WhatsApp पर अब चुटकियों में शेयर होगा Status! नए फीचर ने मचा डाला धमाल, जानिए आखिर कैसे

WhatsApp Rolling Out New Status Update Feature: व्हाट्सएप लगातार एक के बाद एक नया फीचर लॉन्च कर रहा है. इस बार एक शानदार फीचर पेश किया है जो हर यूजर के लिए बेहद काम का है. अब आप आसानी से दूसरे किसी भी ऐप से सीधे स्टेटस अपडेट शेयर कर पाएंगे. इस नए फीचर की सूचना खुद WABetaInfo ने साझा की है. WABetaInfo ने WhatsApp बीटा फॉर iOS 25.22.83 में इस फीचर को देखा है और उसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. जानिए कैसे काम करता है यह शानदार फीचर?

WABetaInfo ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है

आप शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में इस फीचर को देख पाएंगे. WhatsApp का यह फीचर iOS शेयर शीट के जरिए मीडिया को सीधे स्टेटस अपडेट में शेयर करने की फैसिलिटी देता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आप किसी फोटो यी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, तो सीधे व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट में शेयर कर पाएंगे. iOS शेयर शीट में My Status का ऑप्शन मिलेगा. यानि अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मीडिया को व्हाट्सएप पर स्टेटस पर डायरेक्ट्ली शेयर कर सकते हैं.

इस नए अपडेट आने से पहले किसी भी ऐप से फोटो-वीडियो को स्टेटस अपडेट पर शेयर करने के लिए पहले व्हाट्सएप को सेलेक्ट करना पड़ता था. नए फीचर के जरिए आप इंडिविजुअल कॉन्टैक्टस ग्रुप पर सेलेक्टेड मीडिया को स्टेटस अपडेट में साझा कर सकते हैं. अब यूजर्स iOS शेयर शीट में My Status ऑप्शन का इस्तेमाल करके बिना WhatsApp कॉन्टैक्ट लिस्ट को नैविगेट किए ही सीधा स्टेटस अपडेट शेयर कर सकते हैं.

सभी के लिए जल्द आएगा यह फीचर

आप अगर Apple यूजर है तो इस नए फीचर को आप लेटेस्ट अपडेट में यूज कर सकते हैं. बता दें कि कंपनी सभी यूजर्स तक इस नए अपडेट को जल्द पेश करेगी. अगर आपके मोबाइल में यह फीचर अभी नहीं आया है तो चिंता न करें, कुछ ही दिनों में आप इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे.