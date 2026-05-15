WhatsApp पर भेजते हैं सीक्रेट मैसेज? तो तुरंत जान लीजिए यह नया अपडेट, प्राइवेसी में लग जाएगा चार चांद!

WhatsApp After Reading Feature: WhatsApp अब अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को और मजबूत बनाने जा रहा है. कंपनी एक ऐसे नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जो डिसअपीयरिंग मैसेज के पूरे सिस्टम को बदल सकता है. अब आप ये तय कर सकते हैं कि आपका भेजा हुआ मैसेज कितनी देर में रिसीवर के पास से डिलीट हो जाएगा. यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बेस्ट हो सकता है जो प्राइवेट या जरूरी जानकारी शेयर करते हैं.
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WhatsApp New Feature: दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप की लिस्ट में शामिल WhatsApp समय-समय पर नए फीचर्स लाता रहता है. इस बार WhatsApp ने अपने यूजर्स के प्राइवेसी को और भी सेफ बनाने के लिए नया फीचर लाने की तैयारी में है. अगर आप भी इस बात से डरते हैं कि आपके भेजे गए जरूरी मैसेज या प्राइवेट बातें किसी के फोन में हमेशा के लिए सेव रह सकती हैं, तो WhatsApp का नया फीचर आपकी चिंता को हमेशा के लिए दूर कर सकता है.
WhatsApp जल्द ही After Reading नाम का एक नया फीचर पेश करने जा रहा है. WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार जैसा कि नाम से ही साफ है जैसे ही सामने वाला आपका मैसेज पढ़ेगा, उसके फोन में समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और एक फिक्स टाइम के बाद मैसेज खुद-ब-खुद डिलीट हो जाएगा. अभी तक WhatsApp में मैसेज डिलीट होने का समय उस वक्त से शुरू होता है जब मैसेज भेजा जाता है, न कि जब मैसेज रीड हो. लेकिन WhatsApp अपने नए अपडेट के बाद मैसेज तब तक चैट में रहेगा जब तक कि रिसीवर उसे ओपन नहीं कर लेता. जैसे ही रिसीवर मैसेज पढ़ेगा, आपका सेट किया हुआ टाइमर शुरू हो जाएगा और मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा.
WhatsApp beta for iOS 26.19.10.72:
WhatsApp is rolling out a feature that makes new messages disappear after they're read, and it's available to some beta testers!https://t.co/xVxVk23N44 pic.twitter.com/Xva6fO9wWO
— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 15, 2026
WhatsApp के नए-नए अपडेट और फीचर पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद यूजर्स को कुछ खास ऑप्शन मिलेंगे. आप यह चुन पाएंगे कि पढ़ने के कितनी देर बाद मैसेज गायब होना चाहिए-
5 मिनट
1 घंटा
12 घंटे
जैसे अगर आप 5 मिनट वाला ऑप्शन चुनते हैं, तो मैसेज रिसीवर के फोन में तब तक पड़ा रहेगा जब तक वह उसे खोलता नहीं. जैसे ही वह मैसेज पढ़ेगा, 5 मिनट का काउंटडाउन शुरू होगा और समय पूरा होते ही मैसेज चैट से गायब हो जाएगा.
WhatsApp ने इसमें एक और सेफ्टी फीचर शामिल किया है. अगर आप मैसेज भेजते हैं और रिसीवर एक दिन यानी 24 घंटे तक नहीं पढ़ता है, तो प्राइवेसी बनाए रखने के लिए वह मैसेज बिना पढ़े ही अपने आप डिलीट हो जाएगा. यह फीचर फिलहाल Android और iOS के कुछ चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया गया है और जल्द ही इसे सभी के लिए जारी किया जा सकता है.
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WhatsApp का नया फीचर उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जो सेंसिटिव जानकारी शेयर करते हैं. यह तय करता है कि आपकी चैट सामने वाले के फोन में तब तक नहीं रहेगी जब तक कि वह उसे देख न ले, और देखने के तुरंत बाद वह सुरक्षित तरीके से हट जाएगी. यह डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा और यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से इसे हर चैट के लिए अलग से इनेबल कर सकेंगे.
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