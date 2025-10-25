Advertisement
WhatsApp में आया जबरदस्त फीचर! अब एक क्लिक में मैनेज कर सकेंगे फोन का स्टोरेज, जानें कैसे

WhatsApp New Feature: WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए स्टोरेज मैनेजमेंट को और स्मार्ट और आसान बनाने वाला नया फीचर पेश किया है. अब किसी भी चैट की इन्फो स्क्रीन से सीधे बड़े मीडिया फाइल्स को रिव्यू, सॉर्ट और डिलीट करना आसान हो गया है! बस एक क्लिक वाले शॉर्टकट से यूजर्स बिना अलग-अलग सेटिंग्स में जाएं अपने फोन की जगह खाली कर सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:38 AM IST
WhatsApp New Feature: WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर है. WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के लिए चैटिंग को और आसान और स्मार्ट बनाने की दिशा में काम कर रहा है. इसी क्रम में ऐप में एक नया फीचर सामने आया है जो खासतौर पर आपकी चैट और फोन के स्टोरेज को मैनेज करने में हेल्प करेगा. WhatsApp के इस नए अपडेट में अब चैट इन्फो स्क्रीन में एक नया ऑप्शन जुड़ गया है, जिससे यूजर्स सीधे अपने डेटा और स्टोरेज से जुड़ी जानकारियां देख सकेंगे और कंट्रोल कर सकेंगे. यह अपडेट पहले एंड्रॉयड बीटा में देखा गया था और अब iOS यूजर्स के लिए भी रोलआउट हो रहा है.

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp का यह फीचर ऐंड्रॉयड 2.25.31.13 के बाद iOS के लिए भी रोलआउट शुरू हो गया है. इस लेटेस्ट अपडेट को टेस्टफ्लाइट ऐप पर वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 25.31.10.70 में पहली बार देखा गया है.

WhatsApp के इस फीचर की सहायता से यूजर स्टोरेज चैट इन्फो स्क्रीन से ही मैनेज कर सकते हैं. WhatsApp में आए इस नए फीचर की सहायता से यूजर चैट में रिसीव हुई बड़ी फाइल्स को चैट में ही व्यू, सॉर्ट और डिलीट करने के ऑप्शन मिलेंगे. जिससे फोन में स्पेस को सही तरीके से मैनेज किया जा सके. 

मीडिया फाइलों को रिव्यू करना हुआ आसान
WhatsApp  ने बड़ी मीडिया फाइलों को मैनेज करना और डिलीट करना अब और आसान बना दिया है. टेस्टफ्लाइट के नए अपडेट के बाद कुछ बीटा यूजर्स चैट इन्फो स्क्रीन से सीधे स्टोरेज मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल सकेगा. यह नया शॉर्टकट ऐप की सेटिंग्स में मौजूद मैनेज स्टोरेज फीचर जैसा ही है लेकिन इसे ऐसी जगह रखा गया है जहां यूजर्स इसे जल्दी एक्सेस कर सकें. इसके जरिए किसी भी चैट में भेजी गई बड़ी फाइलों की रिव्यू और डिलीट करना आसान हो गया है जिससे समय बचता है और बिना अलग-अलग सेक्शन में नेविगेट किए चैट्स को मैनेज करना आसान हो जाता है.

स्टेबल अपडेट भी मिलेगा जल्द
जल्द ही वॉट्सऐप का स्टेबल अपडेट यूजर्स के लिए मिलने लगेगा. इस नए फीचर के तहत चैट इन्फो स्क्रीन पर एक अलग सेक्शन जुड़ा है जो ऐप की सेटिंग्स में मौजूद मैनेज स्टोरेज फीचर के जैसे ही काम करता है. इस सेक्शन में यूजर्स किसी भी चैट में शेयर की गई सभी मीडिया फाइलों जैसे फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स को एक ग्रिड में देख सकते हैं. फाइलें उनके साइज के अनुसार ऑटोमैटिकली ऑर्गनाइज्ट होती हैं जिससे स्टोरेज मैनेज करना और भी आसान हो जाता है.
 यूजर्स अब किसी भी मीडिया फाइल को जल्दी खोजने के लिए Newest, Oldest और Largest जैसे सॉर्टिंग ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे यह पता लगाना आसान हो जाता है कि किसी चैट में कौन सी फाइल सबसे ज्यादा स्टोरेज ले रही है. फिलहाल यह फीचर बीटा वर्जन में मौजूद है और टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे स्टेबल वर्जन के रूप में सभी यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा.

