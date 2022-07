WhatsApp लाया ऐसा धुआंधार फीचर! Mark Zuckerberg ने खुद दिया ट्रेलर, देखकर झूम उठे यूजर्स

WhatsApp ने कुछ महीने पहले ही मैसेज रिएक्शन फीचर शुरू किया था, जिसमें 6 रिएक्शन्स शामिल किए थे. अब कंपनी ने रिएक्शन्स को बढ़ा दिया है. फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने रोबोट फेस, फ्रेंच फ्राइज़, मेन सर्फिंग, सनग्लासेस स्माइली, 100 प्रतिशत सिंबल और फिस्ट बम्प इमोजी शेयर करते हुए लिखा, 'हम वॉट्सएप पर रिएक्शन के रूप में किसी भी इमोजी का उपयोग करने की क्षमता को रोल आउट कर रहे हैं.' बता दें पहले यह फीचर 6 रिएक्शन लाइक, लव, लाफ, सरप्राइज, सेड और थैंक्स तक सीमित था. लेकिन अब यूजर मैसज पर रिएक्शन करते समय किसी भी इमोजी का उपयोग कर सकेंगे.

कैस करें इस्तेमाल

रिएक्शन के रूप में किसी भी इमोजी का उपयोग करने के लिए, मैसेज पर देर तक दबाएं और पूरी सूची प्राप्त करने के लिए दाईं ओर स्थित + बटन पर टैप करें. फिर, जिसे आप चाहते हैं उसे चुनें और यह एक संदेश के तहत सामान्य तरीके से दिखाई देना चाहिए.

Since you asked…

... all emoji Reactions are here! We’re feeling about it.

Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP

— WhatsApp (@WhatsApp) July 11, 2022