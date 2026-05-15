Advertisement
trendingNow13218044
Hindi NewsटेकWhatsApp पर भेजते हैं सीक्रेट मैसेज? तो तुरंत जान लीजिए यह नया अपडेट, प्राइवेसी में लग जाएगा चार चांद!

WhatsApp पर भेजते हैं सीक्रेट मैसेज? तो तुरंत जान लीजिए यह नया अपडेट, प्राइवेसी में लग जाएगा चार चांद!

WhatsApp After Reading Feature: WhatsApp अब अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को और मजबूत बनाने जा रहा है. कंपनी एक ऐसे नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जो डिसअपीयरिंग मैसेज के पूरे सिस्टम को बदल सकता है. अब आप ये तय कर सकते हैं कि आपका भेजा हुआ मैसेज कितनी देर में रिसीवर के पास से डिलीट हो जाएगा. यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बेस्ट हो सकता है जो प्राइवेट या जरूरी जानकारी शेयर करते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 15, 2026, 01:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp पर भेजते हैं सीक्रेट मैसेज? तो तुरंत जान लीजिए यह नया अपडेट, प्राइवेसी में लग जाएगा चार चांद!

WhatsApp New Feature: दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप की लिस्ट में शामिल WhatsApp समय-समय पर नए फीचर्स लाता रहता है. इस बार WhatsApp  ने अपने यूजर्स के प्राइवेसी को और भी सेफ बनाने के लिए नया फीचर लाने की तैयारी में है. अगर आप भी इस बात से डरते हैं कि आपके भेजे गए जरूरी मैसेज या प्राइवेट बातें किसी के फोन में हमेशा के लिए सेव रह सकती हैं, तो WhatsApp का नया फीचर आपकी चिंता को हमेशा के लिए दूर कर सकता है.

क्या है WhatsApp का नया फीचर

WhatsApp जल्द ही After Reading नाम का एक नया फीचर पेश करने जा रहा है. WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार जैसा कि नाम से ही साफ है जैसे ही सामने वाला आपका मैसेज पढ़ेगा, उसके फोन में समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और एक फिक्स टाइम के बाद मैसेज खुद-ब-खुद डिलीट हो जाएगा. अभी तक WhatsApp में मैसेज डिलीट होने का समय उस वक्त से शुरू होता है जब मैसेज भेजा जाता है, न कि जब मैसेज रीड हो. लेकिन WhatsApp अपने नए अपडेट के बाद मैसेज तब तक चैट में रहेगा जब तक कि रिसीवर उसे ओपन नहीं कर लेता. जैसे ही रिसीवर मैसेज पढ़ेगा, आपका सेट किया हुआ टाइमर शुरू हो जाएगा और मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा.

कैसे काम करेगा यह नया सिस्टम?

WhatsApp के नए-नए अपडेट और फीचर पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद यूजर्स को कुछ खास ऑप्शन मिलेंगे. आप यह चुन पाएंगे कि पढ़ने के कितनी देर बाद मैसेज गायब होना चाहिए-

5 मिनट

1 घंटा

12 घंटे

जैसे अगर आप 5 मिनट वाला ऑप्शन चुनते हैं, तो मैसेज रिसीवर के फोन में तब तक पड़ा रहेगा जब तक वह उसे खोलता नहीं. जैसे ही वह मैसेज पढ़ेगा, 5 मिनट का काउंटडाउन शुरू होगा और समय पूरा होते ही मैसेज चैट से गायब हो जाएगा.

सुरक्षा की डबल तैयारी 

WhatsApp ने इसमें एक और सेफ्टी फीचर शामिल किया है. अगर आप मैसेज भेजते हैं और रिसीवर एक दिन यानी 24 घंटे तक नहीं पढ़ता है, तो प्राइवेसी बनाए रखने के लिए वह मैसेज बिना पढ़े ही अपने आप डिलीट हो जाएगा. यह फीचर फिलहाल Android और iOS के कुछ चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया गया है और जल्द ही इसे सभी के लिए जारी किया जा सकता है.

(ये भी पढ़ेंः  Gmail यूजर्स के लिए बुरी खबर! क्या 15GB घटाकर सिर्फ 5GB मिलेगा फ्री स्टोरेज?)

WhatsApp का नया फीचर उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जो सेंसिटिव जानकारी शेयर करते हैं. यह तय करता है कि आपकी चैट सामने वाले के फोन में तब तक नहीं रहेगी जब तक कि वह उसे देख न ले, और देखने के तुरंत बाद वह सुरक्षित तरीके से हट जाएगी. यह डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा और यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से इसे हर चैट के लिए अलग से इनेबल कर सकेंगे.

(ये भी पढ़ेंः QR Code स्कैन करते ही लीक हो सकता है नंबर! रेस्टोरेंट में महिला के साथ हुआ चौंकाने..)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp New FeatureWhatsApp After Reading feature

Trending news

हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
crime news
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
Mumbai News
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- हम भारत आपके साथ हैं, हर संभव सहयोग करेंगे
PM Modi UAE Visit
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- हम भारत आपके साथ हैं, हर संभव सहयोग करेंगे
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
Gold Purchase Limit
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
Rahul Gandhi
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
Mamata Banerjee
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
Narendra Modi
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
BRICS summit
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
World most expensive vegetable
₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की