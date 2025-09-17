WhatsApp चुपचाप लाया ये कमाल का फीचर, iPhone यूजर्स को दिया VIP ट्रीटमेंट, जल जाएंगे Android वाले!
Advertisement
trendingNow12926278
Hindi Newsटेक

WhatsApp चुपचाप लाया ये कमाल का फीचर, iPhone यूजर्स को दिया VIP ट्रीटमेंट, जल जाएंगे Android वाले!

WhatsApp का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है. कंपनी भी अपने यूजर्स के अनुभव को और स्मूद बनाती रहती है. ऐसे में अब WhatsApp फिर नया फीचर आ रहा है. चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स.

 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp चुपचाप लाया ये कमाल का फीचर, iPhone यूजर्स को दिया VIP ट्रीटमेंट, जल जाएंगे Android वाले!

WhatsApp का इस्तेमाल आज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है. इस एक ऐप ने कई काम आसान बनाए हैं. मैसेज भेजने से लेकर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियो और लोकेशन शेयर करने जैसे काम भी इस ऐप के कारण चुटकियों में हो जाते हैं. ऐसे में कंपनी अपने यूजर्स के लिए इसे और फ्रेंडली बनाते हुए लगातार कई अपडेट्स करती रहती है. अब फिर से कंपने अपने इस ऐप में एक नया फीचर अपडेट किया है, जो खासतौर पर Apple यूजर्स के लिए आया है.

WhatsApp लाया काम का मैसेज
दरअसल, हाल ही में WhatsApp पर एक नया नोटिफिकेशन रिमाइंडर फीचर पेश किया गया है, जो सिर्फ iOS यूजर्स के लिए ही है. इसकी वजह से अब आपका कोई भी मैसेज मिस नहीं हो पाएगा. इस फीचर का इस्तेमाल कर यूजर्स सभी जरूरी मैसेजेस के लिए रिमांडर लाग सकते हैं. इसे पर्सनल और ग्रुप चैट्स दोनों के लिए यूज किया जा सकता है. 

फिलहाल कुछ लोगों को ही मिला फीचर
WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल इस फीचर iOS ऐप के 25.25.74 वर्जन पर ही कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही दिया गया है. हालांकि, आने वाले कुछ हफ्तों में ही इस फीचर्स को और भी iPhone यूजर्स के लिए भी रोल आउट करने की उम्मीद है. लेकिन इससे पहले चलिए जान लेते हैं कि WhatsApp का ये नया फीचर आखिर काम कैसे करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Instamart की सेल में बंपर डिस्काउंट का धमाका! Extra बचत के लिए ये Tips करें फॉलो

यूजर्स सेट कर सकते हैं रिमांइडर
iPhone यूजर्स इस नए फीचर का इस्तेमाल कर किसी भी मैसेज के लिए 8 घंटे या 1 दिन के लिए भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. इसके अलावा यूजर्स को डेट और टाइम कस्टमाइज करने की सुविधा मिलती है. इस फीचर के इस्तेमाल से अब आप किसी जरूरी मैसेज को मिस नहीं कर पाएंगे. यह उस वक्त बहुत काम आएगा जब आपको किसी मीटिंग या डेडलाइन वाले काम करने हो.

500 एक्टपर्ट्स की छंटनी कर Elon Musk ने उठाया बड़ा कदम, 20 साल के लड़के को बनाया लीड

इस तरह काम करेगा फीचर
रिमाइंडर सेट करने के बाद आपको मैसेज बबल पर एक बेल आइकन दिखने लगेगा. जब भी आपका सेट किया हुआ टाइम पूरा होगा तो WhatsApp आपको नोटिफिकेशन देने लगेगा, जिससे आपको वो बेल आइकन वाला मैसेज, उस पूरी चैट और मीडिया प्रीव्यू के साथ शो होगा. एक बार रिमांडर खत्म होने के बाद यह खुद हट भी जाएगा.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

WhatsappiPhone

Trending news

सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
weather update
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
;