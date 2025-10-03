Advertisement
नंबर की जरूरत खत्म! WhatsApp का नया फीचर बदल देगा चैटिंग का तरीका, जानिए क्या होगा खास

WhatsApp New Feature: WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. अब कंपनी एक ऐसा बदलाव करने जा रही है जिससे चैटिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाएगा. अभी तक WhatsApp पर बातचीत शुरू करने के लिए मोबाइल नंबर शेयर करना जरूरी होता था, लेकिन आने वाले समय में यह शर्त खत्म होने वाली है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp New Feature: WhatsApp यूजर्स को जल्द ही एक नया तोहफा मिलने वाला है! मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने फीचर को लेकर काम कर रहा है. Meta के पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर जल्द ही आप बिना नंबर के भी चैटिंग कर सकते हैं. यानी किसी से बात करने के लिए नंबर की जरूरत खत्म हो जाएगी. इसके लिए WhatsApp यूजरनेम (Username) का फीचर देने वाला है!

WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार Android के लिए लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.25.22.9 में यह नया फ़ीचर टेस्ट हो रहा है. नंबर के बिना भी यूजरनेम का यह फीचर आपकी प्राइवेसी को एक और नया लेयर देगा. यूजरनेम आने के बाद, ऐसी संभावना है कि चैट शुरू करने के लिए फोन नंबर की जरूरत खत्म हो जाएगी. इससे यूजर्स के फोन नंबर प्राइवेट रहेंगे.

WhatsApp यूजरनेम कैसे काम करेगा?
WhatsApp अपनी प्राइवेसी और कंट्रोल को बढ़ाने के लिए यूजरनेम सिस्टम डेवलप कर रहा है. इस फीचर के तहत हर यूजर को अपने फोन नंबर की जगह पर एक यूनिक यूजरनेम चुनने का मौका मिलेगा. सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए WhatsApp जल्द ही Username Key भी ला सकता है. अगर कोई यूज़र यह 'Key' लगा देता है तो यूजरनेम जानने के बाद भी कोई उसे मैसेज नहीं भेज पाएगा, जब तक कि मैचिंग 'Key' भी उनके पास न हो. यह खास कमद सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है.

पहले से चुन सकेंगे अपना यूजरनेम
WhatsApp एक यूजरनेम रिजर्वेशन फीचर भी ला सकता है. यह लोगों को पूरी सुविधा रोलआउट होने से पहले ही अपना मनपसंद यूजरनेम चुनने की सुविधा दे सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर पूरी तरह से यूजरनेम फंक्शनलिटी से अलग है. रिजर्वेशन यह तय करेगा कि पॉपुलर यूजरनेम केवल कुछ शुरुआती बीटा टेस्टर्स ही न ले लें. इस फीचर से सभी को बराबर मौका मिलेगा. 

ये भी पढ़ेंः गलत टाइप किया नाम, और बन गया Google! जानिए नंबर 1 सर्च इंजन के शुरुआत की कहानी

यूजरनेम फीचर को पूरी तरह से रोल आउट होने में समय लग सकता है. WABetaInfo की रिपोर्ट  मुताबिक WhatsApp परफॉर्मेंस को ध्यान से टेस्ट करना चाहता है. साथ ही Bugs को ठीक करना चाहता है, और यह तय करना चाहता है कि यह फीचर करोड़ों यूजर्स को संभाल सके.  

क्यों जरूरी है रिजर्वेशन फीचर?

हर किसी को पसंदीदा नाम पाने का मौका मिलेगा.

रिजर्वेशन फीचर ज्यादा लोगों तक जल्दी पहुंचाया जाएगा.

इस दौरान WhatsApp असली यूजरनेम सिस्टम को टेस्ट करेगा और बग्स को ठीक करेगा.

ये भी पढे़ंः Free में मिलेगा इंटरनेट! एलन मस्क ने कर दिया बड़ा ऐलान, 150 देशों को होगा फायदा

