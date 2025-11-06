WhatsApp तोड़ने जा रहा है अपनी सीमाएं! अब एक ही ऐप से कर सकेंगे दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज, जानें कैसे

WhatsApp New Feature: WhatsApp अब अपनी ही सीमाओं को तोड़ने की तैयारी में है! Meta का यह मैसेजिंग ऐप समय समय पर अपने यूजर्स के लिए कई शानदार फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp अपने यूजर्स के को जल्द ही दूसरे मैसेजिंग ऐप पर भी चैट करने का मौका दे सकता है. इसका मतलब है कि अब आपको अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फीचर फिलहाल बीटा वर्जन में टेस्टिंग किया जा रहा है और यूरोप के कुछ यूजर्स इसे पहले से ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं.

WhatsApp के नए अपडेट्स पर नजर रखने वाली WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp अब एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से आप एक ही ऐप से दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी चैट कर सकेंगे. सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.WABetaInfo की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपियन यूनियन यानी EU के कुछ यूजर्स के लिए यह फीचर लेटेस्ट बीटा वर्जन में लाइव हो गया है.

क्रॉस-प्लैटफॉर्म चैट्स में क्या-क्या मिलेगा?

WhatsApp यूजर्स सीधे WhatsApp से दूसे ऐप्स पर मैसेज, फोटो, वीडियो, वॉइस नोट और डॉक्यूमेंट भेज सकेंगे.

मैसेज इनबॉक्स को आप कंबाइंड या सेपरेटेड तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं. कंबाइंड में सारे मैसेज एक ही इनबॉक्स में आएंगे वहीं सेपरेटेड में तीसरे-पार्टी चैट्स अलग फोल्डर में सेव होंगे.

नोटिफिकेशन, मीडिया क्वालिटी और इन-ऐप अलर्ट मिलेंगे, लेकिन स्टेटस, डिसएपीयरिंग मैसेज और स्टिकर्स सपोर्ट नहीं होगा.

अगर आपने किसी को WhatsApp पर ब्लॉक कर दिया है तो वह पर्सन तीसरे-पार्टी ऐप्स से संपर्क कर सकता है.

यूजर्स तय कर सकते हैं कि उन्हें किसी तीसरे-पार्टी ऐप से मैसेज आने पर तुरंत अलर्ट चाहिए या बाद में.

अब जान लीजिए सेफ्टी और प्राइवेसी

WhatsApp का क्रॉस-प्लैटफॉर्म फीचर एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्टेड रहेगा. लेकिन तीसरे-पार्टी ऐप्स की अपनी अलग प्राइवेसी पॉलिसी हो सकती है. WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर पूरी तरह से ऑप्शनल होगा. अगर आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं और WhatsApp वैसे ही काम करेगा जैसा अभी है. क्रॉस-प्लैटफॉर्म चैट्स यूरोप में अगले साल आ सकता है लेकिन वॉइस और वीडियो कॉल्स के लिए यूजर्स को 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि अभी तक WhatsApp ने इसको लेकर कोई भी बात नहीं कही है.

