/WhatsApp का नया धमाका: iPhone यूजर्स के लिए आया ऐसा अपडेट, जिससे शोर-शराबे में भी आएगी साफ आवाज

अगर आप अपने iPhone पर WhatsApp वॉइस या वीडियो कॉल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपके लिए मेटा एक शानदार फीचर लाया है. Meta के स्वामित्व वाले दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने iPhone यूजर्स के लिए एक नया और शानदार फीचर पेश किया है. अब यूजर्स को WhatsApp कॉल के दौरान माइक सेटिंग्स बदलने के लिए बार-बार आईफोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन करने की जरूरत नहीं होगी.
WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ने iOS के लेटेस्ट वर्जन 26.27.74 में एक नया माइक्रोफोन मोड शॉर्टकट जोड़ा है. इस फीचर की सहायता से यूजर्स अब सीधे कॉल इंटरफेस के अंदर से ही Apple के अलग-अलग माइक मोड्स को एक्सेस कर सकेंगे. इससे कॉलिंग के दौरान ऑडियो मोड बदलने के प्रोसेस को और आसान बना दिया है.
यह नया फीचर WhatsApp कॉल के दौरान स्क्रीन पर नीचे की तरफ दिखने वाले थ्री-डॉट्स मेनू के अंदर शामिल किया गया है. यहां यूजर्स को तीन अलग-अलग ऑडियो प्रोफाइल्स मिलेंगे, जिन्हें जरूरत के हिसाब से बिना कॉल काटे तुरंत बदला जा सकता है-
WhatsApp is rolling out microphone mode controls for iOS calls
WhatsApp is introducing a new option that lets users control Apple's mic mode from the call interface.https://t.co/JYzAg6WZXi pic.twitter.com/l6860rjBsp
— WABetaInfo (@WABetaInfo)
स्टैंडर्ड
यह आईफोन का डिफॉल्ट ऑडियो मोड है, जिसमें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं होती.
वॉइस आइसोलेशन
वहीं अगर आप बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ या शोर-शराबे वाली जगह पर हैं, तो यह मोड आपके कॉलिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा. यह बैकग्राउंड के शोर को पूरी तरह से खत्म कर देता है और सिर्फ आपकी आवाज को सामने वाले तक पहुंचाता है.
वाइड स्पेक्ट्रम
यह मोड आपकी आवाज के साथ-साथ आपके आस-पास के माहौल की आवाज को भी कैप्चर करता है.
WhatsApp इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि यह तुरंत सभी यूजर्स को दिखाई न दे. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फीचर सिर्फ उन्हीं iPhones पर काम करेगा जो Apple के माइक मोड्स को सपोर्ट करते हैं. जैसे iPhone XR, iPhone XS सीरीज और उसके बाद लॉन्च हुए सभी नए मॉडल्स, जो iOS 15 या उससे ऊपर के वर्जन पर चल रहे हैं.
अगर आप भी इस फीचर को चेक करना चाहते हैं, तो आज ही App Store पर जाकर अपने WhatsApp को लेटेस्ट वर्जन से अपडेट कर लें.