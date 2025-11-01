Advertisement
trendingNow12983609
Hindi Newsटेक

फोन का झंझट खत्म! अब Watch में ही चलाइए WhatsApp, आ गया कमाल का फीचर, Apple यूजर्स की हुई मौज

WhatsApp New Feature: अब WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए बार-बार फोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी! Apple Watch यूजर्स के लिए ऐसा शानदार फीचर आया है जिससे चैटिंग का पूरा मजा अब सीधे कलाई पर मिलेगा. नए अपडेट के साथ यूजर्स अब अपनी Apple Watch से ही मैसेज पढ़ सकते हैं रिप्लाई कर सकते हैं और यहां तक कि इमोजी भी भेज सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन का झंझट खत्म! अब Watch में ही चलाइए WhatsApp, आ गया कमाल का फीचर, Apple यूजर्स की हुई मौज

WhatsApp on Watch: क्या WhatsApp पर मैसेज आते ही आप भी तुरंत फोन की तरफ भागते हैं? जवाब अगर हां है तो अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है. अब हर बार WhatsApp मैसेज करने या देखने के लिए फोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी! WhatsApp ने अब Apple Watch यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया है जिससे सीधे कलाई से ही चैट, नोटिफिकेशन और कॉल का जवाब देना संभव हो जाएगा. यह नया अपडेट न सिर्फ यूजर्स की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि स्मार्टवॉच को एक पर्सनल मैसेजिंग डिवाइस में बदल देगा. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्या है यह नया फीचर और कैसे कर सकते हैं इसका इस्तेमाल.

मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अब Apple Watch यूजर्स के लिए खास फीचर लाया है. कंपनी ने स्मार्टवॉच के लिए खास तौर पर एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसकी सहायता से यूजर्स अब सीधे अपनी वॉच से ही चैट कर सकेंगे. इस ऐप में वे मैसेज पढ़ने, जवाब देने और इंटरैक्ट करने जैसी सुविधाओं का पूरा आनंद उठा पाएंगे. फिलहाल यह नया ऐप WhatsApp Beta for iOS में देखने को मिल रहा है.

अब तक Apple Watch पर WhatsApp का यूज सिर्फ नोटिफिकेशन देखने या सीमित रिप्लाई देने तक संभव था लेकिन इस अपडेट के बाद हालात बदल गए हैं. अब यूजर्स अपनी चैट लिस्ट खोल सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं, रिप्लाई भेज सकते हैं, और यहां तक कि इमोजी या वॉयस मैसेज भी भेज सकते हैं. यानी अब पूरा WhatsApp एक्सपीरियंस आपकी कलाई पर!

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बिना iPhone से कनेक्ट होने के बाद भी चलेगा WhatsApp? 
फिलहाल यह ऐप पूरी तरह फ्री होकर काम नहीं करता है. यानी Apple Watch पर WhatsApp चलाने के लिए उसे iPhone से कनेक्ट रहना जरूरी है. यह एक companion app की तरह ही काम करेगा, जहां मेसेज भेजने या रिसीव करने के लिए iPhone का नेटवर्क एक्टिव रहना चाहिए. ऐसे में यूजर्स बिना iPhone को हाथ में लिए वॉच से ही WhatsApp की सभी सुविधाओं का मजा ले सकेंगे.

ये भी पढे़ंः Mappls कर देगा Google Maps की छुट्ठी? अब रोड के साथ मिलेगी मेट्रो की A to Z जानकारी

Apple Watch पर ऐसे होगा WhatsApp का सेटअप
Apple Watch पर WhatsApp सेटअप करना बस मिनटों का काम है. इसके लिए आपको किसी QR कोड को स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आपकी वॉच पहले से iPhone से कनेक्ट है तो WhatsApp अपने आप कनेक्ट हो जाएगा. वॉच की स्क्रीन पर एक छोटा-सा इंडिकेटर दिखाई देगा जो कनेक्शन को बताता है. सेटअप पूरा होने के बाद यूज़र्स सीधे अपनी चैट लिस्ट देख सकते हैं और किसी से भी चैटिंग, रिप्लाई कर सकते हैं.

नए companion ऐप में नोटिफिकेशन फीचर को भी पहले से ज्यादा एडवांस किया गया है. अब यूजर्स केवल नोटिफिकेशन देखने तक सीमित नहीं रहेंगे, वे सीधे वहीं से मेसेज पढ़ सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नया फीचर अभी बीटा टेस्टिंग फेज में है और धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए जारी होगा.

 ये भी पढे़ंः एलन मस्क की Starlink ने खोला भारत में नौकरी का पिटारा...इन पदों पर हो रही है भर्ती

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp New FeatureApple Watch WhatsApp Companion AppWhatsApp on Watch

Trending news

कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा