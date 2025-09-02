WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अब AI फीचर बनाएगा आपकी Video Call मजेदार, जानें कैसे करें इस्तेमाल

WhatsApp AI Feature In Video Call: आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल ग्लोबल लेवल पर करोड़ो लोग करते हैं. ऐप को बेहतरीन बनाने के लिए कंपनी भी नए-नए फीचर्स लॉन्च कर रही है. हाल ही में कंपनी ने WhatsApp पर एक शानदार AI फीचर पेश किया है, जो यूजर्स को वीडियो कॉल में अपनी पसंद का बैकग्राउंड सेट करने का ऑप्शन देता है. आइए जानते हैं डिटेल में...

यह भी पढ़े: Gmail डेटा चोरी की खबरों पर Google का बड़ा बयान, 250 करोड़ यूजर्स की डिटेल्स हैक हुई या नहीं? जानें पूरा मामला

WhatsApp ने नया फीचर Android और iOS दोनों वेरिएंट पर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने कहा है कि ये शानदार फीचर Meta AI के सपोर्ट से काम करता है. हालांकि अभी व्हाट्सएप ने इसके AI मॉडल के नाम का खुलासा नहीं किया है. इस बैकग्राउंड जेनरेशन फीचर में पहले से मौजूद बैकग्राउंड को ब्लर और प्रीसेट बैकग्राउंड के ऑप्शन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. जिससे वीडियो कॉल का एक्पीरियंस इंटरेक्टिव और मजेदार हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

AI फीचर से बनाएं कॉल और मजेदार

WhatsApp ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस नए फीचर का एलान किया है. इसके साथ ही यह भी बताया है कि वीडियो कॉल में यह शानदार फीचर कैसे काम करता है. बैकग्राउंड जेनरेशन का ये फीचर यूजर्स को वीडियो कॉल शुरू करने के बाद ही दिखाई देगा. आप अभी इसे ट्राय कर सकते है, सभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह भी पढ़े: Apple का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार Samsung, चली ऐसी चाल; iPhone 17 से हटाया सबका ध्यान!

बैकग्राउंड जेनरेशन फीचर का कैसे करें यूज?

1. सबसे पहले व्हाट्सएप पर किसी को वीडियो कॉल करें.

2. अब इंटरफेस के राइट साइड दिए गए Magic Wand/Effects Icon पर क्लिक करें.

3. इसके बाद आपको स्क्रीन के नीचे Swipe करना है और आपको Background सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा.

4. अगर आप बैकग्राउंड बदलेंगे तो आपको एक नया 'Create With AI' का ऑप्शन मिलेगा.

5. अब आप टेक्सट में लिखें जैसा भी आपको बैकग्राउंड चाहिए.