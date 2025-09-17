WhatsApp चुपचाप लाया ये कमाल का फीचर, iPhone यूजर्स को दिया VIP ट्रीटमेंट, जल जाएंगे Android वाले!

WhatsApp का इस्तेमाल आज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है. इस एक ऐप ने कई काम आसान बनाए हैं. मैसेज भेजने से लेकर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियो और लोकेशन शेयर करने जैसे काम भी इस ऐप के कारण चुटकियों में हो जाते हैं. ऐसे में कंपनी अपने यूजर्स के लिए इसे और फ्रेंडली बनाते हुए लगातार कई अपडेट्स करती रहती है. अब फिर से कंपने अपने इस ऐप में एक नया फीचर अपडेट किया है, जो खासतौर पर Apple यूजर्स के लिए आया है.

WhatsApp लाया काम का मैसेज

दरअसल, हाल ही में WhatsApp पर एक नया नोटिफिकेशन रिमाइंडर फीचर पेश किया गया है, जो सिर्फ iOS यूजर्स के लिए ही है. इसकी वजह से अब आपका कोई भी मैसेज मिस नहीं हो पाएगा. इस फीचर का इस्तेमाल कर यूजर्स सभी जरूरी मैसेजेस के लिए रिमांडर लाग सकते हैं. इसे पर्सनल और ग्रुप चैट्स दोनों के लिए यूज किया जा सकता है.

फिलहाल कुछ लोगों को ही मिला फीचर

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल इस फीचर iOS ऐप के 25.25.74 वर्जन पर ही कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही दिया गया है. हालांकि, आने वाले कुछ हफ्तों में ही इस फीचर्स को और भी iPhone यूजर्स के लिए भी रोल आउट करने की उम्मीद है. लेकिन इससे पहले चलिए जान लेते हैं कि WhatsApp का ये नया फीचर आखिर काम कैसे करता है.

यूजर्स सेट कर सकते हैं रिमांइडर

iPhone यूजर्स इस नए फीचर का इस्तेमाल कर किसी भी मैसेज के लिए 8 घंटे या 1 दिन के लिए भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. इसके अलावा यूजर्स को डेट और टाइम कस्टमाइज करने की सुविधा मिलती है. इस फीचर के इस्तेमाल से अब आप किसी जरूरी मैसेज को मिस नहीं कर पाएंगे. यह उस वक्त बहुत काम आएगा जब आपको किसी मीटिंग या डेडलाइन वाले काम करने हो.

इस तरह काम करेगा फीचर

रिमाइंडर सेट करने के बाद आपको मैसेज बबल पर एक बेल आइकन दिखने लगेगा. जब भी आपका सेट किया हुआ टाइम पूरा होगा तो WhatsApp आपको नोटिफिकेशन देने लगेगा, जिससे आपको वो बेल आइकन वाला मैसेज, उस पूरी चैट और मीडिया प्रीव्यू के साथ शो होगा. एक बार रिमांडर खत्म होने के बाद यह खुद हट भी जाएगा.