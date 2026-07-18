Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /WhatsApp का नया धमाका: iPhone यूजर्स के लिए आया ऐसा अपडेट, जिससे शोर-शराबे में भी आएगी साफ आवाज

WhatsApp का नया धमाका: iPhone यूजर्स के लिए आया ऐसा अपडेट, जिससे शोर-शराबे में भी आएगी साफ आवाज

iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है, जिससे अब कॉलिंग के दौरान माइक सेटिंग्स बदलने के लिए बार-बार कंट्रोल सेंटर खोलने की जरूरत नहीं होगी. इस नए फीचर की सहायता से आप कॉल स्क्रीन से ही वॉइस आइसोलेशन मोड ऑन करके बैकग्राउंड शोर को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 18, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:38 PM IST
WhatsApp का नया धमाका: iPhone यूजर्स के लिए आया ऐसा अपडेट, जिससे शोर-शराबे में भी आएगी साफ आवाज

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंदिर में जल चढ़ाने के बाद खाली लोटा घर लाना सही है या गलत? जानें क्या कहता है शिव..
shivling jal niyam1 hr ago
2
Bageshwar News1 hr ago
3
delhi metro news1 hr ago
4
Annu Kapoor1 hr ago
5
chaturmas 20261 hr ago