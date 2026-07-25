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Google-ChatGPT की बढ़ी टेंशन! Meta AI में आया बड़ा अपडेट, ऑफिस से लेकर घर तक के काम को बनाएगा आसान

Meta AI New Update: ऑफिस की प्रेजेंटेशन बनानी हो या दिनभर का शेड्यूल मैनेज करना हो, मेटा का नया AI अपडेट आपके सारे काम को आसान बना देगा. Muse Spark 1.1 मॉडल पर आधारित यह स्मार्ट असिस्टेंट अब बिना बार-बार कमांड दिए खुद रिसर्च, प्लानिंग और डेली रूटीन के काम निपटाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 25, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:44 PM IST
Google-ChatGPT की बढ़ी टेंशन! Meta AI में आया बड़ा अपडेट, ऑफिस से लेकर घर तक के काम को बनाएगा आसान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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