WhatsApp ने बदल डाला कॉल करने का तरीका! अब पहले से तय कर सकेंगे कॉल, बीच में जुड़ने वालों को मिलेगा खास लिंक और हर बात होगी और भी मजेदार

WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए कॉलिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कई नए फीचर्स लॉन्च किए हैं. इन अपडेट्स का मकसद ग्रुप कॉल्स को ज्यादा ऑर्गनाइज्ड, इंटरैक्टिव और एक्सेसिबल बनाना है. नए फीचर्स में कॉल शेड्यूलिंग, पार्टिसिपेंट प्रीव्यू, कॉल लिंक और इंटरएक्टिव टूल्स शामिल हैं. ये बदलाव न सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को भी आसान बनाएंगे.

ग्रुप कॉल शेड्यूलिंग: अब पहले से तय कर सकेंगे कॉल

अब WhatsApp पर ग्रुप कॉल्स को पहले से शेड्यूल करना आसान हो गया है. किसी भी चैट थ्रेड में आप कॉल शेड्यूल कर सकते हैं. शेड्यूल की गई कॉल चैट विंडो में दिखाई देगी और सभी पार्टिसिपेंट्स को रिमाइंडर भी मिलेगा. इससे फैमिली कॉल्स, फ्रेंड्स मीटिंग्स, ऑफिस टीम डिस्कशन या कम्युनिटी ग्रुप कॉल्स को पहले से प्लान किया जा सकेगा. यह फीचर बिल्कुल उसी तरह है जैसा Zoom या Microsoft Teams पर मिलता है.

WhatsApp कॉल को शेड्यूल कैसे करें?

अगर आप पहले से कॉल प्लान करना चाहते हैं तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

1. WhatsApp ऐप में Calls Tab खोलें.

2. ऊपर दाईं ओर + बटन पर टैप करें.

3. अब “Schedule Call” ऑप्शन चुनें.

4. जिन लोगों या ग्रुप को इनवाइट करना है उन्हें सेलेक्ट करें.

5. कॉल की तारीख और समय सेट करें.

6. कन्फर्म करने के बाद कॉल चैट में दिखेगी और पार्टिसिपेंट्स को समय से पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा.

कॉल लिंक और पार्टिसिपेंट प्रीव्यू

WhatsApp ने अब कॉल लिंक फीचर भी पेश किया है. किसी भी कॉल का लिंक बनाकर आप उसे दूसरों से शेयर कर सकते हैं. अगर कोई यूजर कॉल के बीच में जुड़ना चाहता है तो वह लिंक पर क्लिक करके आसानी से जुड़ सकता है, बिना किसी रुकावट के.

इसके अलावा पार्टिसिपेंट प्रीव्यू भी जोड़ा गया है, जिससे कॉल जॉइन करने से पहले आप देख सकेंगे कि कौन-कौन पहले से कॉल पर मौजूद है. यह फीचर खासतौर पर बड़े ग्रुप्स या प्रोफेशनल मीटिंग्स में उपयोगी है.

कॉल के दौरान इंटरएक्टिव फीचर्स

ग्रुप कॉल्स को ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए WhatsApp ने इंटरएक्टिव टूल्स जोड़े हैं.

• यूजर अब कॉल के दौरान हाथ उठा सकते हैं (Raise Hand) ताकि बिना बीच में टोके अपनी बात कह सकें.

• कॉल्स के दौरान रिएक्शन भी भेजे जा सकेंगे, जिससे बिना बात काटे अपनी प्रतिक्रिया देना आसान होगा.

सिक्योरिटी और उपलब्धता

WhatsApp ने साफ किया है कि ये सभी नए फीचर्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे. ये अपडेट्स Android, iOS और Desktop पर ग्लोबली रोलआउट किए जा रहे हैं. आने वाले दिनों में सभी यूजर्स को यह फीचर्स अपडेट के साथ मिल जाएंगे.

FAQs

Q1. WhatsApp का नया ग्रुप कॉल शेड्यूलिंग फीचर क्या है?

इससे आप चैट में ही कॉल शेड्यूल कर सकते हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स को पहले से नोटिफिकेशन मिलेगा.

Q2. कॉल लिंक कैसे काम करेगा?

यूजर कॉल का लिंक बनाकर दूसरों को भेज सकते हैं. इससे कोई भी व्यक्ति कॉल में बीच में आसानी से जुड़ सकता है.

Q3. पार्टिसिपेंट प्रीव्यू का क्या फायदा है?

इससे कॉल जॉइन करने से पहले आप देख सकते हैं कि कौन पहले से कॉल पर मौजूद है.

Q4. क्या ये फीचर्स सुरक्षित हैं?

हां, सभी फीचर्स WhatsApp के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे.

Q5. ये फीचर्स कहां उपलब्ध होंगे?

ये अपडेट Android, iOS और Desktop पर ग्लोबली रोलआउट हो रहे हैं.