चैट्स के ढेर से हैं परेशान? WhatsApp की इस सीक्रेट ट्रिक से चुटकियों में क्लीन होगी आपकी स्क्रीन, नहीं चुभेंगे 'ग्रीन डॉट्स'

How to Mark All WhatsApp Messages as Read: क्या आपके Whatsapp पर हर दिन वाले सैकड़ों अनचाहे मैसेज से परेशान हैं? अक्सर काम की व्यस्तता में हम कई चैट्स नहीं खोल पाते, जिससे स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है. एक-एक करके सभी चैट को खोलना किसी सिरदर्द से कम नहीं होता है. लेकिन अब आपको परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है! आपके वॉट्सऐप में ही एक ऐसा खास फीचर है जिसकी सहायता से आप बिना समय बर्बाद किए सभी मैसेजेस को एक साथ रीड मार्क कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे और क्या है इसका पूरा प्रोसेस.

हर दिन आने वाले सैकड़ों मैसेज के नोटिफिकशन में कई बार जरूरी चैट भी नीचे दब जाती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए आप रीड ऑल वाले फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप पलक झपकते ही सभी अनरीड चैट्स को 'रीड' (Read) मार्क कर सकते हैं.

स्मार्टफोन पर कैसे करें 'Read All'?

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अगर आप अपने स्मार्टफोन के वॉट्सऐप पर आने वाले चैट्स से परेशान हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके मिनटों में सभी मैसेज को रीड में बदल सकते हैं. ये रहे स्टेप्स-

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में WhatsApp ओपन करना होगा.

अब स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में मौजूद तीन डॉट्स दिखाई देगा, इस पर टैप कर दें.

यहां आपको Read all या Mark all as read का ऑप्शन दिखाई देगा.

इस पर क्लिक करते ही आपके सभी पेंडिंग मैसेज एक साथ सीन यानी रीड हो जाएंगे.

अब आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लीन दिखेगी और वह नोटिफिकेशन डॉट गायब हो जाएगा.

WhatsApp Web यूजर्स फॉलो करें ये प्रोसेस

अगर आप ऑफिस में लैपटॉप या डेस्कटॉप पर WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए आप ये प्रोसेस फॉलो करें.

पहले अपने ब्राउजर में WhatsApp Web ओपन करें.

अब चैट्स लिस्ट के ऊपर बने तीन डॉट्स पर क्लिक करें.

मेन्यू में से Mark all as read का ऑप्शन चुनें.

बस आपकी सारी वेब चैट्स एक साथ रीड मार्क हो जाएंगी.

इन बातों का रखें खास ख्याल

खास बात यह है कि वॉट्सऐप का यह Read all वाला फीचर आपकी Archived चैट्स पर काम नहीं करता है. अगर आपने किसी भी चैट को आर्काइव कर रखा है, तो वे मैसेज अनरीड ही रहेंगे. उन्हें देखने के लिए आपको आर्काइव सेक्शन में जाकर मैन्युअल रूप से चेक करना होगा.

प्राइवेसी के लिए बंद करें Read Receipt

अगर आप चाहते हैं कि आप किसी का मैसेज पढ़ भी लें और सामने वाले को पता न चले, तो इसका भी ऑप्शन वॉट्सऐप में ही मौजूद है. आपको बस सेटिंग में जाकर Read Receipt बंद कर सकते हैं. इसके लिए -

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सबसे पहले आपको वॉट्सऐप के Settings में जाना होगा.

यहां Privacy का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें

नए पेज खुलेगा यहां आपको Read Receipts दिखेगा, बस इसे डिसेबल कर दें.

इसके बाद मैसेज पढ़ने पर भी सेंडर को केवल ग्रे टिक ही दिखेगा, ब्लू टिक नहीं.

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