/Google-ChatGPT की बढ़ी टेंशन! Meta AI में आया बड़ा अपडेट, ऑफिस से लेकर घर तक के काम को बनाएगा आसान

डिजिटल दुनिया में अगर आप भी डेली के कामों, ऑफिस की प्रेजेंटेशन और दिनभर की भागदौड़ से परेशान रहते हैं, तो Meta आपके कामों को आसान बनाने की तैयारी कर लिया है. मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने WhatsApp और अपने AI असिस्टेंट में एक ऐसा कमाल का अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जो आपके काम करने के पूरे तरीके को बदल कर रख देगा.
मेटा ने अपने AI असिस्टेंट में एक बड़ा अपडेट रोलआउट कर रहा है. जिससे मेटा का AI सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके काम खुद पूरा करेगा. कंपनी के नए Muse Spark 1.1 मॉडल पर चलने वाला यह अपग्रेडेड असिस्टेंट अब प्लानिंग करने, ईमेल-कैलेंडर जैसे ऐप्स से कनेक्ट होने, डीप रिसर्च करने और प्रेजेंटेशन बनाने जैसे काम आसानी से कर सकता है.
मेटा का कहना है कि यह कदम पर्सनल सुपरइंटेलिजेंस बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है. यह AI आपकी जरूरतों को समझेगा और बार-बार प्रॉम्प्ट दिए बिना, किसी भी काम को शुरुआत से लेकर खत्म करने तक खुद ही मैनेज करेगा.
मेटा AI अब आपकी मल्टी-स्टेप एक्टिविटीज़ को आसानी से प्लान कर सकता है-
होम रेनोवेशन
अगर आप किचन रेनोवेट कर रहे हैं, तो AI आपकी पसंद समझेगा, मेटा मार्केटप्लेस से आपके बजट में फर्नीचर खोजेगा और एक विजुअल मूड बोर्ड बनाकर देगा.
फिटनेस और इवेंट मैनेजमेंट
यह आपकी पसंद और समय के हिसाब से हाफ-मैराथन का ट्रेनिंग प्लान बना सकता है और हर सप्ताह अपडेट भेज सकता है. इसके साथ ही, यह दोस्तों के कैलेंडर चेक करके इवेंट्स के लिए सही डेट और लोकेशन का भी सजेशन दे सकता है.
मेटा AI आपको रोज सुबह पूरे दिन का ब्रीफिंग देगा जैसे कैलेंडर इवेंट्स की समरी, शेड्यूल में कोई बदलाव, या किसी मीटिंग का चेंज. यह खाने का वीकली मील प्लान बना सकता है और स्नेकर लॉन्च या आपकी पसंद की खबरों के अलर्ट भी भेज सकता है.
रिसर्च के मामले में यह वेब, रिसर्च पेपर्स और सोशल मीडिया कंटेंट से जानकारी जुटाकर रिपोर्ट तैयार कर सकता है, जिसे आप सीधे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में बदल सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि जब AI प्रेजेंटेशन बना रहा होगा, तब भी आप बीच में ही उसकी टोन, फोकस या कंटेंट को रियल-टाइम में एडिट करा सकते हैं.
यह नया एक्सपीरियंस Muse Spark 1.1 मॉडल की बदौलत संभव हुआ है. फिलहाल इन फीचर्स का रोलआउट अभी कुछ चुनिंदा देशों में Meta AI ऐप और Meta.ai वेबसाइट पर शुरू कर दिया गया है. कंपनी के अनुसार आने वाले हफ्तों में इसे और भी देशों में लॉन्च किया जाएगा और WhatsApp पर भी बहुत ही जल्द मिलेगा. प्राइवेसी के शौकीनों के लिए इसमें Incognito Chat का भी ऑप्शन भी रहेगा.