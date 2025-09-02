WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अब AI फीचर बनाएगा आपकी Video Call मजेदार, जानें कैसे करें इस्तेमाल
Advertisement
trendingNow12906323
Hindi Newsटेक

WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अब AI फीचर बनाएगा आपकी Video Call मजेदार, जानें कैसे करें इस्तेमाल

WhatsApp New AI Feature: व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए वीडियो कॉल में एक नया शानदार AI फीचर लॉन्च किया है, जानिए कैसे यह छोटा-सा आइकन आपकी वीडियो कॉल को मजेदार बना सकता है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अब AI फीचर बनाएगा आपकी Video Call मजेदार, जानें कैसे करें इस्तेमाल

WhatsApp AI Feature In Video Call: आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल ग्लोबल लेवल पर करोड़ो लोग करते हैं. ऐप को बेहतरीन बनाने के लिए कंपनी भी नए-नए फीचर्स लॉन्च कर रही है. हाल ही में कंपनी ने WhatsApp पर एक शानदार AI फीचर पेश किया है, जो यूजर्स को वीडियो कॉल में अपनी पसंद का बैकग्राउंड सेट करने का ऑप्शन देता है. आइए जानते हैं डिटेल में...

यह भी पढ़े: Gmail डेटा चोरी की खबरों पर Google का बड़ा बयान, 250 करोड़ यूजर्स की डिटेल्स हैक हुई या नहीं? जानें पूरा मामला   

WhatsApp ने नया फीचर Android और iOS दोनों वेरिएंट पर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने कहा है कि ये शानदार फीचर Meta AI के सपोर्ट से काम करता है. हालांकि अभी व्हाट्सएप ने इसके AI मॉडल के नाम का खुलासा नहीं किया है. इस बैकग्राउंड जेनरेशन फीचर में पहले से मौजूद बैकग्राउंड को ब्लर और प्रीसेट बैकग्राउंड के ऑप्शन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. जिससे वीडियो कॉल का एक्पीरियंस इंटरेक्टिव और मजेदार हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

AI फीचर से बनाएं कॉल और मजेदार  
WhatsApp ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस नए फीचर का एलान किया है. इसके साथ ही यह भी बताया है कि वीडियो कॉल में यह शानदार फीचर कैसे काम करता है. बैकग्राउंड जेनरेशन का ये फीचर यूजर्स को वीडियो कॉल शुरू करने के बाद ही दिखाई देगा. आप अभी इसे ट्राय कर सकते है, सभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. 

यह भी पढ़े: Apple का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार Samsung, चली ऐसी चाल; iPhone 17 से हटाया सबका ध्यान!

बैकग्राउंड जेनरेशन फीचर का कैसे करें यूज?

1. सबसे पहले व्हाट्सएप पर किसी को वीडियो कॉल करें.
2. अब इंटरफेस के राइट साइड दिए गए Magic Wand/Effects Icon पर क्लिक करें.
3. इसके बाद आपको स्क्रीन के नीचे Swipe करना है और आपको Background सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा. 
4. अगर आप बैकग्राउंड बदलेंगे तो आपको एक नया 'Create With AI' का ऑप्शन मिलेगा. 
5. अब आप टेक्सट में लिखें जैसा भी आपको बैकग्राउंड चाहिए.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Whatsappvideo call feature

Trending news

'खाली कराई जाएं मुंबई की सड़कें', मराठा आंदोलनकारियों के हुड़दंग से भड़के HC का आदेश
Maratha Reservation Movement
'खाली कराई जाएं मुंबई की सड़कें', मराठा आंदोलनकारियों के हुड़दंग से भड़के HC का आदेश
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
K Kavitha
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
;