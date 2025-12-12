WhatsApp पर बदल गया कॉलिंग करने का तरीका! अब मिस्ड कॉल पर तुरंत भेज सकेंगे वॉइस मैसेज, जानिए कैसे करता है काम

WhatsApp ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जो आपके कॉलिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगा. अब अगर आपकी WhatsApp कॉल- चाहे वॉइस हो या वीडियो- किसी कारण से उठ नहीं पाई, तो आप तुरंत उस व्यक्ति के लिए वॉइस या वीडियो मैसेज छोड़ सकेंगे. यह फीचर पारंपरिक वॉइसमेल को पूरी तरह रिप्लेस कर देता है और इसे छुट्टियों के सीजन से ठीक पहले शुरू किया गया है, ताकि लोग आसानी से अपने खास मैसेज एक-दूसरे तक पहुंचा सकें.

WhatsApp का यह सिस्टम अपने आप काम करता है. यानी अगर आप वॉइस कॉल कर रहे हैं और सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऐप आपको वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देगा. वहीं, अगर आप वीडियो कॉल करते हैं, तो ऐप आपको वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने की सुविधा दिखाएगा. बस एक टैप में आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं और सामने वाला यूजर इसे सीधे WhatsApp चैट में देख या सुन सकता है.

स्टेटस हुआ और भी मजेदार और इंटरएक्टिव

WhatsApp अपने स्टेटस सेक्शन को लगातार बेहतर बना रहा है, और इस बार इसमें कई इंटरएक्टिव फीचर्स जुड़ गए हैं. अब यूजर्स स्टेटस पर म्यूजिक लिरिक्स जोड़ सकते हैं, जिससे आपका पसंदीदा गाना दूसरों के लिए भी और आकर्षक बन जाएगा. इसके अलावा, अब स्टेटस पर क्वेश्चन स्टिकर्स भी मिलेंगे, जिनके जरिए आपके दोस्त या फॉलोअर्स सीधे आपके सवालों का जवाब दे सकेंगे. इससे स्टेटस पहले की तुलना में ज्यादा एंगेजिंग और इंटरएक्टिव बन गया है.

Meta AI ने भी स्टेटस को पावर देने के लिए इमेज जेनरेशन को और बेहतर किया है. इसमें अब Midjourney और Flux जैसे एडवांस AI मॉडल जोड दिए गए हैं, जिससे आप फेस्टिव ग्रीटिंग्स, क्रिएटिव फोटो कार्ड और यूनिक विजुअल कंटेंट बहुत आसानी से बना सकेंगे. एक नया एनीमेशन फीचर भी जोड़ा गया है, जो आपकी सिंपल तस्वीरों को छोटे, दिलचस्प वीडियो में बदल सकता है. आप इन्हें चैट में भेज सकते हैं या स्टेटस में लगा सकते हैं.

कॉलिंग एक्सपीरियंस में भी बड़े बदलाव

WhatsApp ने कॉलिंग एक्सपीरियंस को भी और सिंपल और मजेदार बना दिया है. अब वॉइस चैट में यूजर्स रिएक्शंस भेज सकते हैं. यानी अगर आपको किसी बात पर हंसी आई या कोई चीज अच्छी लगी, तो आप बिना बातचीत रोके जल्दी से इमोजी रिएक्शन भेज सकते हैं. इससे चैट और भी एक्सप्रेसिव बन जाती है.

ग्रुप वीडियो कॉल्स में अब ऐप खुद ही उस स्पीकर को हाइलाइट कर देगा जो एक्टिवली बात कर रहा है. इससे मल्टीपल लोगों के साथ कॉल करते समय यह समझना आसान हो जाता है कि अभी कौन बोल रहा है. यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो मीटिंग्स या ग्रुप डिस्कशन्स में WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं.

डेस्कटॉप ऐप में भी कई नई सुविधाएं

Mac, Windows और वेब यूजर्स के लिए WhatsApp में एक बड़ा सुधार किया गया है. अब आप डेस्कटॉप ऐप में सभी चैट्स के डॉक्यूमेंट्स, मीडिया और लिंक को एक ही मीडिया टैब से सर्च कर सकते हैं. इससे समय बचता है और फाइल खोजने में कोई दिक्कत नहीं होती. इसके अलावा, लिंक प्रीव्यू को भी कम इन्ट्रूसिव बनाया गया है ताकि चैट स्क्रीन साफ-सुथरी दिखे. चैनल एडमिन्स के लिए भी एक नया फायदा जोड़ा गया है. अब वे चैनल पर सवाल पोस्ट कर सकते हैं, जिससे ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ता है और रियल-टाइम प्रतिक्रिया भी मिलती है.