फोन का झंझट खत्म! अब Watch में ही चलाइए WhatsApp, आ गया कमाल का फीचर, Apple यूजर्स की हुई मौज

WhatsApp on Watch: क्या WhatsApp पर मैसेज आते ही आप भी तुरंत फोन की तरफ भागते हैं? जवाब अगर हां है तो अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है. अब हर बार WhatsApp मैसेज करने या देखने के लिए फोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी! WhatsApp ने अब Apple Watch यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया है जिससे सीधे कलाई से ही चैट, नोटिफिकेशन और कॉल का जवाब देना संभव हो जाएगा. यह नया अपडेट न सिर्फ यूजर्स की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि स्मार्टवॉच को एक पर्सनल मैसेजिंग डिवाइस में बदल देगा. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्या है यह नया फीचर और कैसे कर सकते हैं इसका इस्तेमाल.

मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अब Apple Watch यूजर्स के लिए खास फीचर लाया है. कंपनी ने स्मार्टवॉच के लिए खास तौर पर एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसकी सहायता से यूजर्स अब सीधे अपनी वॉच से ही चैट कर सकेंगे. इस ऐप में वे मैसेज पढ़ने, जवाब देने और इंटरैक्ट करने जैसी सुविधाओं का पूरा आनंद उठा पाएंगे. फिलहाल यह नया ऐप WhatsApp Beta for iOS में देखने को मिल रहा है.

अब तक Apple Watch पर WhatsApp का यूज सिर्फ नोटिफिकेशन देखने या सीमित रिप्लाई देने तक संभव था लेकिन इस अपडेट के बाद हालात बदल गए हैं. अब यूजर्स अपनी चैट लिस्ट खोल सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं, रिप्लाई भेज सकते हैं, और यहां तक कि इमोजी या वॉयस मैसेज भी भेज सकते हैं. यानी अब पूरा WhatsApp एक्सपीरियंस आपकी कलाई पर!

क्या बिना iPhone से कनेक्ट होने के बाद भी चलेगा WhatsApp?

फिलहाल यह ऐप पूरी तरह फ्री होकर काम नहीं करता है. यानी Apple Watch पर WhatsApp चलाने के लिए उसे iPhone से कनेक्ट रहना जरूरी है. यह एक companion app की तरह ही काम करेगा, जहां मेसेज भेजने या रिसीव करने के लिए iPhone का नेटवर्क एक्टिव रहना चाहिए. ऐसे में यूजर्स बिना iPhone को हाथ में लिए वॉच से ही WhatsApp की सभी सुविधाओं का मजा ले सकेंगे.

Apple Watch पर ऐसे होगा WhatsApp का सेटअप

Apple Watch पर WhatsApp सेटअप करना बस मिनटों का काम है. इसके लिए आपको किसी QR कोड को स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आपकी वॉच पहले से iPhone से कनेक्ट है तो WhatsApp अपने आप कनेक्ट हो जाएगा. वॉच की स्क्रीन पर एक छोटा-सा इंडिकेटर दिखाई देगा जो कनेक्शन को बताता है. सेटअप पूरा होने के बाद यूज़र्स सीधे अपनी चैट लिस्ट देख सकते हैं और किसी से भी चैटिंग, रिप्लाई कर सकते हैं.

नए companion ऐप में नोटिफिकेशन फीचर को भी पहले से ज्यादा एडवांस किया गया है. अब यूजर्स केवल नोटिफिकेशन देखने तक सीमित नहीं रहेंगे, वे सीधे वहीं से मेसेज पढ़ सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नया फीचर अभी बीटा टेस्टिंग फेज में है और धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए जारी होगा.

