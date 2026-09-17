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बिना लॉगआउट किए चला सकेंगे 3 अकाउंट्स, iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp ला रहा नया फीचर!

WhatsApp iPhone यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स पर काम कर रहा है. इनमें एक ही ऐप में तीन अकाउंट चलाने की सुविधा सबसे खास है. इसके साथ ही चैट थीम सिंक, ब्राउजर कॉलिंग और मैसेज शेड्यूलिंग जैसे ऑप्शन भी जल्द देखने को मिल सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 17, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:14 PM IST
बिना लॉगआउट किए चला सकेंगे 3 अकाउंट्स, iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp ला रहा नया फीचर!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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