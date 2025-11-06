Advertisement
trendingNow12990921
Hindi Newsटेक

WhatsApp तोड़ने जा रहा है अपनी सीमाएं! अब एक ही ऐप से कर सकेंगे दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज, जानें कैसे

WhatsApp New Feature: WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक कमाल का फीचर लाने की तैयारी में है. WhatsApp के इस नए फीचर के आने के बाद यूजर्स एक ही ऐप से दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज कर पाएंगे. यानी कि आप WhatsApp से ही दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर चैट, मैसेज या काल कर सकेंगे. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 06, 2025, 01:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp तोड़ने जा रहा है अपनी सीमाएं! अब एक ही ऐप से कर सकेंगे दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज, जानें कैसे

WhatsApp New Feature: WhatsApp अब अपनी ही सीमाओं को तोड़ने की तैयारी में है! Meta का यह मैसेजिंग ऐप समय समय पर अपने यूजर्स के लिए कई शानदार फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp अपने यूजर्स के को जल्द ही दूसरे मैसेजिंग ऐप पर भी चैट करने का मौका दे सकता है. इसका मतलब है कि अब आपको अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फीचर फिलहाल बीटा वर्जन में टेस्टिंग किया जा रहा है और यूरोप के कुछ यूजर्स इसे पहले से ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं.

WhatsApp के नए अपडेट्स पर नजर रखने वाली WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार  WhatsApp अब एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से आप एक ही ऐप से दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी चैट कर सकेंगे. सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.WABetaInfo की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपियन यूनियन यानी EU के कुछ यूजर्स के लिए यह फीचर लेटेस्ट बीटा वर्जन में लाइव हो गया है.

क्रॉस-प्लैटफॉर्म चैट्स में क्या-क्या मिलेगा?

Add Zee News as a Preferred Source

WhatsApp यूजर्स सीधे WhatsApp से दूसे ऐप्स पर मैसेज, फोटो, वीडियो, वॉइस नोट और डॉक्यूमेंट भेज सकेंगे.

मैसेज इनबॉक्स को आप कंबाइंड या सेपरेटेड तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं. कंबाइंड में सारे मैसेज एक ही इनबॉक्स में आएंगे वहीं सेपरेटेड में तीसरे-पार्टी चैट्स अलग फोल्डर में सेव होंगे.

नोटिफिकेशन, मीडिया क्वालिटी और इन-ऐप अलर्ट मिलेंगे, लेकिन स्टेटस, डिसएपीयरिंग मैसेज और स्टिकर्स सपोर्ट नहीं होगा.

अगर आपने किसी को WhatsApp पर ब्लॉक कर दिया है तो वह पर्सन तीसरे-पार्टी ऐप्स से संपर्क कर सकता है.

यूजर्स तय कर सकते हैं कि उन्हें किसी तीसरे-पार्टी ऐप से मैसेज आने पर तुरंत अलर्ट चाहिए या बाद में.

ये भी पढ़ेंः क्या ट्रंप करेंगे भारत में Google-Facebook BAN? हर्ष गोयनका की चेतावनी पर मचा हंगामा

अब जान लीजिए सेफ्टी और प्राइवेसी
WhatsApp का क्रॉस-प्लैटफॉर्म फीचर एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्टेड रहेगा. लेकिन तीसरे-पार्टी ऐप्स की अपनी अलग प्राइवेसी पॉलिसी हो सकती है. WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर पूरी तरह से ऑप्शनल होगा. अगर आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं और WhatsApp वैसे ही काम करेगा जैसा अभी है. क्रॉस-प्लैटफॉर्म चैट्स यूरोप में अगले साल आ सकता है लेकिन वॉइस और वीडियो कॉल्स के लिए यूजर्स को 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि अभी तक WhatsApp ने इसको लेकर कोई भी बात नहीं कही है.

ये भी पढे़ंः पुरानी फ्रिज में भी आएगी नई जैसी ठंडक! बस 5 मिनट का कर लीजिये ये 5 काम, दूर होगी...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp New FeatureWhatsApp cross-platform messagingWhatsApp interoperability feature

Trending news

'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान