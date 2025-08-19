WhatsApp मैसेज में नहीं होगी कोई गलती, ये धाकड़ AI टूल खुद ही कर देगा करेक्ट
WhatsApp मैसेज में नहीं होगी कोई गलती, ये धाकड़ AI टूल खुद ही कर देगा करेक्ट

WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है. मैसेज लिखने और गलतियों खोजने जैसी समस्या को दूर करने के लिए WhatsApp ने नया AI फीचर लॉन्च किया है, जिससे अब आप मैसेज आसानी से और सही तरीके से लिख सकते हैं. पढ़ने वाले को यह बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि AI की मदद ली गई है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:42 PM IST
WhatsApp New Ai Feature: आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में आपको WhatsApp जरूर देखने को मिलेगा. बातें करनी हो या फिर भी ऑफिर के जरूरी काम लोग इसके लिए WhatsApp का सहारा लेते हैं. लेकिन कभी कभी WhatsApp पर लंबे लंबे मैसेजेज लिखना लोगों को भारी लगता है. अगर आपको भी WhatsApp पर लंबे लंबे मैसेज लिखने में समस्या होती है तो अब इस समस्या का समाधान हो गया है.  यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए  कंपनी ने नया अपडेट जारी किया है.

WhatsApp के लेटेस्ट बीटा वर्जन में एक नया AI टूल देखा गया है. इससे अब यूजर्स WhatsApp मैसेज को AI की सहायता से लिख सकते हैं. इससे आप अपनी बात को और बेहतर और सही तरीके से लिख पाएंगे. साथ ही मैसेज पढ़ने वाला व्यक्ति यह बिलकुल भी नहीं जान पाएगा कि आपने मैसेज टाइप किया है या एआई की हेल्प ली है. यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही मददगार होने वाला है जो अपनी बातों को ठीक से कह नहीं पाते हैं.

इस वर्जन में आया राइटिंग हेल्प टूल

Meta इस बार WhatsApp में राइटिंग हेल्प टूल नाम का नया  AI फीचर लाया है. यह फीचर्स यूजर्स को मैसेज लिखने में हेल्प करेगा और मैसेज भेजने से पहले गलतियों को दूर करेगा, जिससे कोई गलत बात सेंड न हो. WhatsApp का यह नया फीचर AI की सहायता से काम करता है, जो इंस्टाग्राम में बीते कुछ महीनों से इस्तेमाल हो रहा है. मेटा AI न सिर् इमेज बनाने या ट्रैवल प्लान करने में सहायात करता है, बल्कि अब यह मैसेज को बेहतर बनाने में भी सहायता करेगा. यह WhatsApp के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.25.23.7 में मौजूद है.

मेटा की प्राइवेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से अब WhatsApp की बातें और भी ज्यादा सेफ हो गई हैं. यह टेक्नोलॉजी AI का प्रयोग करके मैसेज में बदलाव तो करती है. लेकिन आपकी पहचान को पूरी तरह गुप्त रखती है. इसका मतलब है कि आप बिना डरे इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है.

राइटिंग हेल्प फीचर की खास बातें जान लीजिए
अब बात करते है WhatsApp के नए फीचर राइटिंग हेल्प फीचर की तो इस टूल की सहायता से आप मैसेज को अलग-अलग तरीकों से लिख सकेंगे. यह AI टूल मैसेज को कई तरह के स्टाइल और टोन में लिखने में सक्षम है. इसमें आपको प्रोफेशनल ऑप्शन भी मिल जाएगा जिसकी सहायता से आप सधी हुई भाषा में चैट कर पाएंगे. इसके साथ ही अगर आप फनी मैसेज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं. इस टूल में प्रूफरीड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे टाइपिंग से जुड़ी गलतियां दूर की जा सकती हैं. 

मैसेज मिलने वाले को पता भी नहीं चलेगा
इसके साथ ही आपको यह भी ऑप्शन मिल है जिसकी सहायता से आप जिसको भी मैसेज करें उसे भी नहीं पता चल पाएगा की यह AI की मदद से भेजा गया मैसेज है. अगर आपको भी WhatsApp के इस कमाल के फीचर को इस्तेमाल करना है तो इसे ऑन करना होगा क्योंकि WhatsApp इस फीचर को डिफॉल्ट रूप से बंद रखता है.

