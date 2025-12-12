Advertisement
trendingNow13037974
Hindi NewsटेकWhatsApp पर बदल गया कॉलिंग करने का तरीका! अब मिस्ड कॉल पर तुरंत भेज सकेंगे वॉइस मैसेज, जानिए कैसे करता है काम

WhatsApp पर बदल गया कॉलिंग करने का तरीका! अब मिस्ड कॉल पर तुरंत भेज सकेंगे वॉइस मैसेज, जानिए कैसे करता है काम

WhatsApp का यह सिस्टम अपने आप काम करता है. यानी अगर आप वॉइस कॉल कर रहे हैं और सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऐप आपको वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देगा. वहीं, अगर आप वीडियो कॉल करते हैं, तो ऐप आपको वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने की सुविधा दिखाएगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp पर बदल गया कॉलिंग करने का तरीका! अब मिस्ड कॉल पर तुरंत भेज सकेंगे वॉइस मैसेज, जानिए कैसे करता है काम

WhatsApp ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जो आपके कॉलिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगा. अब अगर आपकी WhatsApp कॉल- चाहे वॉइस हो या वीडियो- किसी कारण से उठ नहीं पाई, तो आप तुरंत उस व्यक्ति के लिए वॉइस या वीडियो मैसेज छोड़ सकेंगे. यह फीचर पारंपरिक वॉइसमेल को पूरी तरह रिप्लेस कर देता है और इसे छुट्टियों के सीजन से ठीक पहले शुरू किया गया है, ताकि लोग आसानी से अपने खास मैसेज एक-दूसरे तक पहुंचा सकें.

WhatsApp का यह सिस्टम अपने आप काम करता है. यानी अगर आप वॉइस कॉल कर रहे हैं और सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऐप आपको वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देगा. वहीं, अगर आप वीडियो कॉल करते हैं, तो ऐप आपको वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने की सुविधा दिखाएगा. बस एक टैप में आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं और सामने वाला यूजर इसे सीधे WhatsApp चैट में देख या सुन सकता है.

स्टेटस हुआ और भी मजेदार और इंटरएक्टिव
WhatsApp अपने स्टेटस सेक्शन को लगातार बेहतर बना रहा है, और इस बार इसमें कई इंटरएक्टिव फीचर्स जुड़ गए हैं. अब यूजर्स स्टेटस पर म्यूजिक लिरिक्स जोड़ सकते हैं, जिससे आपका पसंदीदा गाना दूसरों के लिए भी और आकर्षक बन जाएगा. इसके अलावा, अब स्टेटस पर क्वेश्चन स्टिकर्स भी मिलेंगे, जिनके जरिए आपके दोस्त या फॉलोअर्स सीधे आपके सवालों का जवाब दे सकेंगे. इससे स्टेटस पहले की तुलना में ज्यादा एंगेजिंग और इंटरएक्टिव बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Meta AI ने भी स्टेटस को पावर देने के लिए इमेज जेनरेशन को और बेहतर किया है. इसमें अब Midjourney और Flux जैसे एडवांस AI मॉडल जोड दिए गए हैं, जिससे आप फेस्टिव ग्रीटिंग्स, क्रिएटिव फोटो कार्ड और यूनिक विजुअल कंटेंट बहुत आसानी से बना सकेंगे. एक नया एनीमेशन फीचर भी जोड़ा गया है, जो आपकी सिंपल तस्वीरों को छोटे, दिलचस्प वीडियो में बदल सकता है. आप इन्हें चैट में भेज सकते हैं या स्टेटस में लगा सकते हैं.

कॉलिंग एक्सपीरियंस में भी बड़े बदलाव
WhatsApp ने कॉलिंग एक्सपीरियंस को भी और सिंपल और मजेदार बना दिया है. अब वॉइस चैट में यूजर्स रिएक्शंस भेज सकते हैं. यानी अगर आपको किसी बात पर हंसी आई या कोई चीज अच्छी लगी, तो आप बिना बातचीत रोके जल्दी से इमोजी रिएक्शन भेज सकते हैं. इससे चैट और भी एक्सप्रेसिव बन जाती है.

ग्रुप वीडियो कॉल्स में अब ऐप खुद ही उस स्पीकर को हाइलाइट कर देगा जो एक्टिवली बात कर रहा है. इससे मल्टीपल लोगों के साथ कॉल करते समय यह समझना आसान हो जाता है कि अभी कौन बोल रहा है. यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो मीटिंग्स या ग्रुप डिस्कशन्स में WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं.

डेस्कटॉप ऐप में भी कई नई सुविधाएं
Mac, Windows और वेब यूजर्स के लिए WhatsApp में एक बड़ा सुधार किया गया है. अब आप डेस्कटॉप ऐप में सभी चैट्स के डॉक्यूमेंट्स, मीडिया और लिंक को एक ही मीडिया टैब से सर्च कर सकते हैं. इससे समय बचता है और फाइल खोजने में कोई दिक्कत नहीं होती. इसके अलावा, लिंक प्रीव्यू को भी कम इन्ट्रूसिव बनाया गया है ताकि चैट स्क्रीन साफ-सुथरी दिखे. चैनल एडमिन्स के लिए भी एक नया फायदा जोड़ा गया है. अब वे चैनल पर सवाल पोस्ट कर सकते हैं, जिससे ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ता है और रियल-टाइम प्रतिक्रिया भी मिलती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

WhatsappWhatsApp new missed call featureWhatsApp Voice Message Update

Trending news

मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
shivraj patil congress
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट