Advertisement
trendingNow13055919
Hindi NewsटेकWhatsApp का नया साल का तोहफा! अब नाम के साथ दिखेगा आपका रुतबा, आ गया कमाल का फीचर, यूजर्स की हुई मौज

WhatsApp का नया साल का तोहफा! अब नाम के साथ दिखेगा आपका 'रुतबा', आ गया कमाल का फीचर, यूजर्स की हुई मौज

WhatsApp New Feature: नए साल की शुरुआत से पहले ही मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपने यूजर्स को खास तोहफा दे दिया है. खासतौर पर बड़े ग्रुप्स में होने वाली बेवजह की चिक-चिक और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए WhatsApp ने एक नया फीचर रोल आउट किया है. जिससे अब ग्रुप चैट में सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि आपके नाम के साथ आपकी पहचा भी दिखेगी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp का नया साल का तोहफा! अब नाम के साथ दिखेगा आपका 'रुतबा', आ गया कमाल का फीचर, यूजर्स की हुई मौज

WhatsApp Member Tag Feature: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp लगातार नए-नए फीचर्स लाकर अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने में लगा हुआ है. नए साल को लेकर स्टिकर्स हो या फिर जल्द ही आने वाले स्टेटस इमेज एडिटर हो यूजर्स को काफी काम के हैं. इसी बीच WhatsApp ने एक और कमाल के फीचर को लाने की तैयारी शुरू कर दी है. कंपनी ने iOS यूजर्स के लिए एक बहुत ही काम का फीचर रोलआउट कर दिया है जो बड़े WhatsApp ग्रुप्स में होने वाली परेशानी को पूरी तरह समाप्त कर देगा. इस फीचर का नाम है Contact Info Page फीचर. आइए जानते हैं इस नए फीचर की खास बातें.

क्या है यह नया Contact Info Page फीचर?
WhatsApp के नए-नए फीचर पर नजर रखने वाली वेबसाइट Wabetainfo के अनुसार WhatsApp का यह नया फीचर ग्रुप चैट करने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है. अक्सर बड़े ग्रुप्स या ऑफिस के WhatsApp ग्रुप में चैट्स के दौरान यह जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस जिम्मेदारी पर है. WhatsApp ने अब कस्टमाइजेबल मेंबर टैग फीचर ला दिया है. इस फीचर की सहायता से ग्रुप मेंबर्स अपने नाम के बगल में एक खास टैग या लेबल लगा सकेंगे जो उनकी भूमिका को बताने का काम करेगा.

कैसे काम करेगा यह फीचर?
अगर आप ऑफिस के WhatsApp ग्रुप में हैं तो आप अपने नाम के आगे Team Leader, Moderator, Coordinator या Content Manager जैसे टैग लिख सकते हैं. WhatsApp के इस नए फीचर से सहायता यह होगी कि जब भी आप ग्रुप में मैसेज करेंगे तो सबको मैसेज के साथ ही पता चल जाएगा कि बोलने वाला व्यक्ति कौन है और उसकी जिम्मेदारी क्या है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके साथ ही इस नए फीचर की दूसरी खास बात यह है कि किसी विशेष समस्या के लिए ग्रुप में किस व्यक्ति से बात करनी है तो यह वह टैग देखकर तुरंत तय किया जा सकेगा. यह फीचर खासकर उन संस्थाओं के लिए वरदान है जिनके ग्रुप में सैकड़ों सदस्य होते हैं.

ये भी पढ़ेंः सूरत के छात्रों का कमाल: कबाड़ से बना दी भारत की पहली AI ड्राइवरलेस सुपरबाइक

किसे मिला यह अपडेट?
WhatsApp का यह नया अपडेट अभी WhatsApp के iOS वर्जन 25.37.74 के लिए रोल आउट किया जाना शुरू किया गया है. आईफोन यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर अपने WhatsApp को अपडेट कर इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं. जल्द ही इसके एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी आने की उम्मीद है.

ये भी पढे़ंः WhatsApp पर न्यू ईयर विश करना हुआ मजेदार, 1 मिनट में डाउनलोड करें ये जादुई स्टिकर्स

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp New FeatureWhatsApp Member Tag Feature

Trending news

अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
Aravalli hills Controversy
अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
DNA
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
weather update
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
india
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
earthquake
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
Punjab news in hindi
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
Kerala Congress
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट