॉल से जुड़ सकेंगे.
मैसेज शेड्यूलिंग
WhatsApp लंबे समय से नेटिव मैसेज शेड्यूलिंग पर भी काम कर रहा है. इसकी मदद से यूजर्स भविष्य की किसी तारीख और समय को तय करके पहले से ही मैसेज शेड्यूल कर सकेंगे, जो तय समय पर अपने आप भेज दिया जाएगा.
फिलहाल ये सभी फीचर्स टेस्टिंग मोड में हैं और इस बात की कोई सौ फीसदी गारंटी नहीं है कि इनमें से सभी फीचर्स भविष्य में सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किए जाएंगे या नहीं. लेकिन इतना तय है कि अगर ये फीचर्स आ गए, तो चैटिंग का मजा दोगुना हो जाएगा.