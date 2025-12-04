कॉल मिस होने पर अब नहीं करना होगा इंतजार, WhatsApp ने लाया कमाल का 'सीक्रेट' फीचर; पर एक बुरी खबर है!

WhatsApp Missed Call Voice Message: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए-नए अपडेट लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp ने एक नया और काम का फीचर लॉन्च कर दिया है. जिसके जरिए अब यूजर मिस्ड कॉल होने पर सामने वाले को सीधे एक वॉइस मैसेज भेज सकते हैं. अभी तक जहां कॉल मिस होने पर आपको चैट में जाकर अलग से वॉइस नोट भेजना होता है वहीं अब कॉल स्क्रीन पर ही Record voice message का ऑप्शन मिलेगा. इससे जरूरी बात तुरंत भेजना आसान हो जाएगा.

Digit.in की एक रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp पर अब किसी को कॉल करने पर अगर वह व्यक्ति जवाब नहीं देता है तो कॉल काटने और चैट मैन्युअल रूप से खोलने की जरूरत नहीं होगी. कॉल करने वाले को सीधे कॉल स्क्रीन पर ही रिकॉर्ड वॉइस मैसेज का ऑप्शन मिलेगा. इससे जरूरी जानकारी शेयर करना पहले से तेज और आसान हो जाएगा.

क्या है बुरी खबर?

लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए फीचर की एक समस्या है, यह सुविधा अभी केवल iOS यूजर्स के लिए ही शुरू किया जा रहा है. दूसरे यूजर्स को अभी इंतजार करना होगा.

WhatsApp कॉल का जब जवाब न मिले तो यूजर्स तुरंत एक छोटा वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं. यह मैसेज मिस्ड कॉल अलर्ट के साथ ही डिलीवर हो जाता है जिससे रिसीवर को तुरंत पता चल जाता है कि उन्हें क्यों कॉल किया गया था और वे फ्री होने पर रिप्लाई कर सकते हैं. WABetaInfo के मुताबिक WhatsApp वीडियो कॉल के लिए भी इसी तरह का ऑप्शन ला रहा है. अगर वीडियो कॉल का जवाब नहीं मिलता है, तो यूज़र्स छोटे वीडियो नोट्स भेज पाएंगे.

कॉल टैब में बड़ा बदलाव

यह नया विकल्प WhatsApp के कॉल टैब में बड़ा बदलाव किया है, जिसे अब यूनिफाइड कॉल हब के रूप में रीडिजाइन किया गया है. यह हब यूजर्स को वॉयस और वीडियो कॉल को ज्यादा आसानी से मैनेज करने के लिए सभी कॉल टूल एक साथ लाता है.

नए कॉल हब में ये ऑप्शन मिलते हैं-

Call Button

इससे आप आसानी से individual या ग्रुप कॉल कर सकते हैं जिसमें 31 लोगों तक शामिल हो सकते हैं.

Scheduling Button

कॉल को पहले से शेड्यूल करने का ऑप्शन.

Keypad Button

किसी भी नंबर पर सीधे WhatsApp से कॉल करने की सुविधा, चाहे नंबर सेव न हो.

Favourites

सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेक्ट्स की शॉर्टकट लिस्ट.

ध्यान रहे कि ये सभी फीचर धीरे-धीरे रोलआउट हो रहे हैं सलिए अगर आपको अभी नहीं दिख रहे तो थोड़ा इंतजार करें.

