WhatsApp पर अब हर कोई नहीं देख पाएगा आपका स्टेटस! मिल गया Instagram वाला फीचर
WhatsApp पर अब हर कोई नहीं देख पाएगा आपका स्टेटस! मिल गया Instagram वाला फीचर

यूजर्स को अपने स्टेटस अपडेट सिर्फ “क्लोज फ्रेंड्स” के साथ शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा. यह फीचर काफी हद तक Instagram के Close Friends टूल जैसा होगा और आने वाले समय में इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:17 PM IST
WhatsApp पर अब हर कोई नहीं देख पाएगा आपका स्टेटस! मिल गया Instagram वाला फीचर

लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लेकर आने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी iOS बीटा वर्जन 25.23.10.80 पर टेस्ट कर रही है, जिसमें यूजर्स को अपने स्टेटस अपडेट सिर्फ “क्लोज फ्रेंड्स” के साथ शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा. यह फीचर काफी हद तक Instagram के Close Friends टूल जैसा होगा और आने वाले समय में इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा.

क्या है नया फीचर?
अभी तक व्हाट्सऐप स्टेटस पर आप अपनी अपडेट को या तो सभी कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ को हटा सकते हैं या मैन्युअली चुन सकते हैं. लेकिन नए फीचर के बाद ऐप में एक अलग Close Friends List का ऑप्शन मिलेगा. इसमें यूजर्स अपने खास दोस्तों को जोड़ सकेंगे और सिर्फ उन्हीं के साथ स्टेटस शेयर कर पाएंगे.

स्टेटस डालते समय आपको दो ऑप्शन दिखेंगे-
1. सभी कॉन्टैक्ट्स
2. Close Friends List

इससे आपका पर्सनल और प्राइवेट कंटेंट सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें आप चुनेंगे.

विजुअल आइडेंटिटी भी होगी खास
इस नए फीचर में क्लोज फ्रेंड्स स्टेटस को एक अलग कलर रिंग से हाईलाइट किया जाएगा. यानी आपके दोस्त आसानी से पहचान पाएंगे कि यह अपडेट सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स के लिए है.

प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान
 • जिन लोगों को आप क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में जोड़ेंगे या हटाएंगे, उन्हें इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी.
 • इस फीचर से शेयर किए गए स्टेटस 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएंगे.
 • सभी स्टेटस की तरह यह भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे.
 • इसका मतलब है कि आपकी अपडेट्स सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रहेंगी जिन्हें आपने चुना है. न ही व्हाट्सऐप और न ही मेटा उन्हें देख पाएंगे.

क्यों है यह फीचर खास?
आजकल लोग अपनी जिंदगी के हर पल को पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते. कई बार कुछ बातें सिर्फ दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों तक ही सीमित रखनी होती हैं. व्हाट्सऐप का यह फीचर आपके डिजिटल स्पेस को ज्यादा प्राइवेट और सुरक्षित बनाएगा.

कंपनी का कहना है कि यह फीचर 1.5 बिलियन से ज्यादा यूजर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक स्टेटस शेयरिंग के लिए इतनी सुविधा किसी मैसेजिंग ऐप में नहीं दी गई है.

FAQs

Q1. व्हाट्सऐप का क्लोज फ्रेंड्स फीचर क्या है?
यह फीचर यूजर्स को एक खास लिस्ट बनाने की सुविधा देगा, जिससे वे सिर्फ चुनिंदा दोस्तों के साथ स्टेटस शेयर कर पाएंगे.

Q2. क्या क्लोज फ्रेंड्स स्टेटस हमेशा रहेगा?
नहीं, यह भी 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएगा, जैसे सामान्य स्टेटस होता है.

Q3. क्या लोगों को पता चलेगा कि उन्हें क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में जोड़ा गया है?
नहीं, किसी को भी इसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी.

Q4. क्या यह फीचर सुरक्षित है?
हां, यह स्टेटस भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

