WhatsApp का नया धमाका! अब हर मैसेज की कन्फ्यूजन दूर करेगा AI, सवाल पूछते ही मिलेगा झटपट जवाब

WhatsApp new AI Feature: WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए एक नया Meta AI पावर्ड फीचर पेश किया है. इस फीचर का नाम Quick Help है. WhatsApp का यह कमाल का फीचर ग्रुप चैट में यूजर्स को किसी भी मैसेज से जुड़ी जानकारी तुरंत देने में मदद करता है वो भी बिना चैट को डिस्टर्ब किए. आइए जानते हैं इस फीचर्स के बारे में विस्तार से...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:52 AM IST
WhatsApp new AI Feature: WhatsApp यूजर्स के लिए अच्छी खबर है. मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में WhatsApp ने एक नया फीचर जोड़ दिया है जो ग्रुप चैट में यूजर्स की मदद करेगा. मेटा AI पावर्ड इस फीचर का नाम क्विक हेल्प रखा है. यह फीचर मेटा एआई की सहायता से यूजर को मदद से यूजर को ग्रुप चैट में किसी किसी मैजेस से जुड़ी सारी जानकारी दे सकेगा. इस फीचर की सहायता से यूजर किसी भी मैसेज से जुड़ा कॉन्टैक्स्ट या इनसाइट जान सकते हैं. इसके लिए यह ग्रुप कन्वर्सेशनस को डिस्टर्ब नहीं करेगा और मेटा एआई के साथ एक नया थ्रेड क्रिएट कर देगा.

आपकी कैसे मदद करेगा यह फीचर
इस नए फीचर को व्हाट्सऐप के अंदर ही यूजर्स को प्राइवेट और कस्टमाइज्ड मदद देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसको लेकर कंपनी ने साफ कर दिया है कि ग्रुप चैट के मैसेज प्राइवेट रहेंगे और मेटा एआई को केवल उतनी ही जानकारी लेगा जितनी यूजर्स शेयर करेंगे. उदाहरण के तौर पर अगर किसी दोस्त के ग्रुप में ट्रिप प्लानिंग की और किसी ने फ्लाइट टाइमिंग का मैसेज किया तो दूसरे यूजर उस मैसेज पर टैप करके मेटा एआई से उससे जुड़े सवाल पूछ सकता है. इसके बाद मेटा एआई एक अलग थ्रेड में फ्लाइट टाइमिंग, किराया और पूछे गया सवाल का जवाब देगा.

कैसे यूज करें ये फीचर
इस फीचर को यूज करने के लिए पर्सनल या फिर ग्रुप में आए किसी भी मैसेज को थोड़ी देर होल्ड करना होगा. अब तीन डॉट पर क्लिक करें और मोर ऑप्शंस सेलेक्ट करें. इसके बाद यहां आपको आस्क मेटा एआई ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर टैप करें. इसके बाद कंटिन्यू टू कन्फर्म करें. अब दिख रहे मैसेज बॉक्स में अपने मन में आ रहे सवाल लिखें और भेज दें. इतना करते ही मेटा की ओर से रिस्पॉन्स आ जाएगा. यूजर चाहें तो इस रिस्पॉन्स को इंडिविजुअल यूजर के साथ-साथ ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं.

मैसेज ट्रांसलेट का भी फीचर
WhatsApp अब अपने प्लेटफॉर्म पर नया मैसेज ट्रांसलेट फीचर ला रहा है. इस फीचर की सहायता से एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स ग्रुप चैट, चैनल अपडेट या वन-टू-वन चैट में आए किसी भी मैसेज को आसानी से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं. शुरुआत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए यह फीचर इंग्लिश, स्पैनिश, हिंदी, पुर्तगाली, रूसी और अरबी भाषा को सपोर्ट करेगा, वहीं आईफोन पर यह 19 भाषाओं में काम करेगा. भविष्य में इसमें और भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा.

