WhatsApp पर अब स्टेटस डालने की जरूरत नहीं! AI खुद बनाएगा इमेज और करेगा पोस्ट, जानिए पूरा Process

WhatsApp New Feature: WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा धमाकेदार फीचर लॉन्च किया है जिससे अब आप अपनी सोच को पूरा कर सकते हैं. Meta की एडवांस्ड AI की सहायता से आप सिर्फ कुछ शब्द टाइप करें और WhatsApp आपके लिए खुद-ब-खुद शानदार इमेज बना देगा. इससे स्टेटस अपडेट करना हुआ और भी आसान और क्रिएटिव!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:49 AM IST
WhatsApp New Feature: WhatsApp जो अब तक सिर्फ चैटिंग और स्टेटस अपडेट तक सीमित था अब एक बड़े टेक्निकल अपडेट के साथ तैयार है. Meta ने अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है जो स्टेटस लगाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा. अब आपको इंटरनेट पर घंटों तस्वीरें खोजने या किसी ऐप से एडिट करने की जरूरत नहीं! WhatsApp ने AI की शक्ति को अपने स्टेटस फीचर में शामिल कर दिया है. जी हां, आपने सही सुना. अब आप सिर्फ कुछ Text Prompt देकर, अपनी सोच के अनुसार, बेहतरीन और शानदार AI जनरेटेड इमेज तैयार कर सकते हैं और उन्हें सीधे अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं. हालांकि अभी यह अपडेट कुछ ही यूजर्स के लिए रोल आउट हुआ है और अगले कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा

WhatsApp का यह नया फीचर  न सिर्फ आपके स्टेटस को पिक्चर परफेक्ट बनाएगा, बल्कि आपको एक क्रिएटिव AI आर्टिस्ट भी बनाने का काम करेगा. आइए जानते हैं कि यह जबरदस्त फीचर क्या है और आप इसे इस्तेमाल करके अपने WhatsApp स्टेटस को कैसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं.

चुटकियों में होगा काम 
यह नया और रोमांचक फीचर मेटा की एडवांस्ड जेनरेटिव AI टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इस टूल का इस्तेमाल करके इमेज बनाने के लिए यूज़र को केवल एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना होगा. AI उस जानकारी को पढ़कर तुरंत इमेज जनरेट कर देगा. एक बार इमेज बनने के बाद यूज़र इसे आसानी से सीधे अपने WhatsApp स्टेटस पर शेयर कर सकते हैं. AI की मदद से इमेज बनाकर स्टेटस लगाना बहुत ही आसान और सुविधाजनक है. आइए इस प्रोसेस को स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं.

यह है तरीका

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp पर जाएं.

नया स्टेटस लगाने के लिए आपको Updates टैब पर जाना होगा.

स्टेटस स्क्रीन पर आपको AI इमेजेज का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर टैप करें.

टैप करते ही एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहां आप अपनी जरूरत के मुताबिक प्रॉम्प्ट लिखें.

प्रॉम्प्ट भेजने के बाद मेटा का AI टूल आपके टेक्स्ट के आधार पर कई अलग-अलग इमेज बनाकर देगा.

दिखाई गई तस्वीरों में से अपनी पसंदीदा इमेज चुनें.

अगर आपको कोई भी तस्वीर पसंद नहीं आती है या आप उसमें बदलाव चाहते हैं, तो आप एक नया प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं या एडिटिंग से जुड़े बातें भी बता सकते हैं. AI फिर से नई इमेज बनाएगा.

अपनी पसंद की इमेज का सेलेक्ट करने के बाद आप उसे कैप्शन, स्टिकर या टेक्स्ट से अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं.

आखिर में सेंड Send बटन पर टैप कर दें.

ऐसा करते ही आपकी AI-जनरेटेड इमेज तुरंत आपके व्हाट्सऐप स्टेटस पर अपलोड हो जाएगी जिसे आपके सभी कॉन्टैक्ट्स देख पाएंगे.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

WhatsApp New FeatureWhatsApp AI Statusai image generator

